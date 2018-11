Arrimadas critica la "llamada de gracia de Sánchez" a la Abogacía "para favorecer a los golpistas"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se encontraba en su ciudad natal, Jerez, en plena campaña andaluza, cuando se han conocidos las peticiones de condena de la Abogacía y la Fiscalía del Estado para los políticos encarcelados por el procés. Desde allí, ha criticado la "llamada de gracia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Abogacía del Estado pida delito sedición para "los golpistas" por tal de "estar un cuartito de hora más en Moncloa".

Inés Arrimadas valora la petición de condena de la Abogacía para los líderes del procés. EFE

Arrimadas ha manifestado que "muchos españoles" vieron "con tristeza" que "se confirmaron las sospechas". No obstante, ha señalado que Sánchez "no se va a poder seguir escondiendo" tras la proposición presentada por Ciudadanos para no indultar a líderes independentistas.

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha insistido en que "se confirman las sospechas de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por estar un cuartito de hora más en Moncloa, incluso dar privilegios y beneficiar a los que han roto familias en Cataluña, han hecho huir empresas, han humillado a todos los españoles y no tuvieron ningún respeto por la democracia de este país".

"No se puede permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia, que han roto familias y grupos de amigos, que han empobrecido Cataluña, tengan encima la llamada de gracia del Gobierno de España para intentar que la Abogacía del Estado rebaje la acusación", ha incidido.

Arrimadas ha afirmado que "Ciudadanos va a respetar siempre que los ciudadanos sean iguales ante la ley e igual que los ciudadanos de a pie no tienen una llamada de gracia por parte de Sánchez y su Gobierno, queremos que los golpistas en Cataluña no tengan ese comodín de la llamada para favorecerles porque les necesita para seguir en Moncloa".