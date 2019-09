Rodríguez planta a Iglesias pero se resigna a apoyarlo el 10-N para contener la crisis abierta por Errejón

Era la situación propicia para plantear un órdago. El partido, herido. Los votantes, confundidos. Y el tictac del reloj sobrevolándolo todo. Ante la posibilidad de desbandada que sufría Podemos en las últimas horas, la líder morada en el sur, Teresa Rodríguez, había tratado de reclamar sus propuestas y que surtieran efecto. Pero, de momento y hasta el 10-N, las pretensiones de Adelante Andalucía se quedan como estaban: sin cristalizar.

Ante el silencio como respuesta, a la facción Anticapitalista que integra los cuadros de Podemos en la región andaluza no le ha quedado otra que recular: pedían un grupo propio dentro del Congreso, tener políticas "con acento" dentro del programa y unidad en la candidatura junto a Errejón. Cero de tres. Ni la ausencia de Teresa Rodríguez en el Consejo Ciudadano -que ha delegado en Pablo Ganfornina, secretario político de Podemos Andalucía, para el cara a cara con Iglesias- ha surtido efecto.

Así, Teresa Rodríguez, Kichi y compañía harán campaña por Unidas Podemos para este 10-N. No sólo eso, sino que los andaluces, "por lealtad", también han decidido aplazar su conferencia política prevista para este mismo fin de semana. "La consigna es clara: resistir es vencer", afirmaba Ganfornina, como agarrándose a un clavo ardiendo.

Teresa Rodríguez propone a Iglesias, Errejón y Garzón ir juntos en Andalucía

"Lo hemos intentado todo hasta el final", se han excusado. "Teníamos un mandato claro: concurrir con unidad a estas elecciones. Pero no hemos obtenido respuesta a la propuesta de candidatura única en Andalucía. Nos preocupa que no haya una respuesta".

Con Iglesias, de momento

Ellos defienden que "no ha habido un no". Ni a sus llamadas, ni al planteamiento expresado en el Consejo Ciudadano. "No entendemos por qué, si por el grupo propio, si porque las listas se hagan en Andalucía y no en Madrid...", enumeraba el secretario político de Podemos Andalucía.

Pero, en su opinión, la única opción para continuar adelante y luchar contra "los problemas de la gente" es acudir a las urnas, de momento, de la mano de Iglesias. "Seguimos teniendo las mismas tareas por las que nació Podemos. Seguimos manteniendo exactamente lo mismo".

Eso sin dejar de marcar postura. "Hoy más que ayer nos reafirmamos en la necesidad de traer la voz de Andalucía a Madrid", aducía Ganfornina. "Nosotros no queríamos competir entre nosotros, sino con PSOE, PP, Cs y Vox, es decir, competir contra el régimen".

Los fuegos se han apagado, sí, pero de momento. O al menos eso apuntan desde Andalucía. "El camino del bloque del cambio debe ser confederalizador. La confección de las listas deben ser más cercanas al territorio".