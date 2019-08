El Gobierno exige a Torra que bloquee su plan de acción exterior: "Habla de Cataluña como un Estado"

El Gobierno exigirá al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, la paralización de su Plan de Acción Exterior aprobado en junio y que contempla las relaciones de la comunidad autónoma con Europa entre los años 2019 y 2022.

El Gobierno acuerda hoy en #CMin dirigir un requerimiento de incompetencia a la Generalitat de Cataluña en relación con su Plan Estratégico de Acción Exterior y Relaciones con la #UE 2019-2022, al considerar que excede su ámbito de actuación en materia de política exterior. pic.twitter.com/eiNMn4VdXU — La Moncloa (@desdelamoncloa) 23 de agosto de 2019

Según ha explicado la portavoz del Gobierno en funciones Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno dirigirá un requerimiento de incompetencia a la Generalitat de Cataluña contra el mencionado Plan de Acción Exterior porque "ofrece una proyección de Cataluña como Estado y no se refiere en ningún punto a Cataluña como una comunidad".

Ministros en lugar de consejeros

Tras estudiar el contenido del plan, el Gobierno considera que "esta norma no respeta la competencia del estado en materia de coordinación en accion exterior" porque "no se refiere en ningún punto a que Cataluña es una comunidad autónoma favoreciendo otras expresiones de mayor ambigüedad" como Country recognized around the world, en su versión en inglés, que se traduciría como "país reconocido en todo el mundo".

Según ha aclarado también el ministro de Agricultura, Luis Planas, el plan de Torra, publicado en catalán e inglés, utiliza la palabra ministros para referirse a los consejeros autonómicos o presenta a Cataluña como competente para intermediar en conflictos internacionales, obviando a los órganos españoles dedicados a tal efecto. En este sentido, Planas considera que es necesario exigir a Torra que paralice el plan para "restaurar la lealtad constitucional".

Según han explicado los portavoces del Gobierno, la Generalitat sería incompetente para desarrollar el proyecto en el que "se obvia la necesidad de coordinar la acción exterior de Cataluña con la acción exterior española", motivo por el que tratarán de impedir que se ponga en marcha.