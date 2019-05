Doña María Elena Ariza Ortega rectifica la noticia publicada el 17 de octubre de 2018 titulada “Una banda de corruptos orquesta un fraude electoral usando a Cs para controlar el urbanismo en Toledo”

En relación a la publicación de fecha 17/10/2018 del periodista D. Alberto D. Prieto, Doña María Elena Ariza indica que no es cierto que en los Juzgados de Ocaña trabaje una hermanastra de Eva Ariza. Véase la LOPJ donde se establecen las competencias para enjuiciar dichos delitos y el motivo por el que se enjuiciaron en el Juzgado de lo Penal de Toledo. En la fecha a la que se hace referencia yo, ni tan siquiera estaba en los Juzgados de Ocaña, donde me hallo en la actualidad, en la sección civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de esta localidad, y la otra hermana a la que se hace referencia como “hermanastra” lleva jubilada cerca de diez años. Las personas competentes para admitir o inadmitir las denuncias son los Jueces y Tribunales. En el artículo de referencia están cuestionando mi profesionalidad y la de mi hermana, soy funcionaria de carrera y me dedico a trabajar honestamente y sin realizar favoritismos desde hace veintiocho años.