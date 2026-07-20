De La Roja al cielo: toda España estalla de emoción para celebrar su segunda estrella con la vista ya puesta en el futuro

Aficionados de la selección española en el Puente del Rey durante la celebración del partido entre España y Argentina, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). Gustavo Valiente / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA España celebra su segunda estrella tras vencer a Argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026, con grandes concentraciones de aficionados en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Más de 35.000 personas se reunieron en la Plaza de Colón de Madrid y unas 30.000 en la Plataforma Marina del Fòrum de Barcelona para seguir el partido y festejar la victoria. En Bilbao, la celebración estuvo marcada por incidentes y un intento de boicot a la pantalla gigante instalada para ver el partido, lo que requirió intervención policial. El gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga desató el júbilo entre los aficionados, que vivieron una montaña rusa de emociones durante el encuentro.

En toda España. Bilbao, Barcelona o Madrid. La montaña rusa de emociones ha marcado la noche de este domingo. Primero la tensión, luego la desesperación y, por último, el júbilo ante la victoria frente a Argentina en el Mundial de Fútbol de 2026.

La Plaza de Colón de Madrid fue corazón de un momento histórico para miles de españoles que no se vivía desde hace 16 años, con aquel gol de Iniesta que proclamó a España campeona del mundo en 2010. Todos se reunieron para seguir la final en las dos pantallas gigantes que habilitó la capital en la zona y vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con abrazos, lágrimas de alegría, fuegos artificiales y gritos de victoria.

En la ciudad madrileña, más de 35.000 personas se han reunido en Colón. Pero se unen a los otros cientos de la pantalla de Puente del Rey y del Movistar Arena. Otros tantos se reunieron en los salones de sus casas, bares o terrazas.

Pero también Barcelona ha vivido una de esas noches que quedan para el recuerdo. En este caso, el principal punto de encuentro ha estado en la Plataforma Marina del Fòrum, con unas 30.000 personas. Tanto vecinos como turistas han ido a animar a su selección.

También en Mataró se ha vivido una celebración muy especial. La ciudad natal de Lamine Yamal ha reunido a unas 10.000 personas en el Parc Central, donde se ha completado el aforo habilitado por el Ayuntamiento.

Antes incluso del partido, numerosos aficionados han pasado por el mural dedicado al internacional español junto al barrio de Rocafonda. Durante el encuentro, cada acción del futbolista ha sido especialmente celebrada con mayor vehemencia y sentimiento.

Por su parte, en Bilbao la tensión ha sido tan latente que, incluso, la afición ha llegado a boicotear la pantalla gigante colocada por el Partido Popular en el céntrico parque de La Villa.

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026, en el barrio de Rocafonda, a 19 de julio de 2026, en Mataró, Barcelona, Catalunya (España). Alberto Paredes / Europa Press

La marcha había partido del pabellón de la Casilla y acababa en la zona del Museo de Bellas Artes. Sin embargo, algunas personas han accedido hasta el punto donde se iba a ofrecer el partido y donde cientos de personas estaban congregadas.

Una vez allí, varios manifestantes, ataviados con la camiseta verde de la selección vasca, muchos de ellos encapuchados, han intentado derribar la pantalla y arrancar cables que permitían la visualización.

Todo ello, en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza, que ha identificado a seis personas en el transcurso de los incidentes.

Se trata de una movilización que se enmarca dentro de las que han hecho desde la plataforma Zazpi Baietz en las tres capitales vascas "en contra de la asimilación nacional" y en apoyo a Euskal Selekzioa.

"España supo sufrir y ganamos"

Cantabria, Andalucía, Valencia, Asturias, Galicia, Murcia... Toda España celebra la emoción de conseguir su segunda estrella y pone la vista en poder lograr dentro de cuatro años la tercera, incluso.

"Tenemos la segunda, pero podemos conseguir otra en cuatro años", advertía un aficionado en Colón que ya apuntaba al torneo que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos.

Un centenar de cachorros neonazis batasunos atacan a seguidores de la selección Española en Bilbao.



Los violentos desesperados ante la Libertad de los vascos para apoyar a nuestra selección, España.



Como vasco y como español gritamos aún más alto:

¡Vamos España! 🇪🇸 #VamosEspaña pic.twitter.com/7VtxDJNvlp — Carlos García (@carlosdavidgf) July 19, 2026

"España ha sido el único equipo que ha querido jugar. Los argentinos estaban encerrados y siendo unos guarros. Nos robaron un gol por una falta inexistente y al final Ferran metió en la prórroga", cuenta David, uno de los aficionados en Colón nada más conseguir la victoria.

Los gritos de emoción y alivio han llegado tras más de dos horas de sufrimiento. "Voy a llorar", mencionaba una chica en Colón en algunos momentos mientras se echaba las manos a la cabeza.

La Plaza de Colón de Madrid momentos antes de la final del Mundial 2026. I.G.

Tras una primera mitad "muy aburrida", llegó el segundo tiempo tras el descanso. Un momento que se caracterizó por ir tensando el ambiente cada vez más.

"Es una vergüenza", "guarros" o "hijos de puta" eran algunos de los comentarios de los aficionados, que cada vez estaban más nerviosos y enfadados. Ese 0-0 seguía latente y se acercaba el final.

Fue en la prórroga cuando la atmósfera de sufrimiento acabó en llantos de alegría. El gol de Ferran Torres animó a una afición que empezaba a decaer. Los vasos volaron, las bengalas se encendieron y los fuegos artificiales fueron la antesala de los minutos que acabaron por dar la copa a España.

"España supo sufrir y ganamos", añade David, que, bandera a la espalda, se va a Cibeles de celebración. "Ha sido jodido, pero se ha conseguido".

"Ha sido un alivio. Y justicia. El partido ha sido muy injusto", cuenta Mónica. Por su parte, su compañera Natalia explica que "ha ganado un equipo muy joven y muy unido".

"Se ha hecho justicia. Se rieron de nosotros y les hemos abatido", concluye Luisa sobre las críticas recibidas por los argentinos, de celebración en un bar cercano.