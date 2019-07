Villegas: "Es costumbre el sectarismo de Calvo, pero Cs seguirá en la lucha feminista y LGTBI"

José Manuel Villegas ha arremetido duramente contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, después de que ésta asegurara este domingo que "el feminismo no es de todas", sino que es patrimonio de la izquierda "porque nos lo curramos las socialistas". Villegas, con verdadera cara de sorprendido, ha dicho que "ya estamos acostumbrados al sectarismo de Calvo".

Para el secretario general de Cs, éstas "son unas declaraciones muy graves pero queda claro lo que piensa esa mujer", ha dicho textualmente. Aunque Villegas inmediatamente ha abierto el abanico contra toda "esa izquierda rancia que quiere apropiarse de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, y de la no discriminación del colectivo LGTBI".

Pasada sólo una semana del escrache sufrido por los dirigentes y militantes del partido naranja en la manifestación del Orgullo en Madrid, Villegas ha advertido que "con nosotros no van a poder". El número dos de los liberales ha recordado que su partido está "desde el principio en esas mismas luchas. Y seguiremos ahí y por mucho que unos pocos quieran expulsar al resto de la sociedad de las luchas que son de todos, no lo lograrán".

La Ejecutiva permanente de Ciudadanos presidida por José Manuel Villegas en ausencia de Albert Rivera. ADP

Calvo participaba este domingo como secretaria de Igualdad del PSOE en una conferencia en las jornadas 'Diálogos 140 aniversario', organizadas por la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE, enmarcados dentro de los actos de celebración del 140 aniversario del partido. Allí, reivindicó que el feminismo "no es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista".

Villegas, indignado, ha continuado afirmando que su formación seguirá defendiendo las libertades, las de todos los ciudadanos y las suyas propias. "Estaremos en la calle reivindicando esas ideas y en los parlamentos haciendo propuestas legislativas", ha dicho. "Son batallas de toda la sociedad, que deberíamos dar de la mano".

Cambio de estatutos

En su comparecencia ante la prensa tras la Ejecutiva permanente de Ciudadanos, Villegas ha confirmado la convocatoria de los dos próximos Consejos generales de Ciudadanos. Uno simplemente para convocar las primarias en Cataluña -este mismo miércoles- y el de la discordia, previsto para cerrar la crisis interna del partido, tras los goteos de dimisiones y salidas de algunos de sus dirigentes -Roldán, Nart, Pericay...-, descontetos con la estrategia de Albert Rivera y su "no es no" a la investidura de Pedro Sánchez.

El secretario general de los liberales ha presidido la reunión en ausencia del presidente Rivera -aun convaleciente de su infección bacteriana la semana pasada- y ha confirmado que el Consejo convocado por el presidente del partido reformará los estatutos el próximo día 29. Anunciado el pasado sábado con una nota de prensa a través de la agencia Efe, Villegas lo ha justificado en el crecimiento del partido en los últimos procesos electorales, en los que hemos alcanzado poder autonómico y municipal".

Los órganos del partido "se tienen que adaptar a estos acontecimientos", para ampliar el Comité Ejecutivo "de un máximo de 40 componentes a un máximo de 50". Según Villegas, un partido que crece "se merece unos órganos que crezcan" y por eso se impulsa el crecimiento de la Ejecutiva. "Tenemos que reorganizarnos y asumir que somos un partido mayor".

Habrá, pues, nombramientos y es posible que ceses en la Ejecutiva, que hoy integran 34 personas. Los primeros deberán ratificarse en ese Consejo. Los segundos dependen exclusivamente del presidente, Albert Rivera. Estas competencias establecidas en los estatutos y el secretismo de la convocatoria alimentan los rumores de purgas en el seno del pequeño sector crítico aireado públicamente tras la dimisión de Toni Roldán, el pasado 24 de junio.

Rivera utilizará el Consejo de Cs para reforzarse en la dirección con De Quinto, Bal y Mesquida

Marcos de Quinto entrará en la Ejecutiva, como publicaba hoy EL ESPAÑOL. Villegas no ha querido confirmar públicamente los nombres de Edmundo Bal y de Joan Mesquida, pero sí ha admitido que "es previsible que haya incorporaciones" en ese sentido.

Las primarias para Cataluña prevén "dejarlo todo hecho antes de agosto, por si hay adelanto electoral" a la vuelta de verano, con la sentencia del procés. Se convocarán este miércoles, se podrán presentar candidaturas durante tres días y se podrá votar los próximos 24, 25 y 26 de julio... a la vez que se ceebran las votaciones de investidura de Pedro Sánchez. La mejor posicionada y candidata del aparato es Lorena Roldán, actual portavoz de Cs en el Parlament.

Y a propósito del último nombre de críticos que ha salido a la palestra, además directamente afectado por el ascenso del exvicepresidente mundial de Coca-Cola, Villegas ha dicho que habló "el viernes con Francisco de la Torre, pero no me presentó su dimisión ni puso su cargo a disposición de la Ejecutiva. Me comunicó que efectivamente está en periodo de reflexión".

El secretario general de los liberales no ha querido dar más nombres de esos nuevos 10 miembros de la Ejecutiva, y tampoco ha "descartado que vaya a haber ceses" en el órgano de gobierno del partido. "No tiene por qué haber nombramientos necesariamente de manera inmediata", ha dicho Villegas, a pesar de que el propio Rivera ya anunció la entrada de Marcos de Quinto como futuro integrante de este órgano el mismo día de la espantada de Roldán, inicio de la crisis interna del partido.

Según Villegas, no habrá más cambios de calado en ese Consejo, salvo una modificación del propio reglamento del órgano, para poder convocarlo de urgencia, "no sólo con 15 días de antelación, sino con siete", ha explicado el número dos del partido naranja.

Críticas a Sánchez

Villegas también ha querido enmarcar la posición de los liberales a una semana del debate de investidura. Ha criticado a Pedro Sánchez por haber "hablado de socios preferentes", pero no haber sumado a estas alturas "ni un voto más que los de su propio partido". En comparación, ha presumido de que su partido "sí ha hecho los deberes, llegando a acuerdos de Gobierno donde hemos podido y dejándolos pendientes de quien queremos que no los bloquee en otros territorios", ha dicho en referencia a Vox.

A propósito del anuncio de Sánchez de una nueva ronda de contactos con los líderes de Podemos y del centro derecha, a hora que ha dado por rotas sus negociaciones con Iglesias, el secretario general de Cs ha dicho "desconocer" si ha habido llamadas directas del presidente en funciones a Rivera. Pero el partido mantendrá "exactamente la misma postura que hasta ahora".

Y es que en Cs consideran "preocupante" la actitud del candidato: "Déjese de rondas y negocie con sus socios preferentes para lograr una mayoría de investidura", ha dicho en contraste con Ciudadanos, "que ya ha hecho su trabajo" en los pactos autonómicos. "En Castilla y León llegamos a un pacto con nuestro socio preferente. Porque nosotros nombramos socios preferentes y acordamos con ellos, para hacer políticas liberales, moderadas y de regeneración democrática".