La alcaldesa de Molina de Segura, enferma de cáncer, se salta el protocolo para vacunarse contra la Covid

El ‘caso Villegas’ ha abierto una crisis sanitaria y política en la Región de Murcia en torno al protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad. Este miércoles tuvo que dimitir el consejero de Salud, Manuel Villegas, arrinconado por la presión de todos los partidos después de que UGT denunciase que tanto él como otros altos cargos de su departamento se vacunaron saltándose el calendario. Hoy está en la diana la acaldesa de Molina de Segura, la socialista Esther Clavero, que padece cáncer, y que se ha inoculado la primera dosis a pesar de que el Servicio Murciano de Salud no ha comenzado a inmunizar a los pacientes oncológicos.

La regidora es uno de los baluartes del PSOE en la Región porque en marzo de 2016 recuperó el cuarto ayuntamiento más grande de la Comunidad Autónoma tras la dimisión del alcalde popular y después de cerrar un pacto para gobernar en coalición con IU y Cambiemos Molina. Clavero ha sido diputada autonómica, pero esa gesta de recuperar la Alcaldía molinense después de 21 años de mandato del PP le dio galones en el Partido Socialista y en las últimas elecciones municipales de 2019 se llevó la victoria en la urnas repitiendo como alcaldesa.

Clavero anunció en noviembre de 2011 que padecía cáncer y pese a todo demostró una fuerza enorme porque la enfermedad no le impidió dejar a un lado sus obligaciones en la Junta de Gobierno y en el Pleno. Tan solo redujo un poco su presencia en actos públicos. Este miércoles, solo una hora después de que dimitiese el consejero de Salud, Manuel Villegas, la regidora socialista de Molina de Segura anunció a través de su cuenta de Twitter que había recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid por ser paciente oncológica de alta exposición.

Quiero informar que como paciente oncológica de alta exposición he recibido la vacuna contra la Covid.



No quiero que se use mi enfermedad para justificar la acción de miembros del gobierno regional, ni para criticar la gestión intachable de mi equipo de gobierno en la pandemia. — Esther Clavero Mira (@EstherClavero) January 20, 2021

"No quiero que se use mi enfermedad para justificar la acción de miembros del Gobierno regional, ni para criticar la gestión intachable de mi equipo de Gobierno en la pandemia", tal y como publicó la alcaldesa dle PSOE en su cuenta personal de Twitter. Pero fuentes de Salud han confirmado a EL ESPAÑOL que "todavía no se ha comenzado a vacunar pacientes. Solo residentes y personal sanitario". En la práctica, esa afirmación del Servicio Murciano de Salud sitúa supuestamente a Esther Clavero como la única -o una de las pocas- pacientes oncológicas de toda la Región que ha recibido la dosis contra la Covid.

Podemos, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura, ya ha solicitado la dimisión de la regidora. La petición de cese ya ha cogido vuelo autonómico porque la consejera de Empresa y coordinadora de Ciudadanos en la Región, Ana Martínez Vidal, ha exigió su cese: “Sea un consejero, sea una alcaldesa, no nos va a temblar el pulso a la hora de exigir responsabilidades y la necesaria ejemplaridad que la población nos exige en estos momentos tan complicados”.

Martínez Vidal ha afirmado que “ningún político, sea del color que sea, puede utilizar su cargo para saltarse la cola de vacunación, para acceder a la vacuna antes que un ciudadano de a pie sin cumplir el protocolo establecido”. Finalmente, la líder Ciudadanos ha zanjado que si Esther Clavero perteneciera a Ciudadanos “a los cinco minutos estaría cesada si no se va antes”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha instado al secretario general del PSRM, Diego Conesa, a que “tome ejemplo de lo que ha hecho Villegas y obligue a Esther Clavero a entregar su acta de alcaldesa de Molina de Segura”. Para Segado la primera autoridad municipal de Molina de Segura: “Se ha colado en la lista de vacunación y se ha aprovechado de su cargo para recibir la vacuna sin que le corresponda y saltándose el protocolo nacional: ¿Cuánto tiempo va a tardar Conesa en exigirle su dimisión?”

Este diario se ha puesto en contacto con la Alcaldía de Molina de Segura para consultar su versión y si la regidora presentará su dimisión, pero no ha obtenido respuesta, solo ha sido emplazado a asistir a la rueda de prensa convocada para las 12 horas del mediodía. El secretario general del PSRM también ha convocado una rueda de prensa a las 11.45 horas en la sede regional del partido en Murcia. Todo apunta a que el ‘caso Villegas’ traerá un efecto rebote en el Partido Socialista.

PP: “El informe es de su pareja”

Entre la militancia socialista ha comenzado a circular un informe firmado por el coordinador del Centro de Salud Antonio García de Molina de Segura del que la regidora molinense es usuaria y donde se justifica que le sea inoculada la primera dosis: “La paciente Esther Clavero Mira tiene un historial oncológico reciente, motivo por el cual se encuentra actualmente con revisiones médicas y realización de nuevas pruebas”. El documento prosigue indicando que “nuestro centro de salud se encuentra realizando la campaña de vacunación contra la Covid ateniéndonos a los protocolos establecidos por el Servicio Murciano de Salud (SMS)”.

El coordinador justifica que la alcaldesa -paciente de cáncer- reciba la primera dosis contra el coronavirus por los siguientes motivos: “Su patología oncológica de alto riesgo, cuyo tratamiento de quimio y radioterapia concluyó recientemente. La nueva aparición de síntomas compatibles con posible recaída de su proceso patológico. La alta exposición a medios y reuniones a diario y continuamente por su labor. Y la negativa de esta a aislarse persistiendo en su empeño de matenerse activa en su puesto de trabajo”.

Esas son las consideraciones que hizo el 20 de enero el facultativo para citar a enfermería a la alcaldesa de Molina, Esther Clavero, junto a otros cuatro pacientes para ser vacunados contra el coronavirus. El único problema de este documento es que el Servicio Murciano de Salud no ha comenzado a vacunar en la Región de Murcia a los pacientes oncológicos. De forma que no tiene sentido que el coordinador justifique su decisión en que se sigue el protoclo del SMS, sino todo lo contrario, a tenor de la explicación de Salud se lo estaría saltando con la regidora.

Y el otro reparo al informe lo ha puesto el PP tras denunciar que el coordinador del centro médico de Molina de Segura que firma el documento para justificar la vacunación de Esther Clavero “es pareja de la alcaldesa: esto es tráfico de influencias”. El lío está servido.

EL ESPAÑOL ha logrado localizar al coordinador del centro de salud de Molina de Segura que ha firmado el documento que justifica la primera dosis contra la Covid a Esther Clavero y no ha negado la afirmación del PP de que es su pareja sentimental. "Solo le voy a decir una cosa, el informe que yo he hecho, no tiene absolutamente nada que ver, con mi posible relación con la alcaldesa de Molina. Se supone que yo habría hecho exactamente lo mismo, con cualquier persona en las mismas circunstancias: ¿Entendido? Solo puedo decir eso".