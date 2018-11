Iglesias: "Es una vergüenza pedir 25 años para Junqueras cuando los de La Manada han sido condenados a 9 años"

El secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que es una "vergüenza" que "los violadores de 'La Manada' fueran condenados a 9 años y se encuentren actualmente en libertad provisional, mientras que al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras la Fiscalía le pida 25 años de cárcel.

En un acto para preparar las próximas elecciones municipales de mayo de 2019, a las que Podemos prevé presentarse en 1.000 municipios como marca propia, el líder del partido ha repetido en varias ocasiones la "vergüenza" que siente al ver que "la ley no sea igual para todos".

También ha comparado estos dos casos con otros contra "tirititeros y cómicos" que son "juzgados e incluso encarcelados", y ha reiterado que la situación en Cataluña no lo van a resolver los jueces sino que tendrá que hacerse por cauces políticos. "El conflicto en Cataluña se solucionará con diálogo y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya", ha añadido.

Dificulta la aprobación de los PGE

Al mismo tiempo, Iglesias ha admitido que, a raíz de la petición de la Fiscalía sobre los exdirigentes de la Generalitat cuando ocurrió el 1-O, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "está más lejos que hace tres días", algo que, para él, ha generado "rabia".

Sin embargo, pese a entender y compartir esa rabia, Iglesias ha pedido a los partidos catalanes presentes en el Congreso que se pregunten "por qué tienen que pagar el autoritarismo del anterior gobierno y la falta de audacia del actual Ejecutivo la gente trabajadora".

Para él, si los Presupuestos no salen adelante, los principales afectados serán "la gente corriente", tanto en Cataluña como en el resto de España, por lo que considera "fundamental" dar un primer paso para apuntalar la fuerza de la "gente trabajadora", de forma que el PDeCAT y ERC voten a favor de los PGE pese a la petición de la Fiscalía.

Según ha indicado, la no aprobación de las cuentas del Gobierno supondría que el salario mínimo no suba, que no aumenta la partida de dependencia, que no haya una ley que evite más violencia machista o que no se revaloricen las pensiones con arreglo al IPC.

"No nos jugamos solo unos Presupuestos sino que en los próximos años en España haya entendimiento entre progresistas para lograr avances o que, por el contrario, lleguen los alumnos de Bolsonaro, lo más parecido a lo que conocemos en la extrema derecha española", ha apuntillado.

Monarquía y república

Aprovechando el 40 aniversario de la Constitución, al final de su discurso, Iglesias ha defendido que la monarquía "pudo servir" hace cuatro décadas para que el sistema político español fuera homologable a los del resto de Europa, pero se ha preguntado "para qué sirve hoy en día".

"Quizá Juan Carlos I era el precio a pagar para que nuestro país fuera una democracia, pero un país moderno, un país feminista, no merece que a la jefatura del Estado se acceda por fecundación, sino por elección", ha sentenciado.

En esta misma línea, Iglesias ha cerrado su intervención asegurando que "la gente en España quiere discutir de todo porque la gente no tiene miedo", a lo que ha añadido que "frente a la corrupción no decimos viva el Rey, decimos viva la República".