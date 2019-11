El PSOE se cita el martes con JxCat, el partido de Torra, para negociar la investidura de Sánchez

Una delegación del PSOE se reunirá por primera vez el próximo martes, 3 de diciembre, con representantes de JxCat, el partido de Quim Torra, para abordar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, las diputadas de JxCat Laura Borràs y Míriam Nogueras se reunirán el próximo martes a las 16.00 horas en el Congreso con una delegación del PSOE encabezada por la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra. Inmediatamente después, a las 17.00 horas, la delegación socialista se verá por segunda vez con los representantes de Esquerra Republicana.

Precisamente este sábado, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (Junts per Catalunya), ha asegurado que el "conflicto político" existente en Cataluña es tan importante que “se requiere el liderazgo de los dos presidentes” del Gobierno español y de la Generalitat. Por ello, no concibe otra mesa de diálogo que no esté presidida por Sánchez y Torra.

En este sentido, Budó cree que el acuerdo de Pedralbes "es un punto de salida. Se aceptó hablar de todo para poder afrontar el conflicto. Es necesario hablar con toda libertad, fuera de la Constitución”.

El mismo Torra ha instado este sábado en su camino unilateral pidiendo a la Unión Europea (UE) a establecer un mecanismo "que pueda permitir la integración de nuevos estados independientes nacidos por vías democráticas" dentro de la Unión. Lo ha dicho en la comparecencia conjunta en catalán, inglés y flamenco con el presidente de Flandes, Jan Jambon.

Ésta será la primera reunión que mantienen el PSOE y JxCat en el marco de las negociaciones del partido socialista para lograr la investidura de Sánchez.

Ya hubo reunión con ERC

Los socialistas ya se reunieron con ERC el pasado jueves para abordar la investidura de Sánchez, un encuentro en el que, para los republicanos, el PSOE se mostró "receptivo", aunque le piden "movimientos explícitos" que demuestren que "van en serio".



El presidente del grupo de ERC en el Parlament y vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, ha asegurado este sábado que su formación no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a un acuerdo con el PSOE y ha señalado que "nadie podrá responsabilizar a ERC" de unas terceras elecciones.



"Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario. No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones", ha dicho en declaraciones a la prensa.