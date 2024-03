El PP de Murcia y Almería se alía para exigir a Óscar Puente cumplir los plazos del AVE y del Corredor

La defensa del Trasvase Tajo-Segura no es la única batalla política en la que el PP de Murcia y Almería van de la mano ante el Gobierno: también tienen un frente común con el ferrocarril. Así lo evidencia el acto que han protagonizado 25 cargos populares de ambas provincias y que este viernes se han dado cita en la estación de tren Lorca-Sutullena, para reivindicar al ministro de Transportes, Óscar Puente, "un impulso" al AVE y que "cumpla" con los plazos de la llegada del Corredor Mediterráneo.

La línea de Alta Velocidad que conectará Almería con Murcia debe estar operativa en 2026, pero las obras han obligado a cortar varias conexiones de cercanías y eso ha tenido un efecto rebote en el tráfico rodado de ambas provincias. Valga como ejemplo que el cierre de la conexión Murcia-Lorca-Águilas, se ha traducido "en 1.200.000 vehículos adicionales" en las carreteras murcianas, según ha denunciado José Miguel Luengo, secretario general del PP de la Región de Murcia y alcalde de San Javier.

"Exigimos y reivindicamos al Gobierno de España: acciones concretas, claras y compromisos para el ferrocarril entre Murcia y Almería", según ha reclamado Luengo, bajo la atenta mirada de alcaldes murcianos y almerienses, así como diputados, senadores y portavoces del PP de localidades de ambas provincias. El número 2 del PP en Murcia ha alertado de que el ritmo de los trabajos de la alta velocidad en el Levante, presagia que "no solo no llega el Corredor Mediterráneo, sino que no tenemos la línea que estábamos disfrutando entre Murcia, Lorca y Águilas".

Durante el acto, celebrado a pie de estación, los cargos del PP murciano y almeriense a los que afecta esta conexión ferroviaria han firmado un manifiesto. También han anunciado que presentarán mociones en ayuntamientos, así como en los parlamentos de ambas comunidades y en las Cortes Generales, para reclamar al ministro Puente que se cumplan los plazos del AVE y el Corredor Mediterráneo, ya que a los populares les preocupa que se posponga del 2026 al 2027.

Todo ello, en base a retrasos en los trabajos de soterramiento de algunos puntos del trazado, como en Lorca, tal y como admitió la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en una visita que realizó en septiembre a la estación de Xàtiva (València). Lo que afectaría a la línea de cercanías Murcia - Pulpí (Almería) que se cerró el 1 de octubre de 2021, para ejecutar el trazado del AVE que conectará ambas provincias, y que el Gobierno se comprometió a que volvería a estar operativa en abril de 2025.

Populares murcianos y almerienses, este viernes, posando en una foto de familia en la estación de tren Lorca-Sutullena.

"Los compromisos en materia ferroviaria de Pedro Sánchez se han ido incumpliendo permanetemente", según ha alertado Luengo, al tiempo que ha animado a los regidores, diputados y senadores murcianos y almerienses a "seguir reivindicando", ante el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, "lo que es de Justicia para nuestras provincias".

"Este Gobierno está más preocupado de sobrevivir un día más que por el interés general", tal y como ha reflexionado José Miguel Luengo, en alusión al 'caso Koldo' que sacude los cimientos del PSOE, tras la salida del partido del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, cercado por los contratos de las mascarillas de la pandemia en los que su exasesor, Koldo García, está en la diana de la Guardia Civil.

Bernabé tira de hemeroteca

Por su parte, el senador del PP Francisco Bernabé también ha sido muy crítico con la gestión ferroviaria que hace la Moncloa de los intereses del Levante. donde el sector agrario es uno de sus motores económicos y tiene especial interés en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo que llegará a Francia: "Hoy queremos gritar alto y claro al Gobierno de España que estas obras [ferroviarias] necesitan un impulso urgente".

El senador Francisco Bernabé, este viernes, en la estación de tren Lorca-Sutullena.

Bernabé ha tirado de hemeroteca, para justificar los temores de los populares murcianos y almerienses de que el Ministerio de Transportes no cumplirá los plazos del AVE y el Corredor Mediterráneo.

"Hace seis años, en Lorca, compareció el último ministro de Transportes del Partido Popular, Íñigo de la Serna, para anunciar el proyecto de un soterramiento que al año siguiente iba a comenzar. Pero recordaran que ese año hubo una moción de censura, llegó Sánchez y dijo que no le gustaba ese proyecto, que haría uno nuevo: las obras empezarían en 2020 y tendríamos el Corredor Mediterráneo acabado en 2026", según ha relatado el senador del PP.

"La realidad es que han pasado seis años, estamos en 2024 y aquí no ha empezado ninguna obra. En el PSOE ya nadie da la fecha de 2026 y así lo hemos comprado en el Senado", según ha denunciado Francisco Bernabé. "Por dos veces, el ministro Óscar Puente se negó a confirmar el 2026 como año de puesta en funcionamiento de la línea [de Alta Velocidad]". Tal circunstancia ha llevado a Bernabé a afirmar en su intervención que "el Gobierno socialista está impidiendo por la vía de hecho que avance la nueva conexión a través de Murcia y Almería".