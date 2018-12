Juanma Moreno anuncia un acuerdo con Cs de 20 medidas para los primeros 100 días de gobierno

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que su partido ha cerrado un acuerdo programático con Ciudadanos (Cs) de cara a los 100 primeros días de gobierno, consistente en 20 medidas para llevar a cabo en los 15 primeros Consejos de Gobierno y que supone una hoja de ruta para el futuro Ejecutivo.

Se trata, según ha apuntado Moreno durante su intervención ante la Junta Directiva de NNGG-A, de "un paso no definitivo, pero sí muy importante para lograr un gran acuerdo" con la formación naranja para la formación del nuevo gobierno en Andalucía. "Espero que sea el comienzo de otros grandes acuerdos que tenemos que alcanzar en los próximos días", ha señalado.

En concreto, PP-A y Cs han acordado las 20 medidas para los 100 primeros días de gobierno, pero tienen aún que cerrar un documento más amplio de entre 80 y 90 puntos para un programa común, según han indicado fuentes del PP-A, que advierten que lo que queda son "flecos sin importancia", que no van a imposibilitar el acuerdo.

Los 'populares' consideran que antes del día 27, fecha en la que se constituye el Parlamento, además del acuerdo programático, tiene que estar cerrada la composición de la Mesa, en la que no ponen impedimentos para que Vox entre, y la investidura. "Si no hay acuerdo sobre estas tres patas, no habrá acuerdo", garantizan las citadas fuentes.

El líder del PP andaluz ha indicado que, "de manera inmediata y sin perder ni un minuto", comenzará la negociación para la conformación de la Mesa del Parlamento y la investidura. "Entramos ahora en otra fase claramente decisoria, que pueda abrir definitivamente la puerta al cambio en Andalucía", ha apuntado.