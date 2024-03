Enfrentamientos entre Policía y agricultores en Zaragoza: intentaron acceder a las Cortes

Los portavoces de los agricultores y ganaderos, decepcionados porque ningún representante político los reciba, han cercado este viernes las Cortes de Aragón. Se han vivido "momentos de tensión y episodios violentos" con la unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP), tal y como ha asegurado el ministerio del Interior, quien ha señalado que varios agentes han resultado heridos tras ser agredidos con palos.

Se trata de una manifestación que no había sido comunicada, según fuentes del departamento que dirige Grande-Marlaska. Los protestantes trataron, durante más de cuatro horas, acceder al palacio de la Aljafería donde se celebraba la sesión de control al Gobierno. Los cientos de manifestantes bloquearon el puente de acceso, provocando la reacción de los agentes. "Debido a las características del edificio, la Policía no puede recurrir a cargas para disolver a los manifestantes", argumentan las fuentes del Ministerio.

Finalmente, los agricultores han decido trasladar su protesta al centro de Zaragoza y eso ha permitido que una representación accediera al edificio para registrar su documento. Rubén Blasco, en representación de los de cerca de 600 agricultores que han acudido secundando la protesta ajena a las organizaciones agrarias, su objetivo era que los diputados oyeran las reclamaciones del sector "de viva voz".

La gente del campo arrolla a la policía en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.



La única respuesta del Gobierno a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos es la represión, el desprecio y el sometimiento a los productos contaminados de Marruecospic.twitter.com/srQkvg1Sbr — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 1, 2024

Blasco ha explicado que han intentado negociar su acceso al edificio, pero "la gente al final se ha puesto nerviosa" y han roto el cordón policial, y aunque ha considerado un error que la Policía haya cargado, ha lamentado este incidente porque el objetivo era situarse en la entrada del edificio.

El propósito tras un mes de protestas, ha insistido, era trasladar sus demandas en las Cortes, no "pedir limosna", pero los políticos "no quieren dar la cara", ha subrayado, ya que no han conseguido reunirse ni con el consejero de Agricultura, Ángel Samper, ni con ningún representante de la Mesa o de los grupos ni cuando han disuelto la concentración.

Asalto o de los agricultores a las Cortes de Aragón.



“Al río con ellos dice un agricultor alentando a los compañeros para que tiren a la policía ‼️”#Zaragoza 📍🇪🇸 #ULTIMAHORA pic.twitter.com/FYe3RvWHCR — 🔱⚜️🔰Predator🔰⚜️🔱 (@predatole) March 1, 2024

"Nos sentimos engañados", ha asegurado, porque a pesar de las movilizaciones todavía no tienen una solución encima de la mesa de entre todas sus demandas cuando el Gobierno de Aragón, ha enfatizado, puede poner en marcha medidas que son de su competencia.

'Pérdida de legitimidad'

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha lamentado que los agricultores hayan decidido llevar sus protestas con un cerco a las Cortes regionales, ya que "no se debe nunca pasar la raya, porque se pierde la legitimidad".



Para el consejero, este tipo de movilizaciones "es el camino que no se debe tomar".



Ha recordado, al respecto, que ha llevado sus demandas hasta Bruselas con un documento propio de Aragón y conjuntamente con once comunidades autónomas y otro entregado directamente al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, por lo que "el trabajo está hecho" a la espera de que lleguen los cambios.