López Miras, nombrado presidente de Murcia: "No permitiré que nadie se atreva a ningunearnos”

Trece minutos pasaban de las once de esta mañana, cuando Fernando López Miras ha entrado entre aplausos en la iglesia del Palacio de San Esteban, para tomar posesión de su cargo como presidente de la Región de Murcia. López Miras ha avanzado este lunes que el ejecutivo de coalición entre PP y Vox será "un proyecto dinamizador, buscando siempre mayorías, aunando esfuerzos, avanzando y construyendo". Tales palabras han sido escuchadas atentamente por su socio y pieza clave en el desbloqueo de la investidura: el vicepresidente autonómico, José Ángel Antelo (Vox).

López Miras ha tenido palabras para los "duros momentos" que está sufriendo la comunidad marroquí tras un terremoto que se ha cobrado más de 2.000 vidas. También se ha referido a los tres meses de bloqueo institucional que ha sufrido Murcia porque no prosperaban las negociaciones entre PP y Vox, por la oposición de los populares a cederles asientos en el Consejo de Gobierno. Tal negativa finalmente no ha prosperado y el partido de Santiago Abascal asume una vicepresidencia con las áreas de Seguridad, Interior y Emergencias y la Consejería de Fomento.

"Venimos de una larga travesía desde las últimas elecciones. Es cierto que no ha sido un camino fácil. Buscar el interés general nunca es una tarea sencilla, pero hoy no se escribe el último capítulo. Hoy todos escribimos el primero", tal y como ha reflexionado. "En el encabezamiento de esta página en blanco de la legislatura que ya hemos empezado a escribir, figura en mayúscula la palabra acuerdo. Dos formaciones políticas hemos sabido entender que los intereses partidistas debían amoldarse a una causa mayor: la Región de Murcia y su gobernabilidad".

Entre las prioridades del nuevo presidente regional estará la bajada de las tasas de absentismo escolar, la atención a los más vulnerables, la protección del Mar Menor, las mejoras sanitarias y el apoyo a los autónomos y a los jóvenes. También centrará sus esfuerzos en la llegada del Corredor Mediterráneo, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, "una justa" financiación autonómica y la protección de las mujeres maltratadas.

El líder de los populares murcianos, Fernando López Miras, este lunes, en su investidura.

López Miras ha asegurado que su nuevo Gobierno regional escuchará con atención "las auténticas inquietudes" y "preocupaciones de quienes bregan de sol a sol, por sostener a sus familias, porque en este país de ataques a su unidad, de precios disparados e inasumibles para cualquier economía familiar, la voz de la calle es más potente y clara que nunca".

"Lo que les digo no es una mera declaración de intensiones: son propósitos firmes", según ha remarcado el nuevo presidente murciano. "No bajaremos la cabeza ante quienes intentan negarnos lo que por ley nos corresponde: no permitiré que nadie se atreva a ningunearnos". López Miras también ha recordado que su mano estará "tendida" para todos aquellos que quieran sumarse a su proyecto político de coalición con Vox.

Pacto Nacional del Agua

El nuevo presidente autonómico ha aprovechado su discurso de investidura para reclamar un Pacto Nacional del Agua al futuro inquilino del Palacio de la Moncloa: bien el popular Alberto Núñez Feijóo o el socialista Pedro Sánchez. Y todo ello, con el objetivo de que se "garantice la continuidad del Trasvase Tajo-Segura como infraestructura clave en el desarrollo social y económico de la Región de Murcia".

En el acto de toma de posesión, celebrado este lunes, López Miras ha estado arropado por gran parte de la sociedad civil y de los agentes sociales de la comunidad murciana a los que ha instado a "alcanzar acuerdos" durante la nueva legislatura 2023-2027. Un mandato en el que también se ha marcado como uno de los retos, mejorar la red de infraestructuras regional, así como impulsar la ciencia y la investigación.

"La Región de Murcia cuenta con un gran potencial económico que resulta evidente en sus punteras industrias; sus campos y su mar; su hostelería; sus servicios educativos, sanitarios y de emergencias; su funcionariado, y tantos y tantos sectores que son un orgullo para todos nosotros", según ha zanjado López Miras.

