JxCAT, "decepcionado" con el 2º grado mientras el PP exige revertir la competencia en prisiones

El vicepresidente del Parlament y diputado de JxCAT Josep Costa ha lamentado este martes que las juntas de tratamiento de las cárceles donde están los presos independentistas hayan propuesto para ellos la clasificación de segundo grado porque, en su opinión, cumplían los requisitos legales para ser clasificados en tercer grado.

"Estamos decepcionados. Un tercer grado era posible y cumplían perfectamente con la legalidad. No entenderíamos que su condición de presos políticos, y que los organismos internacionales pidan su libertad, sea un factor que les perjudique y se les dé un trato distinto respecto al resto de presos", ha subrayado en declaraciones en los pasillos del Parlament.

Al preguntársele si cree que la coyuntura política ha influido en la decisión, ha respondido que no pero ve "evidente que hay una presión política y mediática, sobre todo desde el conjunto del Estado, para que estos presos tengan un castigo añadido y reciban un trato peor que el que tendrían otros presos en estas circunstancias".

Para Costa, que la decisión de las juntas de tratamiento se haya tomado sin unanimidad evidencia que "otra decisión era posible", y considera que se debería haber apostado por la medida menos lesiva para los presos. "El tercer grado es una medida de cumplimiento de la pena. No es una excarcelación", ha destacado Costa, que no ve discrepancia de criterio entre los presos de JxCAT y de ERC.