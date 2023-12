El Gobierno de López Miras pondrá en marcha una asignatura sobre la Constitución en los IES

La Región de Murcia se convertirá el próximo curso en la primera comunidad autónoma del país que imparta una asignatura optativa sobre la Constitución en todos los institutos. En concreto, esta nueva materia abarcará dos horas semanales del currículum académico de los alumnos de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bajo el nombre: 'La Constitución Española y la Unión Europea'.

"El objetivo es que los alumnos se familiaricen con la Carta Magna, su importancia y los valores que representa, así como contribuir a que nuestros jóvenes tengan todo el conocimiento necesario para poder decidir en libertad y favorecer una mayor cultura democrática", tal y como explica Fernando López Miras, en un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban, tras la participación del presidente murciano en un foro organizado por La Verdad con motivo del Día de la Constitución.

"Es importante que los jóvenes conozcan qué significa para nuestro país la Constitución de 1978, cómo nació y su contenido: la norma fundamental que permite que los españoles podamos vivir en libertad", según defiende en el citado comunicado López Miras.

De esta forma, el Ejecutivo murciano que durante la pasada legislatura fue uno de los más beligerantes contra la Ley Celaá, al considerar que era una normativa que en algunos aspectos adoctrinaba en las aulas, ahora anuncia que la Consejería de Educación trabaja en una asignatura optativa que abordará la historia del constitucionalismo, la transición española, la soberanía nacional, la división de poderes y la monarquía parlamentaria, entre otros aspectos.

La nueva materia también incluirá contenidos sobre la Unión Europea y se adentrará en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. A la vista del anuncio, el Ejecutivo regional ha aprovechado sus competencias educativas, para introducir esta nueva optativa en el currículum académico de tercero de la ESO, al margen del criterio del Ministerio de Educación, ya que las comunidades autónomas tienen la potestad de diseñar el 40% de los contenidos de cada asignatura.

López Miras anunciando la asignatura sobre la Constitución para los institutos.

El anuncio de López Miras no ha dejado indeferente a la comunidad educativa porque se produce en plena resaca de la investidura de Pedro Sánchez, a través del apoyo de Junts per Catalunya con el que el PSOE ha pactado impulsar una Ley de Amnistía. Prueba de ello es la opinión de un experimentado sindicalista en temas de educación para Comisiones Obreras: "Esto es gobernar a golpe de coyuntura y no conforme a las necesidades que tiene el sistema educativo murciano".

Este delegado sindical plantea un interrogante que no recoge el comunicado lanzado por el Gobierno de Murcia, con motivo del Día de la Constitución. "La pregunta de base y el primer problema que plantea este anuncio es saber a cuenta de qué asignatura se impartirán dos horas semanales sobre la Constitución, para alumnos de tercero de la ESO: ¿Le quitarán horas a materias de Ciencias o de Lengua?"

Retroceso en PISA

Esta nueva optativa se ha anunciado coincidiendo con los datos del informe PISA donde Murcia "sigue en retroceso" en las tres áreas que se evalúan: Matemáticas, Comprensión lectora y Ciencias. "Es llamativo que el Gobierno regional no lance un comunicado para valorar PISA, pero anuncie esta nueva optativa, cuando no estamos para tirar cohetes en lectura y seguimos en el vagón de cola, a pesar de haber retrocedido menos que otras comunidades", reflexiona este sindicalista de CC OO.

Desde el PSOE, el secretario general socialista, José Vélez, también ha lanzado un comunicado con motivo de 45 aniversario de la Carta Magna donde critica la estrategia política del Ejecutivo autonómico de coalición que conforman PP y Vox. "Frente a quienes pretenden imponer su odio y vivir de la confrontación, como hacen el Partido Popular y Vox, desde el Partido Socialista reafirmamos nuestro compromiso con la Constitución porque en ella se consagran la igualdad, la libertad y la justicia social", según lamenta Vélez.

"La mejor manera de defender nuestra Constitución es construir un país en el que quepamos todos y todas y apostar por la convivencia".

