El PP apela a García Page, Lambán y Fernández Vara para que hagan a Sánchez romper con Podemos

El PP ha instado este domingo a los barones territoriales socialistas Javier Lambán, Emiliano García Page y Guillermo Fernández Vara a que fuercen al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo de gobierno con Podemos y que "necesariamente" ha de contar con el apoyo de los separatistas de ERC.



"Apelamos al PSOE, no a Sánchez, sino a ese PSOE sensato que ya hace más de dos años rechazó un acuerdo como el que ahora nos quiere vender Sánchez como imprescindible", ha señalado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, en una rueda de prensa en Lugo.



De Olano ha llamado a los socialistas que entonces aplaudieron que Sánchez rompiese con Podemos y que impidieron que pactara "aspectos muy lesivos para la unidad de España" con los separatistas catalanes Quim Torra, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Jaime de Olano, diputado del PP. PP

Para el dirigente popular, lo peor del acuerdo para un gobierno de "sanchistas y populistas" es que Sánchez ha ocultado en su carta a la militancia que está negociando con ERC y que ese gobierno ha de pasar "necesariamente" por un acuerdo con los republicanos catalanes.



La misiva del secretario general del PSOE a las bases está llena de "falsedades", según De Olano, para quien Sánchez ha protagonizado con este pacto "el mayor ejercicio de travestismo político que se recuerda en la política española”.

Del insomnio a lo imprescindible

Ha relatado que ha pasado de decir que no podría dormir con Iglesias en el Gobierno, que Podemos es sinónimo de paro y ruina y que nunca pactaría con ellos a intentar convencer de que son "imprescindibles", que tienen soluciones a las crisis económica y que es recomendable que la mitad de los ministros sean de Podemos.



"La palabra de Sánchez no vale absolutamente nada", ha concluido y se ha preguntado cómo va a pedir a la UE que se respeten las decisiones de España y que se oponga al independentismo catalán, cuando el "el vicepresidente que quiere Sánchez afirma que se trata de presos políticos y no de políticos presos por haber vulnerado la ley".



De Olano ha asegurado que el PP ejercerá de "dique de contención" frente a los ataques de un Gobierno que, según ha dicho, no creerá en la libertad individual ni económica ni en la propiedad privada.



Como prueba han señalado las iniciativas que presentarán tanto en el Congreso como en las comunidades y ayuntamientos en defensa de la libertad "constitucional" de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.