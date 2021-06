El PP modificará la Ley del del Presidente en Murcia para que López Miras sea candidato en 2023

Este jueves la Asamblea Regional vivirá una sesión que marcará el final de la legislatura por la repercusión que tendrá en los próximos comicios autonómicos. El pleno debatirá modificar la Ley del Estatuto del Presidente, que limita a dos mandatos la estancia del jefe del Ejecutivo murciano en el Palacio de San Esteban. Este cambio permitirá a Fernando López Miras repetir como cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones de 2023.

Esta modificación legislativa supondrá dar un golpe de timón de ciento ochenta grados en la postura que tenía el propio PP murciano, respecto a la fecha de caducidad que debía tener el inquilino de San Esteban. De hecho, el 12 de noviembre de 2014, el Partido Popular, bajo la batuta del entonces presidente regional, Alberto Garre, fue el que impulsó la limitación de legislaturas contando con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y siete años después, el PP de Fernando López Miras eliminará el tope de mandatos que le impide presentarse a la reelección.

Este cambio del Estatuto del Presidente vulnera el acuerdo de gobernabilidad que tras las elecciones de 2019 firmaron el candidato del PP, López Miras, y la candidata de Ciudadanos, Isabel Franco. El punto 5 del acuerdo decía esto: "Aprobaremos una limitación de 8 años para la duración del mandato de un mismo presidente del Gobierno y de los consejeros. Quienes hayan ejercido estos cargos durante ocho años consecutivos no podrán ser elegidos o nombrados para desempeñar un nuevo mandato". Sin embargo, ese acuerdo es papel mojado para los populares después de que Cs se aliase con el PSOE en la moción de censura contra el PP.

Otra dato que marcará la sesión de este jueves: en el Hemiciclo un solo diputado repetirá en las dos votaciones realizadas en torno a la ley del Presidente. El popular Jesús Cano votó en 2014 a favor de limitar las legislaturas presidenciales y en 2021 votará lo contrario. "Ni siquiera había pensado que era el único que repetía", admite Cano en conversación con EL ESPAÑOL. "Lo que se va a hacer es algo positivo y que además nos equiparará con el resto de España, ya que Murcia y Castilla y León son las únicas comunidades con limitación de mandatos".

El presidente murciano, Fernando López Miras (c), y el diputado popular Jesús Cano (1d). Cedida

El PP justifica así la reforma de la ley que ha presentado en la Asamblea: "La limitación de mandatos no tiene referencias en la Constitución, ni en la legislación electoral, ni en la de régimen local, ni en nuestro estatuto de autonomía y podría decirse que, en cierto modo, la fórmula elegida por el legislador podría, por las circunstancias expuestas, cercenar o vulnerar el derecho constitucional recogido en el artículo 23, en cuanto supone una limitación al desempeño democrático de un cargo público. Así lo han entendido también en comunidades, como Extremadura y Castilla-La Mancha, que han derogado normativa en esta materia".

El debate de la reforma legislativa empezará este jueves, a las 9.30 horas, y durante la sesión, la oposición espera que el Partido Popular saque adelante el cambio del Estatuto del Presidente, aplicando la nueva mayoría absoluta de la que disfruta en el Hemiciclo tras el acuerdo que cerró para tumbar la famosa moción de censura de PSOE y Cs. La bancada del PP sumará a sus 16 votos los 3 de los diputados tránsfugas de Ciudadanos, los 3 expulsados de Vox y el sufragio del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo.

PSOE, Podemos y los dos diputados del grupo mixto -que integran Ana Martínez Vidal y Juan José Molina- cargarán con dureza contra el PP, no solo por la modificación de una norma que contaba con consenso parlamentario, sino por la forma en la que se ha tramitado, tal y como detalla una fuente del Hemiciclo: "La sesión será de lectura única, de forma que no habrá enmiendas y los grupos parlamentarios solo tendrán un turno de intervención. Es decir, el debate será mínimo al no haber turno de réplica".

Pleno del Parlamento autonómico en Cartagena. Asamblea Regional

La única sorpresa podría ser la del popular Jesús Cano que hace siete años votó a favor de limitar las legislaturas, pero el parlamentario avanza a este diario que apoyará volver a cambiar esa ley: "No pasa nada cuando se cambia el sentido del voto si es para mejorar y, en este caso, lo hago consciente de que es lo mejor para la Región de Murcia porque es algo muy democrático, se trata de que los ciudadanos puedan elegir a su presidente y además, si nos basamos en los últimos estudios demoscópicos, los murcianos valoran la gestión de Fernando López Miras como presidente de la comunidad y de la pandemia de coronavirus".

Cemop primavera

El argumento de Cano es corroborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (Cemop). El barómetro de primavera del Cemop deja a López Miras a un solo escaño de la mayoría absoluta en el Hemiciclo (22 escaños). De hecho, el propio presidente del PP murciano, en la convención de alcaldes, celebrada el 12 de junio en Cartagena, le prometió a Pablo Casado una victoria en las urnas en 2023.

En Génova deben valorar con buenos ojos el crecimiento del líder popular en las encuestas, a la vista de la complicidad que mostraron López Miras y Casado en Cartagena, de otra forma, en el Grupo Parlamentario Popular no habrían dado el paso de impulsar la modificación de la Ley del Estatuto del Presidente. "En política hay que ir acompasado a lo que demanda la sociedad y la finalidad de lo que votamos este jueves es que sean los murcianos los que decidan quién será su presidente", defiende el diputado Jesús Cano.

El parlamentario (Blanca, 1976) es militante del PP desde que alcanzó la mayoría de edad y tras ser concejal del Ayuntamiento blanqueño, en el año 2008 dio el salto a la Asamblea Regional. En el Parlamento ostenta un récord: "He sido diputado con todos los presidentes". Desde Ramón Luis Valcárcel, a Pedro Antonio Sánchez, pasando por Alberto Garre hasta llegar a Fernando López Miras.

- En 2014, el jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia y líder del PP, Alberto Garre, propuso limitar a dos mandatos el periplo en la presidencia regional. ¿Usted estaba realmente a favor de esa limitación de legislaturas?

- Alberto Garre creyó conveniente hacer eso y nosotros, en base a esa lealtad al presidente, así lo votamos, pero yo te digo hoy que estoy totalmente convencido de lo que voy a hacer este jueves. En aquel momento, sinceramente, lo hice por lealtad al presidente y a mi partido, pero me costó un poco más. De hecho, creo que algo en España que no se lleva, no tenemos por qué instaurarlo en la Región de Murcia: no tenemos que ser 'más papistas que el Papa'. Aquello eran unas circunstancias, en fin, Garre, a lo mejor podría haberse dedicado a hacer otras cosas y hoy estaríamos hablando de otra manera en cuanto a él. Yo fui leal a lo que propuso como presidente, él me hablaba mucho de que la lealtad va en dos direcciones y por eso fui leal, luego no se dio la lealtad en las dos direcciones que él promulgaba. Siempre he sido leal a mis presidentes y por eso, quizá, hoy siga como diputado.