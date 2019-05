El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha rechazado este sábado la posibilidad de que su partido se abstenga para permitir un gobierno en minoría de Pedro Sánchez. Durante un mitin de campaña para las elecciones locales y autonómicas del próximo domingo, Casado ha afirmado que "el PP no se puede abstener, por España, a favor de un partido que dice que Josu Ternera es un héroe".

El político se refería a las palabras de José Eguiguren, expresidente del Partido Socialista de Euskadi, que afirmó después de la detención del jefe de ETA, José Antonio Urruticoetxea, en Francia "pensé que lo habían dejado, fue un héroe de la retirada".

Casado también ha negado dicha abstención "a favor de un partido que quere subir los impuestos 26.000 millones de euros, dice que tiene que haber indultos y una consulta de independencia de aquí a diez años", ha dicho en referencia a unas palabras pronunciadas por Miquel Iceta (PSC) un día antes de las elecciones generales.

"No nos dejemos enredar, ellos ya tienen muy claro lo que quieren hacer. Es una estrategia electoral como hacen siempre. Ellos ya están pactando con el partido Podemos. Ellos ya están diciendo que quieren que ERC siga siendo decisiva". "Dice que quiere llegar a acuerdos con los constitucionalistas pero ya ha acordado con Pablo Iglesias nada menos que la vicepresidencia del Congreso". ha afirmado.

Mensaje contra Ciudadanos

El líder del PP no está dispuesto a apoyar con su abstención un gobierno socialista de acuerdos puntuales con los partidos constitucionalistas: "Si quieren llegar a algún acuerdo con algún partido constitucionalista, que lo haga con Ciudadanos que ya ha gobernado con ellos en Andalucía y lo quiso hacer en 2015, y no con el PP que está para hacer una oposición firme y responsable y que no tiene nada que ver con la oposición que ha marcado Pedro Sánchez nada más acabar el ciclo de las generales", ha lanzado Casado contra Albert Rivera y su equipo, que esta mañana se erigía como a auténtica oposición al PSOE.