Una víctima de violencia de género abronca a Ortega Smith: "No se hace política con esto"

Una víctima de violencia machista se ha enfrentado a Javier Ortega Smith tras su durísimo discurso en el que ha negado la existencia de la violencia género durante un acto celebrado en el Ayuntamiento de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. "No tiene derecho. No se hace política con esto, respete a las víctimas", le ha dicho entre lágrimas Nadia Otmani, presidenta de la asociación de mujeres Al Amal y en silla de ruedas después de que su cuñado la pegara tres disparos dejándola parapléjica por defender a su hermana de una agresión de su marido.

"Un respeto por favor, llevo 20 años luchando contra la violencia de género, 20 años en silla de ruedas. No es verdad lo que ha dicho", ha continuado muy emocionada dirigiéndose a Ortega Smith, que se ha dirigido a ella solo durante un segundo para pedirle silencio y sin mostrar interés alguno por escucharla. La concejala de Más Madrid, Marta Higueras, se ha acercado a Nadia Otmani para calmarla mientras el dirigente del partido de ultraderecha optaba por callar dándole la espalda. Acto seguido un grupo de mujeres se han levantado y han abandonado el acto con gritos de "vergüenza".

Tensión tras negar Ortega Smith la violencia de género

Ortega Smith ha hecho un llamamiento a "romper el silencio negacionista" y ha considerado que la violencia de género no solo no existe, si no que es un invento para mantener asociaciones que ha calificado de "chiringuitos". Lo ha hecho durante un acto organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en el que han estado presentes todos los partidos políticos que han mostrado, salvo Vox, unidad frente a la violencia de género.