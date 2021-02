La Xunta de Galicia constata una "tendencia descendente" e iniciará los cribados en farmacias

Noticias relacionadas Galicia mantiene su tendencia descendente y reduce su presión hospitalaria

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha destacado este miércoles que la tendencia del coronavirus en la comunidad es "descendente" y que las medidas tomadas "dan sus frutos", a la vez que ha anunciado que en los próximos días se empezarán a recoger muestras de saliva en las farmacias de la provincia de Pontevedra.

"Las medidas comienzan a dar sus frutos y estamos en tendencia descendente, pero todavía queda mucho camino por recorrer: hay motivos para ser ligeramente optimistas, pero no podemos ser triunfalistas", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico, que no ha tomado ninguna decisión relativa a las restricciones.

La directora general de Salud Pública, Carmen Durán, ha incidido en que los datos permiten afirman que Galicia está en "una situación de meseta con tendencia descendente" tras haber alcanzado el pico de incidencia el pasado 22 de enero.

Las principales variables que sugieren que la comunidad se encuentra en esta fase son el número reproductivo instantáneo -los contagios que origina cada caso-, que se sitúa por debajo de uno, y la incidencia acumulada a siete días, que en la última semana ha pasado de los 389 casos por 100.000 habitantes a los 323.

Farmacias

La principal novedad anunciada este miércoles por el comité clínico es que las farmacias empezarán a colaborar con el Servicio Gallego de Salud (Sergas) en la recogida muestras de saliva para su posterior análisis mediante PCR, un método que complementará a los cribados masivos que se vienen intensificando en las últimas semanas.

Este programa piloto pionero en España arrancará en la provincia de Pontevedra este mismo jueves con un total de seis farmacias -tres en Vigo y tres en Pontevedra- y, según ha avanzado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, se extenderá al 52% de las farmacias de la provincia, un total de 222.

El consejero de Sanidad ha avanzado que las demás provincias se sumarán más adelante y ha destacado que las farmacias "tienen más capilaridad que los centros de salud", por lo que serán "un buen complemento para la capacidad diagnóstica".

La población diana de este cribado serán las personas asintomáticas de entre 40 y 64 años, que han de cumplir con una serie de requisitos: no haber dado positivo en una prueba PCR en los últimos tres meses, no estar en aislamiento o no haber sido sometido a una prueba PCR en las últimas dos semanas.