Montero pide más tras las disculpas de Otxandiano: "Bildu dirá si es suficiente. Para nosotros no lo es"

Las disculpas ofrecidas por el candidato a lehendakari del EH Bildu, Pello Otxandiano, a las víctimas de ETA por "herir su sensibilidad" al no calificar a la banda como terrorista no son suficientes para los socialistas.

"Si las victimas se sintieron ofendidas me parece bien que pida disculpas, pero lo que correspondería es el reconocimiento de una verdad a raudales: que ETA fue una organización terrorista", ha señalado desde San Fernando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Preguntada por las excusas de Otxandiano, que no se arrepiente sin embargo de no haber calificado así a la extinta banda, Montero ha considerado que le corresponde a Bildu "saber si lo que ha dicho es o no suficiente".

[Puente dice que Bildu no ha llegado a la "madurez democrática" que el PSOE creía que tenía]

"Desde luego para nosotros no lo es", ha remachado. Sobre este asunto, ha abundado en la reacción a esta polémica que ha tenido el candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza: "fue una declaración que no se correspondía con la realidad, además de ser cobarde".

A su juicio, será en la jornada electoral donde se dé la respuesta definitiva a este asunto. "Estamos convencidos de que la fuerza democrática de los ciudadanos pondrá cada cuestión en su sitio", ha concluido.

Naturgy y Talgo

Montero se ha pronunciado además sobre la situación en Naturgy, sobre la que podría lanzarse una oferta pública de acciones (opa) por parte del grupo energético emiratí Taqa.

"El Gobierno está estudiando la situación de la empresa. Se trata de defender los intereses estratégicos de España", ha comentado.

Es una respuesta muy similar a la que ha ofrecido para otro asunto de actualidad económica de las últimas semanas: la opa lanzada por el grupo Ganz-Mavag sobre Talgo.

"Para nosotros es importante que haya presencia significativa de empresariado español y europeo. Trabajamos para que haya más inversor en esa empresa. Con eso decimos mucho", ha apuntado.