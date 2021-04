Vox será multado con 600 euros por la rueda de prensa con 1.500 personas en la Catedral de Murcia

Noticias relacionadas Un juzgado de Cartagena analiza la expulsión de los diputados de Vox: Abascal está citado a declarar

Incumplir las restricciones sanitarias no sale caro. Así se desprende de la respuesta por escrito del Ministerio del Interior a una interpelación del diputado de Más País, Íñigo Errejón, sobre la rueda de prensa que Vox celebró el 11 de marzo, en la céntrica plaza de la Catedral de Murcia.

Aquel día, el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, congregó no solo a medios de comunicación, sino a más de un millar de personas en plena pandemia de coronavirus para cargar contra PSOE y Ciudadanos por impulsar una doble moción de censura contra el PP -tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento capitalino-.

La Delegación del Gobierno en Murcia abrió un expediente sancinador contra Vox después de que se incumpliesen las restricciones sanitarias por la Covid, cuando una masa de simpatizantes se dio cita en la citada convocatoria a los medios. En ese momento, el diputado nacional Luis Gestoso aseguró que ellos no movilizaron a esas personas, sino que se corrió la voz por redes sociales de la presencia de Santiago Asbacal y la gente acudió espontáneamente. Tal argumento no ha colado, a tenor de la respuesta de Interior donde no hace mención a una rueda de prensa en la plaza de la Catedral, sino que califica lo sucedido de "concentración multitudinaria".

En su respuesta al parlamentario de Más País, el Ministerio expone que la Policía Nacional cifra en 1.500 personas, el número de asistentes a la comparecencia de Santiago Abascal. Todo ello, tal y como apunta el documento, "sin que se respetaran las distancias de seguridad".

Santiago Abascal da una "rueda de prensa" ante "miles de personas" en el centro de Murcia

Interior subraya que el partido de extrema derecha no pidió permiso para celebrar esa convocatoria: "Dado que la citada reunión, convocada por VOX Murcia no había sido objeto de la preceptiva comunicación previa a la Delegación del Gobierno, la misma ha dictado de oficio acto de incoación de procedimiento sancionador contra el presidente regional en Murcia del grupo político VOX, por incumplir el artículo 37.1 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, por celebrar reunión en lugar de tránsito público incumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión".

De la respuesta del departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska al diputado Íñigo Errejón se desprende el importe económico de la sanción que se propondrá: "Dadas las circunstancias agravantes, al superarse con creces las 100 personas que la norma sanitaria en vigor de la Comunidad Autónoma establece, se ha considerado que la infracción debe sancionarse en su grado máximo con multa de 600 euros".

Abascal no se rasca el bolsillo

En la práctica, esto supone que ni el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ni otros asistentes -como el diputado nacional Luis Gestoso- tendrán que rascarse el bolsillo. La propuesta de multa de 600 euros irá a nombre del presidente del partido en Murcia: el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo.

Desde la Delegación del Gobierno aclaran que el expediente sancionador todavía no ha concluido ni ha sido notificado a la formación de extrema derecha, pero confirman que la propuesta de sanción serán 600 euros como máximo y que irá a nombre de Antelo. "El convocante es Vox Murcia y hay que dirigir la multa a una persona jurídica".

Esta fuente de la Delegación explica que el partido podrá presentar alegaciones cuando se le notifique el expediente con la propuesta sancionadora: "Primero por vía administrativa, y luego en los juzgados de lo Contencioso". De forma que el importe podría reducirse todavía más, incluso quedarse en cero euros si Vox logra que prevalezca su teoría: ellos iban a celebrar una rueda de prensa y la asistencia masiva de gente fue algo espontáneo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el área de prensa del Grupo Municipal Vox en Murcia para tratar de recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta a sus llamadas. El presidente de Vox en la Región de Murcia y que recibirá la multa como persona jurídica, José Ángel Antelo, ha avanzado a través de su cuenta de Twitter que los servicios jurídicos del partido "recurrirán esa sanción si realmente existe".

Cuenta de Twitter de José Ángel Antelo donde ha anunciado que recurrirá la multa. E. E.

Antelo también ha retado al Ministerio y a la Delegación del Gobierno: "Si pretenden callarnos que sepan que VOX no dará ni un paso atrás".

Luis Gestoso, diputado nacional por Murcia del partido, y que estuvo presente aquel 11 de marzo en la supuesta rueda de prensa, ha reaccionado a la multa a través de su cuenta de Twitter: "Nueva persecución a Vox por una concentración espontánea de miles de murcianos que se acercaron a saludar al presidente de VOX en una rueda de prensa en Murcia. Y por un delegado del gobierno imputado por corrupción que sigue sin dimitir. Y Sánchez impune en el acto de Getafe".

Desde Más País, su máximo responsable en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha criticado lo irrisorio de la multa al partido de extrema derecha: "Qué barato les sale a algunos saltarse la ley". Urralburu ha defendido por haber reunido a 1.500 personas, en plena pandemia y en el centro de la capital del Segura, "tendrían que haber sido 900.000 euros, 600 por cada uno de los desaprensivos que nos pusieron en riesgo".