Feijóo ve "una profunda discrepancia" con Vox en Extremadura: "No habrá acuerdo de momento"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este viernes que su partido mantiene con Vox "una profunda discrepancia que nos separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo" para que la popular María Guardiola sea presidenta de la Junta de Extremadura.

Las negociaciones que se desarrollaban esta semana se rompieron porque el partido de Abascal exigía la presidencia de la Asamblea y entrar en el Ejecutivo regional, con al menos dos Consejerías.

Preguntado al respecto, Feijóo ha recordado que el PP gobierna actualmente en cinco comunidades sin Vox (Madrid, Andalucía, Galicia, La Rioja y Cantabria). En los cuatro primeros casos, gracias a las mayorías absolutas conseguidas, y en el quinto mediante un pacto con el PRC de Miguel Ángel Revilla.

"En el caso de la Comunidad Valenciana sí necesitamos a Vox", ha añadido, "en Baleares y Aragón están negociando nuestros compañeros y en Extremadura tenemos una profunda discrepancia", que por el momento no permite el acuerdo.

En cualquier caso, Feijóo ha recordado cuál es el "manual" de instrucciones que los representantes del PP están aplicando en sus respectivos territorios para pactar: "Negociamos con la Constitución y el Estatuto de esas comunidades autónomas en la mano", ha dicho, "mantenemos nuestros principios y nuestros compromisos electorales, somos coherentes y proporcionales con el resultado de las urnas y por supuesto respetamos a los ciudadanos".

Alberto Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones en la Puerta del Sol, donde ha asistido a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Sin duda mi modelo es el de Madrid, Andalucía, Galicia, La Rioja, el de los gobiernos sólidos, fuertes, sin intermediarios, que salen de las urnas directamente", ha dicho en relación a las mayorías absolutas obtenidas por el PP en las citadas regiones.

"Ya saben cuál es mi modelo, al que no voy a renunciar a él nunca", ha insistido, "el de las grandes victorias. Lo va a seguir siendo en lo que me quede de mi biografía política: pido a todos los españoles que quieren cambiar el sanchismo, el populismo y el independentismo que me den un mandato, y les aseguro que no les voy a defraudar".

Algo más necesario que nunca, ha señalado, una vez Bildu y Sumar han comenzado a "hablar claro" para reclamar sendos referendos de independencia en País Vasco y Cataluña.

