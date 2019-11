Abascal sobre el no saludo de Esteban a Espinosa: "El PNV es más de dar la mano a etarras"

PNV y Vox se han intercambiado duros reproches después de que al concluir el debate televisivo de este pasado viernes el portavoz nacionalista, Aitor Esteban, le negara el saludo al de la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros.



Esteban y Espinosa de los Monteros protagonizaron en el debate momentos de gran tensión y al concluir el mismo el primero rechazó el saludo del portavoz de la formación de Santiago Abascal.



Este sábado en Twitter el PNV ha reconocido que Esteban negó el saludo a "un tipo que cinco minutos antes le había llamado a él y a las mujeres y hombres del PNV 'racistas y xenófobos'". Sostiene la formación presidida por Andoni Ortuzar que "no es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas".

En efecto, @AITOR_ESTEBAN ha negado el saludo a un tipo que 5 minutos antes le había llamado, a él y a las mujeres y hombres de @eajpnv, “racistas y xenófobos”. No es una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas. pic.twitter.com/zxS5xqTonV — EAJ-PNV (@eajpnv) November 2, 2019



Este tuit, que contiene las imágenes del momento en el que Esteban evita el saludo, ha tenido la respuesta del líder de Vox. Santiago Abascal ha afirmado: "El Partido Nuecista Vasco (PNV) es más de dar la mano a etarras".



Abascal añade a su frase tres fotografías pasadas en las que se ve al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, saludando al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y a expresidente de la formación nacionalista Xabier Arzalluz al histórico dirigente de Herri Batasuna Jon Idigoras.

EL Partido Nuecista Vasco (PNV) es más de dar la mano a etarras. pic.twitter.com/MoYp1FhWlS — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 2, 2019

Ya esta mañana en un mitin del PNV Ortuzar y Esteban se han referido a lo sucedido. "No vamos a permitir que manchen el nombre de nuestro partido y de Euskadi quienes basan su discurso en el odio, los herederos del franquismo, que piden nuestra ilegalización y la eliminación del autogobierno, que nos llaman racistas y xenófobos. No contribuiremos a blanquearlos. Nos van a tener enfrente", ha proclamado Esteban.



Según Ortuzar, a los de Vox "no hay que darles la mano, hay que darles lecciones de lo que es este país, de dignidad y democracia".



En la polémica también ha entrado el exeurodiputado y exdirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz quien, también a través de las redes sociales, ha dicho que lo ocurrido anoche "es normal porque el PNV bastante tiene con 'coleguear' y dar la mano a etarras en sus akelarres conjuntos".