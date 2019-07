Cayetana apuesta por nuevas elecciones en su primer día como portavoz

La nueva portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, prefiere nuevas elecciones. Así lo ha asegurado, explicando que la alternativa es un Gobierno "con filoetarras", en referencia a los acuerdos del PSOE en Navarra.

Álvarez de Toledo se ha mostrado favorable a traducir el experimento político de Navarra Suma, que aunó a UPN, PP y Cs, a nivel estatal en una posible repetición electoral el 10 de noviembre.

A su juicio, se trata de la operación "más inteligente" que se ha puesto en marcha en España en los últimos tiempos y en el corto plazo "es el camino" a seguir.

En entrevistas en Cope y Antena 3, la portavoz parlamentaria ha admitido que no sabe que fórmula exacta debería aplicarse, aunque ha avisado que si no se lleva a cabo una suma de la derecha, "se hará por la base", en referencia a que el PP será la principal marca electoral en este espacio.

A su vez, preguntada por la posibilidad de una gran coalición con el PSOE, al modo del gobierno alemán, la dirigente 'popular' ha explicado que está a favor de explorar esta opción en circunstancias "especialmente graves", como lo que se vivirá en otoño presumiblemente con la sentencia del procés.

No obstante, Álvarez de Toledo ha enfriado esta opción al entender que el actual PSOE resulta un "problema grave" para el escenario político y ha abandonado el espacio del constitucionalismo. Por ello, ha resumido que le parece positivo una gran coalición, "pero de constitucionalistas comprometidos".

En este sentido, ha afirmado que Bildu le "parece un partido nacionalista" y no le "gusta, pero Bildu no es un partido decente ni moral, puede ser legal pero no moral".

Hechos ante dudas



Por otro lado, la flamante portavoz 'popular', ha asegurado este miércoles que responderá "con hechos" a las dudas que ha generado en el seno del partido su nombramiento, y ha respondido a las críticas sobre su perfil radical, alegando que le ponen esa etiqueta por ser "firme y vehemente" contra el nacionalismo.

Ha defendido que ella habla "con claridad" y responderá "con los hechos" a las dudas que ha generado su nombramiento. Ha argumentado que tratará de ser buena portavoz y dirigirá bien el grupo de diputados. "Es pequeño, pero es el germen de una alternativa necesaria", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que la oposición no se encuentra en funciones, por lo que ha prometido trabajar ya para un oposición "leal a los votantes del PP y al conjunto de españoles", pero, ha indicado, "dificilmente se pueder ser leal con el desleal Pedro Sánchez". Así, ha recalcado que su labor no será apuntalar a la mayoría "socialpopulista" del PSOE.

Sobre las críticas sobre su perfil derechista, Álvarez de Toledo ha lamentado que en España se catalogue a los políticos por su posición con respecto al nacionalismo. "Si eres blandito con el nacionalismo, te consideran moderado y si eres firmes y vehemente contra el nacionalismo eres radical", ha aducido.