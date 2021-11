Opositora, de 48 años y con 89,1 de nota: "Temo que un interino me deje sin plaza con este concurso injusto"

La vida de Esther durante los últimos meses se ciñe a cuatro paredes. Las del salón de su casa. O, cuando no ha estado cerrada por la pandemia, las de la biblioteca de su barrio.

En 2019, a sus 46 años y con dos mellizos de siete, tras dejar atrás un currículum de más de una década como procuradora, decidió opositar por turno libre al Cuerpo de Auxilio Judicial, el personal que realiza labores administrativas en los juzgados.

Y, para ser su primera vez, no le fue mal: el pasado junio obtuvo una puntuación de 89,1 sobre 100. O lo que es lo mismo: consiguió el puesto 121 de la lista, en una convocatoria de 200 plazas en la Comunidad de Madrid. En total, casi 1.300 personas aprobaron.

"Antes trabajaba en el sector privado, donde hay más precariedad y al que afectan más las crisis. Pero decidí que me iba a dedicar al 100% a estudiar. Opté por opositar para tener un trabajo digno, estable y con la opción de conciliar la crianza de mis hijos", indica en entrevista telefónica con EL ESPAÑOL.

Sin embargo, el proceso no se limita únicamente al examen eliminatorio. La Administración valora también los méritos de los opositores. Es decir, pondera con un 40% cuestiones como los aprobados en convocatorias previas o los años de experiencia trabajando en la propia Administración. Los principales beneficiados de esta última circunstancia son los interinos, trabajadores temporales en organismos públicos.

"Siendo esta mi primera vez, en el concurso de méritos sólo puedo sumar puntos por tener una licenciatura y por haber hecho cursos que he pagado", expone Esther. "Porque yo no tengo años como interina", añade.

Los opositores primerizos y de turno libre —es decir, aquel al que recurren personas que no forman parte de la Administración—, tan solo pueden obtener la mitad de estos requisitos. "Únicamente podemos beneficiarnos de 33,5 puntos de los 67 que se valoran por méritos", indica Esther.

Resultados del primer ejercicio del examen de Esther. E. E.

Y ahora, esta opositora teme que los frutos de su esfuerzo se esfumen: "Tras tener un 89,1 en el examen, temo que tras resolverse el concurso me adelante alguien con bastante menos nota que yo y me quede sin plaza; puede pasar". "Perderé años de estudio y de salud", añade, en conversación con este diario. "Con este sistema, ¿de dónde saco yo la experiencia para poder competir?", se pregunta.

Defensa Turno Libre

Pero el de Esther no es un caso aislado. No lo es a juzgar por la composición de más de 2.000 miembros de la plataforma Defensa Turno Libre, que nace, entre otros motivos, para hacer frente a la "flagrante desventaja frente al personal interino" y "los abusos del Gobierno hacia los opositores libres".

Y la asociación —integrada en su mayoría por opositores al área de Justicia, pero a la que también pertenecen los que aspiran a la Administración General del Estado o a la rama de Educación y otros funcionarios— pretende salir a la calle este sábado 27, en una protesta frente al Congreso de los Diputados contra una situación que consideran un inaceptable agravio.

Otras organizaciones, como el Sindicato Andaluz de Funcionarios, también acudirán a la cita, que tendrá lugar pocos días después de que el Ejecutivo anuncie un acuerdo con ERC y PNV por el cual los interinos que lleven más de cinco años en la misma plaza la obtendrán por concurso de méritos, sin tener que pasar una oposición.

La Abogacía del Estado ya consideró el pasado julio que otorgar una plaza fija sin examen podría ser inconstitucional. "Con el declive del turno libre, muere la cultura del esfuerzo", resume Adrián, uno de los portavoces de la plataforma a EL ESPAÑOL. El joven critica este "regalo de plazas" y arremete contra los planes del Gobierno: "Es una vergüenza".

"Han convertido el ya de por sí arduo camino del opositor del turno libre en un callejón sin salida; un agujero negro del que, tras años de invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero, no pueden salir", reza un comunicado de la plataforma.

Así lo confirma, de nuevo, Esther. "Antes de opositar, hice acopio de dinero para un año o dos", cuenta. "Y mientras he seguido llevando una casa, cuidando de dos hijos, he tenido que pagar la academia...", añade.

"A todo esto se sumó la pandemia; es decir: bibliotecas cerradas, mi marido teletrabajando en casa, los niños jugando en el salón, más retrasos aún en las gestiones...", recuerda Esther tras confesar con la voz entrecortada que, a pesar de su 89,1 en el examen, ya está buscando un trabajo en el sector privado. "He llegado a tener más ansiedad y angustia que cuando era autónoma", reconoce.

La mesa de estudio de Esther. Cedida

Con la conversión de los interinos en personal fijo, el Ejecutivo pretende reducir la alta temporalidad en el sector público español tras las reiteradas advertencias de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la UE y garantizarse así los fondos europeos postpandemia. "Pero no puedes arreglar un fraude con otro fraude mayor", opina Esther.

Si la medida sale adelante, desde la plataforma Defensa Turno Libre se plantean denunciar al Gobierno por este "privilegio" de los interinos. "Mi lucha no es contra ellos; es contra esta patada que se está pegando a la Constitución", sentencia, por su parte, la opositora.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 61 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ampara la "libre concurrencia" en el acceso a las convocatorias y reconoce la oposición (solo examen) y el concurso-oposición (examen y valoración de méritos) como procesos selectivos de funcionarios.

"Los que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo", reza el artículo.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. Efe

"Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos", indica también.

Desde la plataforma Defensa Turno Libre critican "la implantación generalizada del controvertido y desigual sistema de ingreso del concurso-oposición", al que achacan, entre otros factores, "haber agravado la situación de desamparo que viven actualmente los opositores de Justicia del turno libre".

Consideran que el Ministerio de Justicia facilita "descaradamente el acceso del personal interino a la obtención de plazas como funcionarios de carrera, valorando como mérito los servicios prestados en la Administración de forma desorbitada", en detrimento de quienes no pueden obtener los puntos por experiencia en el sector público.

"Deja a cientos de opositores no interinos con milimétricas opciones de optar a una plaza como funcionarios de carrera", se quejan en un comunicado.

"Mamá ya ha aprobado"

Los hijos de Esther, mellizos de nueve años, no son ajenos a aquel proceso que su madre inició hace dos años. Y de que ahora usa gafas. En alguna ocasión, los pequeños le han preguntado por qué no va al trabajo.

"He tenido que explicarles que mamá ya ha aprobado, pero que no tiene trabajo aún", narra al borde de las lágrimas. "Sin mi plaza me sentiría... robada, ciudadana de segunda clase", considera. "¿De qué vivo, si no me dan la oportunidad, con casi un 9, de trabajar?", se pregunta. "Voy a luchar por la plaza, aunque me deje el último resto de salud que me queda", relata.

"Habré perdido tanto durante estos dos años —culmina— que ni la plaza va a devolvérmelo".

