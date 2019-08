El PP pide a Cs que deje su "inmovilismo" y que se incorpore a 'España Suma': "Por nosotros que no sea"

El Partido Popular continúa su ofensiva para tratar de reagrupar a todos los partidos que "prioricen la unidad de España" en su coalición 'España Suma'. Así, este martes, la portavoz de la formación popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha reclamado a Albert Rivera que abandone "su inmovilismo, sus reticencias y su rechazo" y se incorpore al proyecto.

Para Álvarez de Toledo, 'España Suma' es uno de las opciones "más importantes, más inteligentes, más nobles y más necesarios de la política contemporánea". Por eso, los populares no van a "escatimar ni un esfuerzo" en tratar de convencer a Ciudadanos de que se sume. "Yo tengo un lema: por mí, que no sea, que no quede. Por parte de Pablo Casado no se va a escatimar un sólo esfuerzo para que esa iniciativa prospere, para darle a España una iniciativa de centralidad que España necesita", ha detallado.

El PP, según ha comunicado, va a seguir trabajando, haya o no Gobierno, para la construcción de 'España Suma', tanto en el ámbito territorial para la defensa del Estado, con el proyecto del Libro Blanco para Cataluña, como en el fortalecimiento de la economía, "protegiéndola de los vientos de desaceleración que pueden convertirse en una recesión".

Cayetana Álvarez de Toledo ha intentado despejar las dudas que se ciernen sobre el PP en los territorios ante este proyecto, como puede ser los populares vascos o gallegos. La portavoz se ha mostrado convencida de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también hará "todo lo posible" por sumar e integrar en Galicia, pese a que él ha manifestado que en su comunidad "no es necesario" una coalición de este tipo porque el PP ya suma "la inmensa mayoría de los gallegos".

Sánchez, el "primer pasivo"

La portavoz popular también ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de ser "el bloqueo" y el "primer pasivo" en el país "en ambas acepciones". "Es un hombre que no hace nada" y lleva los cuatro meses desde las elecciones "prácticamente de vacaciones". A excepción, eso sí, de una semana de "frenética y fracasada" negociación con Unidas Podemos.

Sánchez es quien tiene que "tomar una decisión" para formar Gobierno, ha insistido la portavoz del PP, y si no lo hace será "solo responsabilidad suya" el llevar a una repetición electoral.