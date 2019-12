El portavoz de la CUP en el Parlament quema constituciones en un acto de protesta en Barcelona

Cerca de doscientos independentistas, entre ellos, el diputado de la CUP Carles Riera, han quemado ejemplares de la Constitución en las inmediaciones de la delegación del Gobierno en Barcelona, en una protesta que coincide con las conmemoraciones del 41 aniversario de la Carta Magna. La protesta está convocada por los CDR, Arran, la CUP y Picnic por la República.

Los manifestantes han protestado portando esteladas y al grito de "la Constitución es exilio y cárcel" y "la Constitución es una puta farsa". La manifestación ha estado vigilada en todo momento por un fuerte dispositivo de Mossos y de Policía Nacional.

"La Constitución, para nosotros, es papel mojado. En este caso, papel quemado", anunciaban en las redes sociales. Los CDR justifican el acto diciendo que la Carta Magna no les representa, que la mayoría de ellos no la han votado, y por lo tanto "no merece ningún respeto".