Cómo hacer un vídeo de los 5 años de Podemos sin un solo plano de Errejón

"¿Recordáis el 15-M, recordáis a toda la gente que luchaba por una vida digna?" Pues parece que el editor del vídeo con el que Podemos trata de darse ánimos en el mal momento que vive -o su jefe en el equipo de comunicación del partido- no se acuerda. Al menos no de "toda la gente". Porque Íñigo Errejón parece no haber estado nunca ni en Sol, ni en el Teatro del Barrio de Lavapiés, ni en las marchas de la PAH, ni celebrando los sorprendentes cinco eurodiputados de 2014, ni siquiera en el Congreso de los Diputados.

Seamos justos, tampoco aparece Juan Carlos Monedero, pero eso es porque el díscolo fundador de Podemos resta más votos de los que suma desde que fue cazado con una deuda de 200.000 euros con Hacienda por los pagos que recibió de la Venezuela chavista. Ni Carolina Bescansa, purgada en su momento y ya de vuelta a la Universidad y a los estudios sociológicos. Ni Luis Alegre, el quinto integrante de la foto de los fundadores y el primero en irse con cajas destempladas.

El caso es que Podemos ha publicado este jueves un vídeo de autoayuda, destinado a sus militantes y simpatizantes, en el que repasa los más de cinco años de vida del partido. Y ha logrado montarlo sin dejar rastro de Errejón, "el traidor" que siempre había estado pegado al lado de Pablo Iglesias, en las imágenes editadas por el equipo de redes de la formación morada.

"¿Recordáis el 15-M?", el vídeo que repasa la historia de Podemos

El formato en vertical de los vídeos montados para redes ayuda, eso es cierto. Y así es fácil elegir un encuadre que deje a Iglesias en el centro del foco pero elimine a quien siempre lo acompañaba.

En Lavapiés, subido al escenario, estaba a la derecha, según miraba el público: la toma lo soslaya. En la plaza Reina Sofía, tras la irrupción sorpresiva de las europeas, lo mismo: y no se le ve. En el Congreso asumiendo el cargo tras las generales de 2015, escaño con escaño: pero quien sale es Irene Montero, que estaba detrás de Iglesias. ¿Y gritando "sí se puede" tras desalojar a Mariano Rajoy en la moción de censura? Tampoco: en este caso sí se ve el asiento contiguo, el de Montero, y no el de arriba, el de Errejón.

Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Luis Alegre, Íñigo Errejón y Carolina Bescansa, en Vistalegre I.

El caso es que Podemos ha querido darse ánimos, recordar a los suyos "de dónde venimos" y, con ello sobre todo, "adónde vamos". Pero lo hace tachando de la foto a los fundadores que ya no están, ensalzando al actual equipo más cercano a Iglesias -se ve de lejos a Pablo Echenique y Noelia Vera, hay primeros planos de la número dos Montero, Rafa Mayoral, Ione Belarra...- y glorificando al secretario general, protagonista los 96 segundos del montaje.