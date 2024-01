López Miras a favor de incluir un trasvase del Ebro en Cataluña en un Plan Hidrológico Nacional

El Gobierno de la Región de Murcia no se opondría a que la Moncloa diese luz verde a un minitrasvase del Ebro en Cataluña, para conectar las redes regionales de agua para garantizar el servicio en esa comunidad, siempre y cuando, esa medida quedase recogida dentro de un Plan Hidrológico Nacional donde también se blindara el futuro mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.

"Si Cataluña pide un trasvase y lo necesita, adelante, y lo mismo ocurre con Andalucía", tal y como ha subrayado el presidente murciano, Fernando López Miras, este lunes, tras reunirse con el sindicato de regantes Scrats, varias organizaciones agrarias y la Mancomunidad de Canales del Tablilla, para analizar la situación de los recursos hídricos existentes en la Cuenca del Segura. "La Región de Murcia es solidaria, siempre lo ha sido, y respaldamos cualquier planteamiento que se haga para compartir agua. Para llevarla allá donde se necesite".

López Miras ha reclamado al Gobierno central que convoque de manera "urgente" a todas las comunidades autónomas, ante la actual "situación de sequía" que afecta a varios territorios, provocando restricciones para el consumo humano y actividades agrícolas. El presidente de la Región de Murcia ha instalado a la Moncloa a "elaborar y aprobar" un Plan Hidrológico Nacional, "sobre la base de un pacto nacional del agua", donde entendería que se adoptasen medidas extraordinarias para Cataluña ante la escasez hídrica que viene sufriendo.

"No vamos a mirar la etiqueta del territorio porque la solidaridad no tiene nombre ni apellidos. La Justicia tampoco. Y la Región de Murcia siempre apoyará que un recurso común que es de todos, se utilice para aquellos españoles que lo necesitan", según ha reflexionado. "Si Cataluña pide un trasvase y lo necesita, adelante con ese trasvase: cuentan con nuestro apoyo. Y si es Andalucía, también. El problema de la escasez de agua no se puede abordar de una forma aislada: no podemos trocear nuestro país para dar una solución que tiene que ser de Estado".

El presidente autonómico se ha pronunciado así, en un momento que también es delicado en términos hídricos para la Región de Murcia. A fecha 15 de enero, los embalses de la Cuenca del Segura se encuentran al 18,5%: tienen almacenados 211 hectómetros cúbicos. Es decir, están en situación de alerta, lo que supone que la Confederación Hidrográfica del Segura ha establecido restricciones del 25% en el regadío de fincas agrícolas.

El presidente murciano, este lunes, reclamando al Gobierno que impulse un Plan Hidrológico Nacional.

En la reunión de López Miras con los agentes implicados en los temas hídricos que afectan a la Región de Murcia, también han asistido los representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura: un organismo que depende del PSOE. Tras el encuentro, López Miras ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe asumir su responsabilidad" y favorecer "la firma de un acuerdo entre todas las comunidades, con inversiones, con infraestructuras y desde la solidaridad".

Tal acuerdo debería incluir cláusulas para "no estigmatizar los trasvases, ni hacer de ellos un elemento de enfrentamiento territorial". De hecho, López Miras ha resaltado las consecuencias positivas que ha traído consigo el Trasvase Tajo - Segura: "La Región de Murcia y el Levante español son un ejemplo de cómo el trasvase de agua es un caudal de solidaridad que ha traído progreso, desarrollo y un beneficio social y económico".

López Miras considera "fundamental" que la Moncloa impulse un Plan Hidrológico Nacional con las 17 comunidades autónomas, "para coordinar las políticas de agua de manera global y no con planes individuales que carecen de un planteamiento y de un enfoque común".

La complicada situación de las reservas de agua en Andalucía y Cataluña, a juicio del presidente murciano, supone que "para algunos sea ahora más fácil entender aquello que venimos diciendo desde hace mucho en la Región de Murcia: el problema del agua debe abordarse con rigor, con seriedad, con criterios técnicos, y sobre todo, desde una visión nacional, porque el agua es una cuestión de Estado".

