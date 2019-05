Iglesias: "Si la CEOE quiere a Cs, hay que decir que con Rivera no, es mejor gobernar que darse golpes de pecho"

Pablo Iglesias ha citado e Engels en su mitin de Sevilla, la primera ocasión en la que pisa Andalucía tras su llamada a la "alerta antifascista" por los resultados del 2-D. Según el líder de Podemos, "el Estado es el instrumento de los débiles" contra los poderosos. "Y mientras haya ex ministros en los consejos de Administración, no podremos tener un gobierno distinto", razón por la que "es necesario gobernar", es decir, entrar en el Ejecutivo del PSOE.

Iglesias ha admitido este sábado ante sus críticos de la federación andaluza que gobernar con el PSOE tiene "riesgos" pero, les ha dicho, hay que asumir las contradicciones: "Nuestro objetivo es cambiar la vida de la gente, no darnos golpes en el pecho".

Pablo Iglesias ha expresado esta idea en Sevilla, en su única visita en campaña electoral a Andalucía, una federación liderada por los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez que han expresado su rechazo a la intención de Pablo Iglesias de gobernar en coalición con un partido contra el que, en su opinión, hay que combatir.

Para el líder de Podemos, la política "no es conciliar intereses, sino representarlos", y por eso, dijo, "Ana Patricia Botín no nos quiere en el Gobierno", porque los empresarios "no nos quieren representando a los que nos necesitan".