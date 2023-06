Jordi Évole entrevista a Pedro Sánchez en Casa Labra: "Va a tope, está seguro de que va a ganar"

Han pasado siete años. Aquella vez, el actual presidente de Gobierno acababa de abandonar la secretaría general de su partido, el PSOE. La sevillana Susana Díaz estaba al mando y él luchaba por volver a esas siglas a las que había pertenecido desde joven. Durante la charla, criticó veladamente a algunos compañeros, rectificó sobre su opinión de Podemos y acusó a algunos periódicos de presionarle para que no pactara un gobierno alternativo al PP.

Ahora, Pedro Sánchez sale desde otra casilla. No sólo es el presidente del país, sino que lleva años como secretario general y ha atravesado una legislatura marcada por la pandemia de la Covid-19, la guerra de Ucrania o la inflación de los precios. También por las buenas previsiones económicas. Lastrado por el batacazo en las urnas el pasado 28 de mayo y con un adelantamiento electoral el próximo 23 de julio, el líder del PSOE ha acudido a la cita de La Sexta después de anunciar otras participaciones televisivas.

Sánchez ha estado recientemente en la misma cadena con El Gran Wyoming, en El Intermedio, acudirá a El Hormiguero y no ha dejado de dar entrevistas en radios y periódicos. Con las conformaciones de ayuntamientos en proceso y pactos más o menos satisfactorios, el presidente ha cargado repetidamente contra Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y sus acuerdos con la ultraderecha de Vox. También ha señalado las últimas polémicas de ambos grupos, como la negación de violencia machista.

Así, con 51 años, un libro en el que narra aquella singladura hasta el palacio de La Moncloa, voces que claman por el fin del 'sanchismo' y una cita electoral controvertida, Pedro Sánchez vuelve a los focos en un bar. Será este domingo a las 22.30 horas. Jordi Évole, conductor de Lo de Évole, le preguntará sobre actualidad y quizás le recuerde aquellas palabras de antaño. De momento, lo que han trascendido son las opiniones del periodista.

"Me he encontrado un Pedro Sánchez con un optimismo que me ha dejado bastante alucinado. Muy convencido de su victoria el 23 de julio, pero no porque luego pueda sumar y formar gobierno, sino porque dice que va a ganar en votos y en escaños", ha asegurado Évole estos días, indicando cómo le sorprende la confianza del presidente "con las encuestas que se están manejando últimamente, excepto la del CIS".

El periodista ha asegurado que Sánchez "está a tope" y ha reconocido que le ha impactado su actitud: "Me ha flipado el nivel de confianza en sí mismo que puede llegar a tener Pedro Sánchez". Évole ha grabado todo a última hora, pero el anuncio de su estancia lo hizo hace ya unos días. Y no sólo de forma terrenal: la promoción era una avioneta sobrevolando una playa, quizás en referencia a que los españoles votarán en pleno verano. Muchos de ellos ya de vacaciones (lo que ha disparado, por cierto, el voto por correo).

"Hay acontecimientos que hay que anunciar a lo grande, y si hay que alquilar una avioneta, se alquila. Siete años después volvemos a entrevistar a Pedro Sánchez. Aquella vez le salió bien. ¿Lo volverá a hacer?", expresaba el mensaje publicado por Évole en su perfil de Twitter en referencia al programa.

El viernes por la tarde, con el breve mensaje "Pedro on fire", publicaron un corte de 20 segundos en los que el político espeta vehementemente: "Manipulación es decir que yo soy una persona dispuesta a cualquier cosa con tal de seguir en el Falcon. Y he hecho el mismo uso de ese medio de transporte que el resto de los presidentes de Gobierno a lo largo de la historia". "Es la primera vez que se lo oigo decir con esa contundencia", responde Évole.

Por lo que se sabe, en esta ocasión irán a un bar icónico. La charla se desarrollará en Casa Labra, local situado en la céntrica calle Tetuán de Madrid, a pocos metros de la Puerta de Sol. ¿Su significado? Allí fue donde nació el Partido Socialista Obrero Español.

Fue en ese histórico establecimiento donde un 2 de mayo de 1879 se reunieron de forma clandestina el tipógrafo Pablo Iglesias junto a un grupo de intelectuales y obreros para fundar el partido liderado hoy por Sánchez. Aparte, el lugar está en una calle con el nombre del barrio del presidente, donde montó en 1993 las Juventudes Socialistas de Tetuán. Esta vez, eso sí, no coinciden en estilismo: Sánchez ha acudido con una camisa azul claro y el presentador con un tono más oscuro.

El jarrón chino de Yolanda Díaz

La entrevista a Sánchez se produce dos meses después de que el periodista entrevistase a Yolanda Díaz, líder de Sumar. En aquella charla, el asunto principal era la unión de la izquierda en un mismo movimiento. Ahora, esas dudas se han resuelto: la plataforma de la vicepresidenta ha conseguido aglutinar a 16 formaciones, incluida Unidas Podemos, a pesar de la controversia por supuestos vetos a Irene Montero y Pablo Echenique.

Díaz diseccionó también su relación con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez desde la mesa de un restaurante con un jarrón chino de fondo. Metáfora que los creadores del formato quisieron materializar tangencialmente. La ministra de Trabajo expresó su enfado con Podemos por no ir a la presentación de Sumar. "No puedo entender que yo te invite a un acto en el que no acababa nada y no puedas venir; no soy capaz de entenderlo", afirmó indignada Díaz, a lo que añadió: "Nadie pidió nada para estar ahí".

