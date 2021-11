Vélez, líder del PSOE en Murcia: "Mi amistad con Sánchez nunca ha sido una traba para hablar claro"

El 'compañero' Pepe siempre ha defendido el socialismo de corazón por encima del socialismo de carné. Esa filosofía le ha llevado a lo más alto de la calle Princesa en Murcia: José Vélez (Calasparra, 1966) ha obtenido el 81,7% de los votos, en las primarias por la Secretaría General del PSOE murciano. En la entrevista que concede a EL ESPAÑOL tras su holgada victoria electoral, asegura que alternará su cargo orgánico con el institucional, al frente de la Delegación del Gobierno, aunque la militancia da por hecho que el próximo año dimitirá para liderar la candidatura socialista a los comicios autonómicos de 2023.

- Hablando coloquialmente: ¿Es un 'marrón' ser el secretario del PSOE tras el fracaso de la moción de censura contra el PP?

- Todo lo contario. Me siento más orgulloso del Partido Socialista después de presentar la moción de censura y de haberla mantenido hasta el final. El PSOE tiene valores: da su palabra y la cumple, firma un acuerdo y lo respeta. En marzo se firmó un documento [la moción con los seis diputados de Cs] y algunos no lo cumplieron, pero al final los murcianos se han dado cuenta de que el PSOE hizo algo importantísimo: demostrar que tiene palabra y respeta los acuerdos. Un partido debe respetar lo que dice, sobre todo cuando está firmado, y esos valores no los podemos perder jamás. Con esa moción fue cuando más orgulloso me sentí de ser socialista.

- Tras la fallida moción de censura contra el PP, los dos barómetros del Cemop le conceden 14 diputados al PSOE frente a los 17 que logró en 2019 cuando ganó los comicios autonómicos. ¿Cómo remontará esos sondeos el nuevo secretario general?

- Dos meses antes de las elecciones de 2019, los sondeos nos daban 7 diputados. Dos semanas antes nos daban 9 y en las urnas sacamos 17 parlamentarios. Si eso lo extrapolamos a los 14 que nos dan ahora, eso quiere decir que vamos a tener mayoría absoluta. Hay que seguir trabajando para reforzar eso. Estoy convencido de que en las urnas la gente decidirá que en la Región de Murcia haya un cambio, porque es necesario, no se puede seguir padeciendo en esta tierra, y cuando llegue el momento de depositar el voto, pensarán en lo mejor para sus familias y las próximas generaciones. Estoy seguro de que en 2023 tendremos un gobierno autonómico socialista.

- Esta legislatura es la más convulsa en la historia de esta región, no solo por la moción de censura, sino por el tono bronco de todos los partidos y las denuncias que se están cruzando. De hecho, el Fiscal Superior se ha quejado de que la vida política en Murcia se ha judicializado. ¿Usted qué opina?

- Me han puesto decenas de demandas, querellas y denuncias. ¿Qué voy a decir? Además de que las he ganado todas, pues que el Partido Popular en la Región de Murcia cuando ve a alguien que se mueve y no le gusta cómo se mueve, trata de pararle los pies por vía judicial. Es una pena que nos quieran machacar y tapar la boca, pero les voy a mandar un mensaje: el PP pierde el tiempo conmigo, mientras me quede una gota de sangre, pienso trabajar para cambiar esta región porque llevamos demasiados años viviendo como ningún ciudadano se merece.

- ¿Considera que lograr el 81% de los votos en las primarias es suficiente aval para ser el candidato socialista en 2023?

- He recibido un apoyo increíble de los compañeros y compañeras. Eso demuestra que han creído que era la persona idónea para gestionar el PSOE durante los próximos años de forma clara y solvente. Como partido, para cada proceso recurrimos a las urnas, cuando llegue el momento, los militantes decidirán si soy la persona que debe encabezar la lista en las próximas elecciones autonómicas. Para mí sería una responsabilidad, pero también la ilusión de mi vida y un honor, el poder trabajar para cambiar esta región, ajustándola a lo que se merecen los murcianos desde un gestión digna que solo piense en las personas y en mejorar sus vidas, rompiendo la dinámica del PP que solo se preocupa de los votos y de mantener el cortijo.

- Un 32% de los militantes del PSOE no ejercieron su derecho al voto en las primarias. ¿Qué reflexión hace de ese elevado porcentaje de abstención?

- Hago varias. Las primarias se celebraron este sábado, coincidiendo con una alerta por fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones y problemas gravísimos en varias localidades. A las inclemencias meteorológicas, hay que sumar que la senadora Lourdes Retuerto presentó 216 avales y yo 2.494. Creo que hubo muchas personas, de cierta edad, que ante la situación ocurrida con los avales, pensaron que estaba todo decidido y no iban a salir con unas lluvias tan intensas. Me alegro de que muchos mayores no votasen porque lo más importante era que preservasen su integridad.

José Vélez, este sábado, recibiendo una ovación tras imponerse en las primarias del PSOE de la Región de Murcia.

- El PSOE alardea de que las primarias son un ejemplo de democracia orgánica y una forma de confrontar ideas sobre el modelo político que quieren en cada territorio. ¿Incorporará a su proyecto alguna propuesta o miembro del equipo de la senadora Lourdes Retuerto que le disputó la Secretaría General?

- Voy a contar con los mejores militantes de este partido, vengan de donde vengan, para conseguir que Murcia y el Mar Menor salgan de la nube tóxica del gobierno del PP que está causando un daño brutal. A partir del próximo lunes, me reuniré con los secretarios generales de cada agrupación y entonces, empezaré a tener nombres posicionados en mi ejecutiva. Le puedo adelantar que Carmina Fernández estará y con responsabilidades grandes, porque ha sido una persona fundamental en mi equipo de las primarias.

- El presidente del Gobierno habla de José Vélez en su libro, 'Manual de Resistencia', porque usted se ganó su amistad ayudándole a reconquistar el PSOE. ¿Sánchez solo le ha felicitado vía Twitter o le ha llamado?

- Pedro Sánchez me telefoneó la misma noche del sábado, en cuanto se conoció el escrutinio de las primarias. Me felicitó personalmente y me dijo que era necesario un cambio en la Región de Murcia.

- ¿El secretario general asistirá al VI Congreso del Partido Socialista de la Región de Murcia previsto el 4 y el 5 de diciembre?

- Esa es la intención de Pedro.

- ¿Esa amistad que mantiene con Pedro Sánchez se traducirá de aquí al final de la legislatura en un apoyo extra de Ferraz y de la Moncloa a José Vélez para impulsar al PSOE en Murcia?

- Vamos a ver, hasta el sábado día 20, la amistad con Pedro Sánchez no me sirvió de nada. No tuve ningún apoyo extra ni de Ferraz ni de Moncloa. Entiendo, que a partir de ahora nos apoyarán como hacen con todos los territorios porque Pedro Sánchez se está recorriendo todo el país. Cada vez que he necesitado hablar con el presidente del Gobierno lo he hecho: es una persona muy cercana y siempre me atiende.

- ¿Supondrá una traba esa amistad con Pedro Sánchez para que en alguna ocasión le traslade una queja desde Murcia?

- Mi amistad con Pedro Sánchez nunca ha supuesto una traba para hablar claro. Pero tengo la suerte de que pocas ocasiones me ha dado para decirle algo negativo. Y si sigue atendiendo a la Región de Murcia, como lo está haciendo hasta ahora, desde luego, pocas oportunidades voy a tener para hacerlo. Pedro Sánchez se comprometió en un mitin en Los Alcázares, en las pasadas elecciones generales, a invertir lo que hiciese falta para recuperar el Mar Menor y la ministra Teresa Ribera vino a anunciar que la recuperación será de interés general del Estado, con una inversión de 382 millones de euros. Tenemos un presidente que cumple su palabra.

José Vélez, junto a Pedro Sánchez, en un mitin en la plaza de toros de Calasparra en las elecciones autonómicas de 2019. PSOE

- En las primarias le dedicaron insultos fascistas en redes sociales. ¿Habrá algún expediente desde el partido para los militantes que se extralimitaron con su lenguaje?

- Las primarias tienen que servir para fortalecer al partido, exclusivamente, con el objetivo de ayudar a la gente. Y el que no piense así lo está haciendo mal no solo con el PSOE, sino que actua mal con la Región de Murcia. Es verdad que me dolieron ciertos comentarios negativos, pero no voy a perder un segundo en las personas que solo ven estos procesos, como una oportunidad para obtener beneficios.

- Y qué me dice de las filtraciones que hubo en órganos internos del PSOE en la recta final del mandado del secretario general, Diego Conesa. El famoso audio que trascendió donde Conesa animaba a estirar el chicle de la corrupción del PP. ¿Piensa adoptar medidas para prevenir esos escándalos?

- Controlar eso es imposible. Lo que espero es que ningún socialista vuelva a hacer algo así. No es propio de personas honestas. Creo que en el PSOE la gente puede hablar abiertamente a los órganos de partido y hacer esas cosas debilitan más a la persona que lo hace, que al propio partido. Confío en que no se repetirá.

- ¿En qué se diferenciará el PSOE de José Veléz del PSOE de Diego Conesa?

- Diego ha tenido un proyecto ganador y lo voy a aprovechar, reforzando, mejorando, y cambiando algunas cosas de cara a 2023. Los ciudadanos de la Región de Murcia no pueden seguir sufriendo las políticas de este gobierno del Partido Popular y de los tránsfugas, que nos han llevado a un pozo sin fondo que pagan las personas más vulnerables. Voy a trabajar para que el Gobierno de España siga invirtiendo en esta región. Los Presupuestos del Estado invertirán en Murcia 479 euros por habitante, muy por encima de los 274 euros de media nacional. Voy a trabajar por reforzar la sanidad pública, mientras otros se saltan el calendario para vacunarse contra el coronavirus. Y voy a evitar que el Mar Menor se convierta en el 'Mar Muerto' porque el Gobierno de Fernando López Miras no cree en el medio ambiente.

- Precisamente, el barómetro de otoño refleja un trasvase de 4.000 votos del PSOE a Podemos por la crisis del Mar Menor. ¿Cree que tienen que modificar el discurso socialista del Mar Menor para imponerse al relato morado?

- A nosotros no nos preocupa cambiar el mensaje. Nosotros queremos suplir la imcompetencia del Gobierno regional en el Mar Menor para recuperar ese espacio. Eso es lo prioritario para los socialistas. La cuestión de quién se lleve los votos es algo secundario. Yo firmaría que el PSOE no gobernase en la Región de Murcia, a cambio de recuperar el Mar Menor y de que dejásemos de ser la tercera autonomía del país donde peor se vive. Como dice López Miras: 'Murcia es la mejor tierra del mundo', pero con el peor presidente autonómico del mundo. El asunto no es quién gobierna, el asunto es que no podemos permitir que revienten esta región con una deuda de 11.160 millones de euros. Yo no pienso en qué votos nos puede dar un discurso u otro, para eso está el PP. Yo solo pienso que necesitamos un gobierno serio.

José Vélez, en un acto con los miembros de su equipo de campaña en las primarias del PSOE de Murcia. PSOE

El secretario general saliente, Diego Conesa, fue delegado del Gobierno, y Francisco Lucas, acaba de incorporarse a la Ejecutiva Federal como secretario de Transparencia y Regeneración Democrática. ¿Cuál de los dos le sustituirá en la Delegación?

- No sé. De momento compatibilizaré la Delegación del Gobierno con la Secretaría General del PSOE y creo que eso será positivo para la Región de Murcia. En el momento en el que vea que no es bueno para esta comunidad, inmediatamente, dejaré de ser delegado, pero ahora mismo estamos obteniendo muy buenos resultados y para mí los murcianos son prioritarios.

- ¿Qué pasará con Diego Conesa cuando se celebré el Congreso en diciembre y se oficialice su relevo al frente del PSOE?

- No sé si se irá a Madrid, no sé si seguirá con su acta de diputado en la Asamblea Regional o si volverá a su trabajo en la asesoría. Lo que sí sé es que es una persona que ha trabajado, ha luchado y se ha dejado la piel por la Región de Murcia. Estoy seguro de que siempre pondrá su granito de arena para mejorar esta comunidad allá donde esté, porque es una persona honesta, trabajadora y un gran socialista.

- Usted milita en el PSOE desde los 16 años. ¿En qué ha cambiado el 'compañero' Pepe que pegaba carteles en las campañas de Felipe González respecto al 'compañero' Pepe que ha ganado las primarias en Murcia?

- Siempre he sido bastante impulsivo y vehemente, pero ahora aunque lo siga pareciendo por mi forma de hablar, soy más reflexivo antes de contestar. Viviendo en la Región de Murcia, con tantas faltas de respeto del Gobierno regional a la ciudadanía, imagínese cuántas veces al cabo del día tengo que contar hasta diez. Conforme han pasado los años, he sido concejal, alcalde, delegado del Gobierno, y he desempeñado distintos cargos orgánicos, eso me ha dado experiencia para desarrollar la gestión de un puesto institucional y orgánico. Ahora soy más ágil en tomar decisiones que cuando dudada en dónde pegar carteles por si me echaban un 'puro' por ponerlos en mal sitio.

