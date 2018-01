Ignacio Aguado: "Cifuentes traiciona a Cs al incumplir los acuerdos de regeneración"

El pacto entre PP y Ciudadanos vive horas convulsas en la Comunidad de Madrid. El partido naranja ha forzado la comparecencia de la presidenta Cristina Cifuentes el próximo viernes en la comisión anticorrupción de la Asamblea madrileña. El Gobierno de Cifuentes también ha estrenado un discurso de dureza contra su socio, similar al que PP ha puesto en marcha en toda España desde la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas.

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Aguado no se explica la resistencia de Cifuentes a comparecer en la comisión, y asegura que la presidenta les “traiciona” a ellos y a los votantes del PP por incumplir los compromisos que acordaron en materia de regeneración democrática.

A pesar de ello, Aguado no tira la toalla y confía en aprovechar el año y medio que resta de legislatura para aprobar otras medidas como la limitación de mandatos. El líder naranja dice a EL ESPAÑOL que aspira a repetir como candidato en 2019 y asegura que su partido está listo para liderar el gobierno autonómico o al menos entrar a formar parte del mismo.

La presidenta Cifuentes va a comparecer finalmente el viernes. ¿Va a destituir a su portavoz en dicha comisión, César Zafra, como le pidió el Gobierno autonómico?

Ni no los lo planteamos. Ese tipo de ocurrencias sólo pueden salir de personas que están nerviosas, que no tienen proyecto político y que quieren levantar una cortina de humo ante los casos de corrupción que afectan a su partido. No nos lo tomamos en serio. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro a pesar de que en el PP estén nerviosos e intenten identificarnos como su enemigo. Nosotros no somos su enemigo. Hay enemigos mucho más importantes a día de hoy en España: el desempleo, la precariedad laboral, los populismos… Pero el PP tiene ahora esa estrategia contro nosotros. No la comparto, pero lo respeto.

Ha pasado un mes del 21-D. ¿Ustedes han notado una mayor hostilidad del PP a pesar de ser socios en Madrid?

Sí, es evidente. Y no sólo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Lo que vemos es una instrucción directa de Génova que lo que busca es atacarnos, intentar erosionarnos en lugar de poner encima de la mesa un proyecto político. Quizá lo que debería hacer es, primero autocrítica. Por qué les está pasando lo que les está pasando; por qué han perdido los votantes que han perdido; y por qué en Cataluña se han quedado con cuatro diputados. Pero en lugar de hacer autocrítica se dedican a atacarnos.

Si tienes un proyecto de país no te hace falta todo lo demás, que es a lo que está recurriendo el PP. Nos han llamado de todo en los últimos días. Nos han llamado mentirosas, oportunistas, mezquinos; nos han llamado los chicos de los recados, tontos útiles… Me parece que hacen un flaco a favor a su electorado, que espera otra cosa del PP, y luego a la política en general.

Si el PP opta por sustituir al PSOE como enemigo y situarnos a nosotros, se va a encontrar una pared al otro lado

Parece que Ciudadanos no va a entrar en ese cuerpo a cuerpo.

Los viejos partidos han terminado bajando al barro, faltándose al respeto y llevando la política a unos niveles muy bajos. Creo que si hay partidos nuevos como Ciudadanos es precisamente porque había muchos españoles que estaban cansados del navajeo en las Cortes y los Parlamentos autonómicos. Llevamos a gala intentar contribuir a elevar el nivel de la política y que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos. Y para eso hay que evitar ese tipo de descalificaciones. Hay que debatir, convencer y llegar a consensos, que creo es lo que piden los ciudadanos. Si el PP opta por sustituir al PSOE como enemigo y situarnos a nosotros, se va a encontrar una pared al otro lado.

¿Por qué quieren que comparezca Cifuentes en la comisión?

Es saludable, democráticamente hablando, que la presidenta dé explicaciones y que dé explicaciones en la comisión de investigación, en tanto en cuanto ella fue responsables y miembro de la cúpula del Canal de Isabel II en una de las épocas más oscuras del Canal. Es la época en la que se compró Emissao, una compra presuntamente fraudulenta vinculada a comisiones irregulares y ella era miembro de la cúpula del Canal. Y queremos que dé explicaciones por higiene y por conocer la verdad. Es bueno que los madrileños sepan qué ha pasado en la Comunidad para a partir de ahí intentar poner remedio. Lo que me llama la atención es la resistencia del PP y de la presidenta a dar explicaciones, cuando es lo más normal del mundo.

¿Cree que Cifuentes oculta algo?

¿Qué tiene que ocultar la señora Cifuentes para no querer comparecer en una comisión parlamentaria? Tiene que ser algo muy grave, porque está montando la mundial. Algo huele mal en el Canal y en esta resistencia de la presidenta a no dar explicaciones. Va en el sueldo de un presidente autonómico dar explicaciones siempre y cuando se lo pida la Asamblea y haya un interés.

Cifuentes lleva 30 años en política, ha ocupado cargos muy importantes en el PP y la Asamblea de Madrid. No es demasiado creíble que no conociera nada de las etapas pasadas

¿Cuando fue la última vez que habló con la presidenta?

Pues… (pausa larga). Hemos hablado ahora en Fitur, pero hemos cruzado saludos y poco más. La verdad es que hablamos poco. Sinceramente creo que no es por mi parte. Quiero tener una buena relación con Cifuentes, igual que la tengo con Ángel Gabilondo (PSOE). Pero la relación al final, imagino que por su parte, no está funcionando bien. No hay una comunicación y una relación como a mi me gustaría tener con una presidenta que al fin y al cabo está gobernando gracias a nuestros escaños y nuestro apoyo. Eso tiene que ver con tomarse nuestras exigencias y la labor de control como algo personal. Nosotros no tenemos nada en contra de la presidenta a nivel personal y al final lo que estamos haciendo es nuestra labor: pedirle explicaciones, ejercer de oposición y ejercer un control sobre el Gobierno, que es un derecho constitucional que tenemos y debemos ejercer.

La imagen que Cifuentes ha pretendido construir de regeneración y de nueva política pues los propios hechos van confirmando que no es cierta. ¿Por qué? Pues porque lleva 30 años en política, porque ha ocupado cargos muy importantes en el PP y la Asamblea de Madrid. No es demasiado creíble que no conociera absolutamente nada de las etapas pasadas.

Ignacio Aguado. Cs

¿Está su pacto con el PP en el peor momento?

En materia de regeneración, sí. Es muy difícil llegar a acuerdos con el PP y sobre todo que los cumplan. Podemos llegar a acuerdos en otros casas, como en los Presupuestos. Ha sido el tercer año consecutivo que pactamos unos Presupuestos consiguiendo cosas importantes: dos rebajas fiscales, hemos aumentado el gasto en Sanidad, en Educación en políticas sociales… Pero cuando hablamos de regeneración es muy complicado. El PP y la regeneración es como el agua y el aceite. No fluye. No hay voluntad política, todo son excusas, petición de informes, y el no procede en el lugar de buscar soluciones. Cifuentes está bloqueando la regeneración por falta de voluntad política.

Queda poco más de un año para las elecciones y el PP les ha situado a ustedes en el punto de mira. ¿Cree que el pacto puede romperse?

Lo que se rompe al final es la confianza en la palabra que ella nos dio al grupo de Ciudadanos, y me dio a mí personalmente. Era una palabra de compromiso con la regeneración, una palabra de voy a cumplir con el acuerdo, no se va a interponer nada… Se traiciona el acuerdo y sobre todo se traiciona la palabra y sobre todo se traiciona a sus votantes. Yo estoy convencido de que muchos madrileños votaron a Cifuentes porque pensaban que iba a ser algo distinto, pensaban que iba a tirar de la manta. Y lo que está haciendo es traicionarnos a nosotros, a Ciudadanos, pero sobre todo a sus votantes.

Dice usted que Cifuentes ha traicionado su acuerdo en materia de regeneración.

Sí, lo está traicionando en base a hechos. Ella presume de hechos y no palabras. Es su eslogan. Los hechos están ahí, solo hay que verlos. Llevamos tres años y está prácticamente todo por hacer en materia de regeneración democrática. Creo que podemos ponernos de acuerdo con el PP, sobre todo en materia económica, pero en materia de regeneración es muy complicado porque vienen con la mochila cargada, con una red clientelar muy grande, porque tienen un partido que lleva 20 años gobernando, y porque están atados de pies y manos y no puede abordar asuntos como la eliminación de aforamientos.

En 2019 no podemos conformarnos con condicionar gobiernos, hay que estar en ellos, saber ejecutar los Presupuestos, firmar decretos y hacerlo mejor que los que estaban

EL ESPAÑOL ha informado de que Francisco Granados ha pedido declarar el 12 de febrero. ¿Cree que puede tirar de la manta de una manera similar a lo que se está viendo estos días en el juicio de la rama valenciana de Gürtel?

Nadie se sorprendería de nada hablando del PP. Es un partido que destruye discos duros a martillazos, un partido que según la justicia se ha financiado irregularmente en campañas electorales. No me sorprendería nada y eso es lo triste. Y es lo triste para muchos españoles que les votaron. Uno de nuestros objetivos debe ser convencer a los votantes del PP de que el PP no tiene que volver a ganar en 2019, que se puede gobernar y se puede gobernar mejor que el PP. Nuestro objetivo es salir a ganar con un equipo mejor y con un proyecto mejor.

Digamos que sobrevive su acuerdo con Cifuentes. ¿Qué leyes quiere aprobar Ciudadanos antes de que acabe la legislatura?

Tenemos mucho tiempo que aprovechar y no me gustaría que se tirase por la borda este año y medio. El 1 de febrero llevaremos a la Asamblea nuestra propuesta de limitación de mandatos: dos legislaturas (ocho años), y ahí el PP tiene una nueva oportunidad de demostrar si de verdad quiere regenerar o va a buscar una nueva excusa para bloquear. También vamos a llevar a pleno la reforma de la ley del canal de Canal de Isabel II, porque no solo vale con levantar las alfombras. Hay que ver lo que hay debajo y cambiar las leyes para que no pueda pasar. Vamos a llevar la ley de protección del denunciante de corrupción. Vamos a impulsar la ley de coordinación de policías locales, que está consensuada por todos los grupos y que va unificar criterios como el uniforme o las bases de datos.

Está presentada en la Asamblea una ley de transparencia, que llevamos un año y pico negociándola. Y tenemos que ver cómo se pone en marcha la ley de gratuidad de los libros de texto, que ya está aprobada y que en septiembre de este año tendremos que ver si funciona o no funciona y si el Gobierno ha hecho los deberes y la ha puesto en marcha.

Aguado, Arrimadas y Albert Rivera. Cs

¿Cómo vivió usted la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña?

Hemos hecho historia como partido y estoy profundamente orgulloso de lo que han hecho mis compañeros al demostrar que lo que parecía imposible es posible: derrotar al nacionalismo. El triunfo de Arrimadas abre una ventana de oportunidad enorme para Ciudadanos en toda España. Esta victoria es perfectamente extrapolable al resto de comunidades y también al Gobierno de España. Nosotros en la Comunidad de Madrid vamos a interpretarlo como una puerta abierta y como una referencia. Si en Cataluña hemos sido capaces de ganar, por qué en Madrid no. Ciudadanos a día de hoy es una alternativa de gobierno, ha ganado las elecciones en Cataluña y eso también puede suceder en toda España. Ha sido un paso muy importante a nivel de partido el visibilizarnos como una alternativa real de gobierno en otras comunidades.

No es la primera vez que ustedes se dan de bruces con las expectativas.

Hay que ser prudentes, y nosotros más. Las encuestas son encuestas. No hay elecciones a la vista la voluntad de los ciudadanos puede cambiar. Pero cuando acumulas una, otra y otra encuesta positiva, la tendencia es al alza y eso es con lo que hay que quedarse. Falta mucho para las autonómicas. Los datos y lo que percibimos en la calle es que la gente está contenta con lo que estamos haciendo, que quieren vernos a más, que quieren vernos crecer, que quieren vernos gestionar y ese es el siguiente reto.

En 2019 no podemos conformarnos con condicionar gobiernos, hay que estar en los gobiernos, hay que saber ejecutar los Presupuestos, firmar decretos y demostrar que podemos hacerlo mejor que los que estaban. En ese sentido, creo que acertamos no entrando en el gobierno, adquiriendo experiencia política que nos faltaba a muchos. Teníamos la experiencia de la empresa privada pero no en política, y esta legislatura nos permite adquirir madurez política. En Madrid ya hemos conseguido esa madurez y el siguiente reto tiene que ser gobernar, liderar un gobierno en primer término y si no podemos liderar un gobierno, por lo menos cogobernar con otra formación política y dejar nuestro sello naranja, ya no sólo desde el legislativo sino también desde el Ejecutivo.

Si en Cataluña hemos sido capaces de ganar, ¿por qué en Madrid no?

Será usted el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019.

Lo más importante ahora es el proyecto. En Ciudadanos tenemos que ser capaces de transmitir que tenemos un proyecto para la Comunidad de Madrid, tenemos que ser capaces de transmitir lo que queremos que sea nuestra Sanidad pública, nuestra Educación pública, nuestras políticas sociales y a partir de ahí el candidato va a acompañar. A mí me encantaría ser candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero para eso primero tienen que quererlo los afiliados de mi partido y tienen que cumplirse una serie de plazos que todavía no se han puesto en marcha con las primarias. Pero para mí sería un orgullo ser el candidato de Cs y presidir la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si los afiliados quieren y desde luego sería un honor. Ya está siendo un honor ser diputado y sería un honor todavía mayor presidir la Comunidad de Madrid.