El 6-D de Cayetana en Bilbao: “La policía nos defendía de los que pactan el Gobierno con Sánchez”

"Era una metáfora, sí. En España, los demócratas vamos escoltados y ellos no... no es razonable, no es aceptable". Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa Díez, Arcadi Espada, Fernando Savater. Una del PP y otra exsocialista y fundadora de UPyD; uno fundador de Ciudadanos, el otro filósofo de larga tradición izquierdista. Los cuatro se subieron este viernes a celebrar la Constitución a una tarima junto al Teatro Arriaga, en Bilbao. "Fue hermoso, muy bonito, pura felicidad constitucional", explicaba Díez a este periódico.

Pero a ellos y a los cientos que los escuchaban, portando banderas de España y ejemplares de la Carta Magna, los rodeaban agentes de la Ertzaintza armados, furgonetas de intervención rápida... "Es curioso, parecía un gueto", comentaba Rosa Díez. "Es muy fácil en España saber quiénes son los buenos", añadía Espada, "los buenos vamos con escolta".

La diputada del PP era la impulsora del acto, convocado bajo el paraguas de Libres e Iguales en la capital vizcaína. Aunque una no puede dejar de ser portavoz popular en el Congreso ni por unas horas, allí no había nada de siglas. De hecho, ésa era la esencia, "no hay diferencias entre constitucionalistas", dijo desde el atril. "Estamos celebrando el Día de la Constitución a las puertas de un Gobierno de sedición que está fraguando Sánchez".

Savater, Díez, Espada y Álvarez de Toledo, celebran la Constitución en Bilbao, rodeados de furgonetas de la Ertzaintza. E.E.

Y ese Sánchez, el líder del PSOE, presidirá -si lo consigue- "un Gobierno tutelado por un delincuente, condenado a 13 años de cárcel por sedición... un Ejecutivo apoyado por filoterroristas". Y ésos son precisamente los que acosan a Cayetana en sus campañas electorales como cabeza de lista en Barcelona o cuando, como este viernes, convoca un acto público en Bilbao.

"El mundo al revés"

Arcadi Espada lo explicaba más gráficamente: "Cuando bajábamos, tras acabar el acto, nos hemos cruzado con los batasunos, que venían de su manifestación... ¿por qué tengo yo que aguantar eso, sus insultos?". Ahí fue cuando algún alborotador lanzó unos huevos a la comitiva que acompañaba a Cayetana: "Un huevo... han dado a uno de mis escoltas, pero poca cosa, eran cuatro nada más".

Pero es que ése era el tema, decía Rosa Díez, "que nos tienen que escoltar en País Vasco y Cataluña. Nosotros vamos con protección y ellos no". La portavoz del PP, Savater... "Es un poco grotesco que los demócratas tengamos que estar protegidos por cordones policiales y los totalitarios vayan libres paseándose a sus anchas", decían horas después del acto. "Y ésos son los que pactan con Sánchez".

La fundadora de UPyD lamentaba el empeño de algunos en quedarse en la anécdota: "Salimos a defender la Constitución y la noticia es que nos increpan. Como si los disidentes fuéramos quienes defendemos la Carta Magna... Es el mundo al revés".

Rosa Díez, durante su discurso en el Día de la Constitución en Bilbao. E.E.

El discurso en público de la líder de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, había sido demoledor para los socialistas. "La izquierda española, la izquierda constitucionalista, la izquierda política ha muerto", dijo. "El nacionalismo la ha fagocitado. El PSOE se ha convertido en una fuerza reaccionara más, en una suma -una resta- de fuerzas nacionalistas segregadoras, defensoras de la desigualdad, encabezadas por el PSC. Y el enterrador de esa izquierda se llama Pedro Sánchez".

"La izquierda huérfana"

Por eso, Rosa Díez se sentía feliz al haberse reencontrado con mucha gente de sus años pasados en el Partido Socialista de Euskadi. "Estaban allí, nos abrazamos... son la izquierda constitucionalista huérfana". Y de ahí, inevitablemente, la pregunta es si ni ella ni quienes este viernes la acompañaban en Bilbao ven a nadie a quien apelar dentro del PSOE.

Dos banderas, una Ikurriña y una de España, fundidas en el acto de Libres e Iguales en Bilbao. EP

Precisamente, a las mismas horas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hacía unas declaraciones que lo podían colocar en esa candidatura. En el Congreso de los Diputados apuntaba que "la Constitución está por encima de los gobiernos, de los partidos y de la coyuntura política" y advertía de que "nos hemos centrado en pensar que todo se arregla si hay Gobierno, pero no es así, hay gobiernos que lo destrozan todo". Una enmienda discreta pero a la totalidad de lo dicho minutos después por Sánchez: "Defender la Constitución es facilitar que haya Gobierno".

"Eso son pellizcos de monja", decía una fuente cercana a Cayetana. "Lo que necesitan es salir con coraje, necesitan una verdadera insurrección dentro del PSOE... la alternativa es lo de ahora, el silencio y la sumisión".

Savater, Espada, Díez y Álvarez de Toledo, en Bilbao. E.E.

Y es que la portavoz popular lo tiene claro: "Dentro de la Constitución caben todas las opciones posibles, izquierdas y derechas; nacionalistas o no; monárquicos y republicanos; creyentes y ateos; catalanes, vascos, nacionalistas y no nacionalistas". Pero lo cierto es que, como habían dicho horas antes Fernando Savater en el manifiesto del acto, "los hay que han decidido ya salirse de la Constitución y fuera de ella lo que hay es la anarquía, el caos, el conflicto civil. La imposición".

"No es frentismo, cabemos todos"

"Ahí estábamos, rodeados por furgonetas y cinta blanca y roja, como la que ponen en las escenas del crimen... pero con la buena gente de Bilbao, "contaba Díez, "la gente que sale a la calle a celebrar y defender la Constitución".

La situación, siguiendo el planteamiento de los convocantes, puede asustar: "El que quieren es un gobierno de sedición, situado fuera de la Constitución". Y quien lo lidera es el partido mayoritario, el socialista. "Es que los votantes también tienen su responsabilidad... pero soy optimista, los odiadores de hoy son menos odiosos que los de hace 20 años; los malos del PSOE de hoy son menos malos que los del año 34", explicaba Espada en habla con EL ESPAÑOL.

"El constitucionalismo nunca puede ser frentismo, porque en él cabe todo, el constitucionalismo es integración", apuntaba Cayetana. "Pero si te colocas fuera de la Constitución, no hay término medio. No lo hay entre democracia y dictadura, no lo hay entre libertad y falta de libertad".

Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando Savater, Rosa Díez y Aracadi Espada aplauden a los asistentes a la celebración del 6-D en Bilbao. E.E.

¿Y cómo quieren, pues, atraer a ese PSOE? "Plantando cara, defendiendo la Constitución con tanta convicción y firmeza que se atraiga a la gente, al votante, los que digan que quieren un mundo plural y tolerante, una sociedad donde se aceptan las diferencias". De ahí que Rosa Díez, que en el pasado y amenazada por ETA paseó las calles de Bilbao repartiendo pasquines con las siglas del PSOE, estuviese ahí este viernes.

¿Y eso no es descapitalizar el centro izquierda? ¿Pedir ese voto prestado, como hizo Casado en las elecciones del 10-N, no es un intento de vaciar al PSOE? "Hoy en día las categorías han volado, porque no hay izquierda o derecha si estamos en una dialéctica de constitucionalismo sí o no", explica la propia Díez cuando se le pregunta.

"No estáis solos"

Lo que sentían los cuatro intervinientes este 6-D en Bilbao es que la democracia es "un principio fundacional prepolítico"... Y que éste, pues, es un momento prepolítico. "Lo que está en juego es ser o no ser demócratas, ser o no ser constitucionalistas, ser o no ser tolerantes".

Y por eso, en sus palabras, Cayetana insistía en que "los progresistas somos nosotros, los de izquierda, derecha o liberales, los que defendemos la sociedad de libres e iguales". Y si desde el atril Cayetana dijo "no estáis solos", a la salida del acto, un sentimiento de cierta desazón recorría el sentimiento de los cuatro, el filósofo, la exdirigente política, el periodista y la portavoz del PP.

Cayetana Álvarez de Toledo interviene en el acto de Libres e Iguales en Bilbao por la Constitución. EP

Que en el País Vasco empieza a pasar lo que en la Cataluña de los años 90, que los constitucionalistas se sienten solos, "desamparados", por la hegemonía del PNV y ese discurso de que son "hombres de Estado". Y una conjura personal pasaba por sus mentes: éste es el primer acto de muchos, hay que salir a las calles, de manera militante, movilizarlos... antes de que haya otro repliegue democrático, como el que hubo en la Cataluña de Pujol.