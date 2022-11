Tras la Sanidad llega la Educación: la izquierda agita ahora la calle contra Ayuso por la concertada

La manifestación celebrada el pasado domingo en defensa de la sanidad pública ha dado alas a la izquierda para intentar desacreditar otros aspectos de la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. La marcha que la propia izquierda ha calificado como una "moción de censura del pueblo" ha sido sólo un primer paso, que se va a completar ahora movilizando a otro sector: la educación.

Tras la rueda de prensa de la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Asamblea de Madrid, los partidos de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Podemos) ya han empezado a sugerir la posible convocatoria de una manifestación educativa. Esta vez, el pretexto es la cesión de terrenos para construir dos colegios concertados en los barrios de Valdebebas y Vallecas.

"El problema no opera sólo en Sanidad, también en Educación", ha enfatizado desde Unidas Podemos Alejandra Jacinto, tras ser preguntada por la cesión de estos terrenos a coste cero. El PP lo ve como una maniobra de la izquierda, tras conocerse el acercamiento entre el sindicato convocante de la huelga sanitaria, AMYTS, y la Consejería de Sanidad.

El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia, Juan Lobato, ha echado más leña al fuego al sostener que a Ayuso "no importarle la gestión" y se dedica a crear importantes problemas en educación. Ha citado al respecto los 30.000 jóvenes que, ha asegurado, se han quedado sin poder matricularse en Formación Profesional (FP). "No sé si merece movilizaciones o soluciones", ha lamentado.

Lobato ha reiterado que en Madrid hay "un problema muy claro en materia de educación". "Muchas familias de Madrid no pueden elegir la pública, no hay centros públicos y la solución a este problema de falta de libertad no es vender la parcela a entes privados, sino construir centros públicos", ha insistido.

La izquierda vuelve a poner el foco en el enfrentamiento entre el modelo público y el privado, como ha hecho en Sanidad. Estos partidos se presentan como la alternativa al "desmantelamiento de la privada". "Me presento a presidente para que haya libertad en Madrid, libertad para ir a un centro público", ha dicho Lobato.

Hay que recordar que la parcela de Valdebebas cedida por la Comunidad de Madrid se destinará a la construcción de un centro concertado. La oposición critica esta decisión del equipo de Ayuso, debido a que en la zona todavía no hay ningún instituto público.

Mónica García, de Más Madrid, ha vaticinado alguna movilización del ámbito educativo "como la sanitaria" celebrada el pasado domingo en la capital, con un importante éxito de convocatoria. "Somos la comunidad que menos invierte en Educación y la que menos invierte en políticas sociales", ha declarado la líder de la oposición. A su juicio, el Ejecutivo de Madrid sólo ofrece libertad de elección entre "descampado o concertado".

Las parcelas

El debate que ha surgido esta semana se centra en dos parcelas que, según estimaciones de la oposición, tienen un precio de mercado de más de 11 millones de euros. Una está situada en Valdebebas y la otra en Villa de Vallecas: la Comunidad ha cedido ambas para construir centros educativos que serán explotados por empresas privadas. Es decir, educación concertada bajo la gerencia de la Comunidad, pero con capital externo.

Madrid es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de centros concertados. Según el último informe del Ministerio de Educación, el top 3 de regiones con más presencia de esta modalidad de educación lo conforman País Vasco (49,1%), Navarra (37,7%) y Madrid (36,9%).

En lo que respecta a centros de iniciativa privada (sumando los concertados y los de gestión privada), Madrid es la segunda con más presencia de este modelo educativo, sólo por detrás de Valencia (50,9% de los colegios de la provincia son privados). En Madrid el dato es del 50%, según un estudio del Ministerio desagregado por provincias publicado en 2019.

Aun así, la distribución cambia según el barrio. Así, por ejemplo, en Madrid, en el código postal 28014, que incluye las Cortes y el Museo del Prado, el porcentaje de centros educativos públicos es de 71,4% mientras que en el colindante barrio de Salamanca ese porcentaje cae hasta el 14,28%.

Según la última información publicada por la Consejería de la Comunidad de Madrid, en la región hay una red de 796 centros bilingües sostenidos con fondos públicos, con una implantación que llega al 50 por ciento de los colegios públicos, al 59,2 por ciento de los institutos y al 54,7 por ciento de los colegios concertados.

