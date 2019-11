Aznar cree que "no hay espacio de consenso entre constitucionalistas y separatistas"

El expresidente del Gobierno José María Aznar cree que no debe haber "espacio de consenso entre los constitucionalistas y los separatistas". En declaraciones al diario estadounidense The Wall Street Journal ha mostrado su admiración hacia el expresidente de EEUU Abraham Lincoln y de él aprendió que "no hay que comprometerse con secesionistas".

En esta línea, Aznar describe la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos, que necesitaría el apoyo de los independentistas para conseguir la investidura, como "una fórmula de Frankenstein de socialistas radicales y comunistas, con la complicidad de los secesionistas". A continuación, se pregunta:"¿Te imaginas un país cuyo gobierno

dependa de aquellos que quieran romper el país? Bueno, pues eso es lo que está pasando en España ahora mismo".

El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) también ve una "tendencia a la fragmentación política" en los países del Occidente democrático y pone a España como ejemplo. "Los resultados de las elecciones en España han significado la presencia en el Parlamento de 16 partidos. No se puede garantizar un gobierno razonable en estas circunstancias."

Preguntado por la situación de la Unión Europea, Aznar ha mostrado su preocupación por la "evolución de Alemania". "Europa puede sobrevivir al Brexit. No son buenas noticias, pero pueden sobrevivir. Pero un deterioro de la situación política en Alemania sería más difícil de afrontar para la UE". En las elecciones federales más recientes de Alemania, como en España, la extrema derecha saltó al tercer puesto. Además, Angela Merkel ya ha anunciado que dejará la política en los próximos meses.

El 'Brexit' es "un desastre"

Respecto al 'Brexit' ha señalado que ha sido "un desastre". "El referéndum fue un gran error. Tú no puede transferir la responsabilidad del gobierno al pueblo. Es claramente una responsabilidad del gobierno ". Aznar ha subrayado que cuando se certifique la salida del Reino Unido de la UE este país será "menos unido, menos reino y menos grande".

Por otro lado, Aznar ha recordado con nostalgia sus encuentros con George W. Bush con el fraguó una buena relación. El ex líder popular ha dicho que Bush y él solían reunirse para almorzar y estudiar y analizar la situación de los países latinoamericanos. Así lo hicieron" todos los años desde el 2001 a 2004".

También ha criticado a Trump por retirar la ayuda militar a los Kurdos, pero sus palabras más duran han sido para Barack Obama que, según él, cometió tres grandes errores durante su mandato: "El primero fue reconocer el régimen en Cuba sin condiciones. Segundo, empujar al Gobierno colombiano para que llegara a un acuerdo con las guerrillas de las FARC. Tercero, tolerar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela."