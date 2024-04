Miras y Ribera advierten a Vox de que no darán "ni un paso atrás" en la protección del Mar Menor

La ministra Teresa Ribera ha visitado este jueves la Región de Murcia, para conocer la evolución de la crisis ambiental de la albufera murciana y dar a conocer las últimas actuaciones previstas desde el Gobierno, justo en el momento de mayor tensión en el seno de la coalición PP-Vox en el Ejecutivo regional, a cuenta de la Ley del Mar Menor.

El vicepresidente autonómico, José Ángel Antelo (Vox), mantiene un pulso político con el presidente, Fernando López Miras (PP), para modificar la citada norma que defiende a este ecosistema limitando la actividad agrícola y ganadera en el Campo de Cartagena: el gran caladero de votos del partido de Santiago Abascal. De hecho, Antelo ha subrayado que "para nosotros, la modificación de la Ley del Mar Menor es una línea roja. Para Vox, la modificación de la Ley del Mar Menor no es negociable".

Este asunto no ha pasado desapercibido durante la visita de la ministra. Prueba de ello es que tanto el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, como la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, le han lanzado un mensaje a Vox. "No se puede abrir de forma alguna la puerta a la desprotección al Mar Menor", ha advertido López Miras, hasta en dos ocasiones, a su socio Antelo en el Palacio de San Esteban."Hay un límite que siempre se ha transmitido desde el Partido Popular y no se va a dar ningún paso atrás en la protección del Mar Menor".

"Obviamente es un esfuerzo no es compatible con que alguien quiera cambiarlo para volver a la casilla de salida. Confío en las palabras del presidente de la Región de Murcia: ni un paso atrás", tal y como ha remachado Ribera, después de haber criticado que el partido político de Abascal "se ha caracterizado por el negacionismo" en cuestiones capitales, como el cambio climático.

López Miras ha asegurado que no considera que la insistencia de Vox desde que se inició la legislatura, para dejar en mínimos la citada normativa para responder a sus votantes agrícolas, no se va a traducir en una crisis institucional como la vivida en la pasada legislatura con Ciudadanos, cuando Cs pactó con el PSOE una moción de censura que los populares frenaron con los votos de tres tránsfugas naranjas. "Somos un Gobierno regional que funciona y está dando respuesta a las demandas de la ciudadanía", tal y como ha remarcado el presidente murciano.

El presidente de la Región de Murcia y la ministra para la Transición Ecológica, este jueves, en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido en Murcia. Badía

La tensión entre el Partido Popular y Vox ha vivido su momento algido este miércoles, en la Asamblea Regional, cuando el vicepresidente José Ángel Antelo, al no ver prosperar las enmiendas que el partido de ultraderecha había planteado para la Ley del Mar Menor, anunció que "había convocado la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno".

Este jueves, López Miras se ha reunido con Antelo, coincidiendo con la visita de la ministra Ribera, y ha lanzado un mensaje para tranquilizar a ambas partes. De un lado, al Ejecutivo central que ya ha destinado más de 600 millones al marco de actuaciones prioritarias para la recuperación ambiental del Mar Menor. Y de otro, a su socio en San Esteban, ya que el dirigente popular ha dejado abierta la puerta para someter a un "proceso de participación" la Ley del Mar Menor, "en el que se pueda escuchar a todos", sobre las propuestas que quieren hacer "para mejorar" la citada norma.

"En la Asamboea Regional, este miércoles, quedó reflejada una cosa, todos los partidos, de una forma u otra, propusieron una modificación de la Ley de Protección del Mar Menor, por lo tanto, es evidente que todos entienden que una ley que se puede mejorar y ese es el punto de partida", según ha refexionado el presidente de la Región de Murcia. "No parece algo anómalo que después de cuatro años de vigencia de una ley, muy técnica, y que se elaboró en unas circunstancias de urgencia, como así se establece en el último párrafo del preámbulo de esta ley, que se pueda valorar que esta normativa evolucione y mejore".

Tal proceso de revisión de la normativa, tal y como ha insistido reiteradamente Fernando López Miras a su segundo de a bordo en el Consejo de Gobierno, José Ángel Antelo, solo se llevará cabao respetando una línea reoja para el Partido Popular: "No se va a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor".

Los equipos de trabajo del Gobierno de la Región de Murcia y dle Ministerio para la Transición Ecológica, este jueves, antes de la rueda de prensa de López Miras y Ribera.

Ese proceso de participación que quiere abrir el Ejecutivo regional, según ha avanzado López Miras, estaría abierto a todos los actores implicados y afectados por la crisis ambiental del Mar Menor: científicos, universidades, agricultores, ganaderos, alcaldes de los municipios ribereños, ecologistas, partidos políticos... "Para recoger propuestas solo dirigidas a mejorar la ley, no a abrir la puerta a la desportección del Mar Menor: ese es el límite. En modo alguno, se puede dar un paso atrás".

La contundencia de la respuesta del dirigente autonómico ha gustado a la ministra Teresa Ribera. "Creo que es sumamente peligroso para los agricultores y los vecinos del Campo de Cartagena que nadie sienta la tentación de dar un paso atrás". La vicepresidenta ha reprochado al presidente de Vox en Murcia y vicepresidente del Ejecutivo regional que sus mensajes "son enormemente perjudiciales" sobre los niveles de protección que debe tener la albufera frente al sector primario.

"Creo que nunca jamás se había destinado un esfuerzo presupuestario transversal tan grande, transparente y con una participación tan importante, como el que hemos hecho para la recuperación de ecosistemas críticos, primero con el Mar Menor y después con Doñana, y que no es compatible con que alguien piense que el esfuerzo de unos, merece que otros se salten las reglas o pretendan cambiarlas", ha zanjado la vicepresidenta del Gobierno central.

De esa forma ha dado por bueno el compromiso mostrado por el jefe del Ejecutivo regional, para no romper la buena sintonía que existe entre ambas administraciones, desde hace tres meses, cuando López Miras y Ribera firmaron el protocolo del órgano que coordinará una hoja de ruta consensuada en la recuperación ambiental del Mar Menor.