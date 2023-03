Murcia advierte a Hugo Morán de que el Tribunal Supremo hará "saltar por los aires" el Plan del Tajo

El Ministerio para la Transición Ecológica no quiere hablar sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura con el Gobierno de la Región de Murcia. Es lo que se desprende de la carta que le ha enviado el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, donde le reprocha la falta de contenido de la última comisión bilateral de seguimiento de la Cuenca del Segura, en la que el representante del Ejecutivo murciano quiso abordar la situación de incertidumbre que vive el acueducto, tras la aprobación del nuevo Plan de Cuenca del Tajo, pero Morán salió por la tangente: habló de obras.

De hecho, en la misiva a la que ha accedido EL ESPAÑOL, el consejero le recuerda al secretario de estado el contenido de su propia normativa para reclamarle que la cumpla, cada vez que convoque la comisión bilateral de seguimiento (CBS) de la Cuenca del Segura.

"Es fundamental saber exactamente lo que estamos haciendo con estas CBS y a donde se pretende llegar. El objetivo teórico de estas comisiones es el de realizar el seguimiento del Programa Especial de Seguimiento (PES) del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Trasvase Tajo-Segura, así como del programa de medidas asociado", tal y como se establece en la disposición adicional novena del Real Decreto 35/2023 de aprobación de los planes hidrológicos", según le expone Luengo a Morán -al inicio de su carta-.

Tal apunte lleva al consejero de Agricultura a recordarle, al secretario de estado de Medio Ambiente, que la aprobación del nuevo Plan del Tajo ha sido un salto al vacío, sin tener en cuenta el dictamen que emitió el Consejo de Estado, sin coordinación con las comunidades autónomas afectadas y sin valorar su repercusión en la Cuenca del Segura.

La infraestructura del Trasvase Tajo-Segura suma más de cuatro décadas de historia.

"No se ha realizado la necesaria coordinación. Cada Confederación Hidrográfica ha hecho lo que ha estimado oportuno, sin consideración alguna del resto, nadie ha velado por la preservación de un interés común superior al de las cuencas aisladas, y el resultado final es que han sido aprobados unos planes hidrológicos con contenidos no solo no armonizados, sino incompatibles entre sí. Las comunidades autónomas, y desde luego la Región de Murcia, no tiene ninguna responsabilidad sobre esta descoordinación, lo que no impide que al menos, en nuestro caso, nos pongamos a disposición del Ministerio para intentar ayudar a resolverla".

"El propio Consejo de Estado ha puesto de manifiesto esta penosa situación, con toda claridad, en su dictamen sobre los planes hidrológicos, y creo que todos, administración central y comunidades autónomas, debemos de ser conscientes del problema, de que esta grave irregularidad no es subsanable ahora mediante unas comisiones bilaterales para el seguimiento de obras, y de que debiera afrontarse, si hubiese voluntad para ello, mediante la inmediata modificación de los textos que acaban de ser aprobados".

Al hilo de esas dos reflexiones, el representante del Gobierno murciano le recuerda el futuro incierto de la planificación hidrológica del Tajo, al número 2 del Ministerio para la Transición Ecológica, a la vista de la resolución que pueda adoptar el Tribunal Supremo, ante los recursos planteados por los ejecutivos de Murcia, Andalucía o la Comunidad Valenciana: "Nace ya desarticulada y fallida, siendo solo cuestión de tiempo que un pronunciamiento judicial explicite la situación y haga saltar por los aires el desatino aprobado".

En la extensa carta de cuatro folios, el titular murciano de Agua apela al Ministerio a que se replanteé la propuesta que le hizo en diciembre de 2021, para desarrollar un programa nacional de evaluación de regímenes de caudales ecológicos:

"Si se hubiese atendido nuestra recomendación en su momento y no ahora, a destiempo, la situación hoy sería bien diferente, la planificación hidrológica no se encontraría en la penosa y precaria situación en la que se encuentra, y se ahorrarían numerosos quebraderos de cabeza y litigios a las administraciones y usuarios afectados. Los que ya hay y los que se han anunciado y que van a venir".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (c), junto a su equipo, celebrando la aprobación del nuevo Plan de Cuenca del Tajo el pasado 24 de enero.

Por último, en la misiva se lamenta que en la última comisión bilateral se abordaron actuaciones del plan estratégico de subvenciones del Ministerio, como el sistema de depuración de Madrid, que "no guardan relación alguna con el Trasvase Tajo-Segura". Tal situación lleva al consejero murciano a recriminarle al secretario de estado que no aborde otros caudales que afectan a la cuenca de Castilla – La Mancha: una comunidad gobernada por el socialista Emiliano García-Page.

"Asimismo, no hay referencias al Trasvase Tajo-Guadiana, pese a su evidente relación con el Tajo-Segura. Sería necesario en su caso, un tratamiento similar, con seguimiento de sus masas de agua afectadas, evolución de sus caudales ecológicos, seguimiento de usos del agua, etcétera".

De cara a futuras comisiones bilaterales, el consejero de Agricultura insta al secretario de Medio Ambiente a que detalle con cifras concretas, de qué forma las plantas de desalación paliarán el recorte de aportaciones en la Cuenca del Segura, tras la subida de los caudales ecológicos del Tajo:

"En el listado de obras que has remitido aparecen las desaladoras, con sus producciones previstas en el Plan del Segura, pero sin que hayamos observado ningún nuevo volumen destinado a suplir la merma inducida por los mayores caudales ecológicos del Tajo: ¿Dónde está esa previsión? Si no se ha recogido, ¿cómo se prevé cubrir esa merma?"

"También es importante avanzar en los criterios de seguimiento y control de caudales, para lo que es necesaria la especificación de las redes de medida, fijación de criterios, etcétera. Sobre los datos básicos hay cuestiones importantes que no están resueltas, tales como su representatividad y fiabilidad, registro de volúmenes captados, acceso público o al menos, por parte de las administraciones afectadas, criterios de validación, seguimiento, previsiones, análisis de riesgos...".

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este miércoles, en la plaza Santo Domingo de Murcia, presentando la campaña del PP en defensa del Trasvase Tajo-Segura. Badía

"Tampoco vemos ninguna referencia a los análisis económicos exigidos por la directiva marco, e incorporados a la legislación española, relativos a los costes de las medidas, como los nuevos caudales ecológicos del Tajo, en relación con sus beneficios ambientales concretos, su análisis coste eficacia, etcétera", según prosigue la carta.

Párrafo a párrafo, el consejero no para de recordarle al secretario de estado las tareas hídricas que tiene pendientes, con la legislatura en tiempo de descuento, como "la degradación" de acuíferos. "Se trata, obviamente, de problemas de fondo que muestran la debilidad técnica del planteamiento aceptado por el Ministerio, que deben ser aclarados y resueltos con urgencia, y cuya supervisión entraría de lleno en los cometidos de estas comisiones de seguimiento".

"En definitiva, estimado Secretario de Estado, desafortunadamente son muchos los problemas abiertos y muy pocas las posibilidades esperanzadoras que entrevemos. Intentemos, al menos, ser eficaces en algún aspecto concreto, y este de la comisión bilateral de seguimiento (CBS) puede ser uno".

