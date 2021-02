Feijóo, sobre Madrid: "Las decisiones tienen que ser proporcionadas a la situación"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha matizado este lunes su afirmación de que "no se sentiría responsable" aplicando las mismas decisiones que en la Comunidad de Madrid, señalando que "las decisiones tienen que ser proporcionadas a la situación epidemiológica del lugar en que se toman", por lo que está "convencido" de que al Gobierno madrileño le parecen "proporcionadas" las que está adoptando.

"Las decisiones tienen que ser proporcionadas a la incidencia acumulada y al porcentaje de camas UCI y en planta de hospitalización", ha defendido Núñez Feijóo en declaraciones a la prensa tras un acto en La Coruña, en las que ha incidido en la relevancia del porcentaje de población inmunizada y que ha pasado la enfermedad.

En concreto, el presidente gallego ha apuntado que el porcentaje de población inmunizada en Madrid "está entre el 18 y el 20%", en el conjunto de España "es del 9,9%" y en Galicia se sitúa "en el 4,9%", lo que supone "una enorme diferencia".

"Hay otros que tienen cuatro veces más inmunizados, les corresponde a ellos tomar las decisiones", ha proseguido el líder del PPdeG, quien ha precisado que él no se sentiría "responsable" si no hubiese adoptado las decisiones que él ha tomado adaptadas a la situación de Galicia, "con un 5% de población inmunizada".

Así, Feijóo ha insistido en que las decisiones "tienen que ser proporcionadas a la situación epidemiológica del territorio donde se van a aplicar". "Éste es el manual con el que trabajamos todos", ha sentenciado.

El presidente de la Xunta se había pronunciado sobre las medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid, donde la hostelería continúa abierta, en una entrevista concedida a La Voz de Galicia. "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por lo tanto, he optado por otra", aseveró.

Esto llevó a que el presidente del PP, Pablo Casado, se tuviese que pronunciar al respecto, asegurando que Díaz Ayuso y Núñez Feijóo "lo están haciendo exactamente igual", toda vez que "los criterios son los de la OMS".