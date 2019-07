Celaá: "No tememos nuevas elecciones pero no las queremos"

Isabel Celaá ha adelantado la postura del PSOE respecto a una posible repetición electoral. Una convocatoria que no desean pero que no temen. "No tenemos ningún miedo a las elecciones pero no queremos otras elecciones", ha asegurado

En este punto, ha señalado que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocida este martes evidencia que "aumenta" la confianza en el Partido Socialista y en su líder. "Esto marca una tendencia", ha apostillado.

Ante la idea lanzada por algunos cargos del PP para que Casado pueda ser candidato a la investidura con el apoyo de Cs y otros partidos de centro-derecha, la portavoz del Gobierno ha calificado esa posibilidad de "ocurrencia" porque Sánchez es el que ha ganado "las elecciones". "Para todos los ciudadanos españoles está claro quien tiene que gobernar porque los resultados han sido inequívocos", ha añadido.

Además, Celaá ha recordado que como ya anunció la pasada semana, Sánchez llevará a cabo contactos con los líderes políticos. "Tiene previsto hacer una consulta a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas en breve", ha reiterado.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han podido "comprobar" que Podemos tiene "una reflexión interna" en su seno "promovida" por Izquierda Unida y los Anticapitalistas. A su entender, el partido morado tendrá que "moverse de una manera o de otra".

Celaá ha asegurado este miércoles que "van a poner todos los esfuerzos en la cesta" para que haya Gobierno cuanto antes, pero ha admitido que las fuerzas políticas deben "aclararse", citando expresamente a Podemos. Aunque ha anunciado que Sánchez hará una nueva ronda con los líderes políticos "en breve", ha admitido que personalmente no es partidaria de ir a otra investidura si el candidato socialista no cuenta con apoyos.

"Si no hay agua en la piscina no creo que merezca la pena pasar de nuevo por una sesión de investidura. Es mi opinión personal, obviamente sometida a mejor consideración por parte del PSOE, que tiene su propia Ejecutiva y puede llegar a determinar otra cosa", ha manifestado Celaá en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Ábalos insiste en un gobierno a la portuguesa

Celaá ha confesado que en su partido se han planteado un Gobierno a la portuguesa, alegando que pretenden "un Gobierno progresista que no dependa de los independentistas".

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha mostrado en la misma línea. Ha insistido este miércolesun gobierno a la portugesa, donde gobierne el PSOE en solitario con apoyo externo de Podemos. Así, ha calificado de "puro delirio" que el PP pida al PSOE que se abstenga a un posible Ejecutivo en minoría de 'populares' y Ciudadanos.

"Hemos ensayado un intento de gobierno de coalición, una fórmula en la que hemos ido cediendo desde posición inicial", ha asegurado Ábalos, en una entrevista en Telecinco, en la que ha asegurado que las negociaciones fracasaron porque "no se trabajó en un programa común", ante el esfuerzo de Podemos de hablar de las responsabilidades de gobierno, ni hubo "una mínima confianza".

Por ello, tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, el PSOE entiende que "vale la pena intentar" la propuesta de gobierno monocolor que planteó en un principio. "Esta fórmula se da en Dinamarca o Portugal y ha posibilitado una experiencia exitosa de gobierno en últimos meses", ha valorado Ábalos, en referencia al Ejecutivo de Sánchez tras la moción de censura.

Al mismo tiempo, ha insistido en que ahora Pedro Sánchez no tiene el mandato del Rey como candidato a la investidura, por lo que habrá que esperar a que se convoque otra ronda de contactos con los grupos políticos. "Las formas no son baladíes", ha dicho, añadiendo que el presidente no tiene capacidad para disolver las Cortes, ni convocar elecciones.

Ábalos ha insistido en que los resultados electorales para recalcar el liderazgo del PSOE en el actual escenario político. "No lo digo como valoración subjetiva sino como resultado electoral. El PSOE pasó de 84 escaños a 123 y la oposición hostil tuvo el resultado que tuvo", ha recalcado.

Con todo, el titular de Fomento y número 'tres' del PSOE ha señalado que los partidos no han asumido el resultado electoral y no quieren reconocer a quien está en condiciones para gobernar. En esta línea ha tachado de "delirante" que el PP haya planteado que sean los socialistas quienes se abstengan a un gobierno de la derecha en minoría apoyado en 125 diputados.

"¿No es delirante?", ha subrayado Ábalos, quien ha recordado que PP y Ciudadanos suman lo mismo que el PSOE y en ningún caso pueden conseguir el apoyo mayoritario de la cámara, aun sumando las tres derechas. "Ni con Vox le salen las cuentas", ha incidido.