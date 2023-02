El PP pasea a Juanma Moreno para recuperar territorios socialistas y empieza por Valencia

Andalucía se ha convertido en el espejo en el que todo dirigente del PP que aspire a gobernar se mira. Y el efecto Juanma Moreno en el antiguo granero del PSOE ha hecho que el PP saque a pasear al presidente andaluz para recuperar territorios socialistas empezando por Valencia. Andalucía es hoy una inspiración para el PP.

El presidente del Partido Popular valenciano, Carlos Mazón, y el barón andaluz participaron juntos este sábado en un acto con motivo de la celebración del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana. Moreno animó a los valencianos y los andaluces a "votar en clave valenciana" en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y apoyar a Mazón por representar "el cambio, el dinamismo y la fortaleza que necesita la Comunidad Valenciana".

"España necesita un nuevo presidente en la Comunitat Valenciana", reitero durante una intervención muy aplaudida. "Sin lugar a dudas, es la opción viable y segura para sacar adelante a la Comunidad Valenciana", según Moreno.

[Feijóo asume que si no gana a Sánchez se volverá a Galicia: "Si no lo logro no merezco ser líder del PP"]

La elección de Valencia para organizar una visita de Juanma Moreno no es casual. El PP se está volcando especialmente en este territorio, el mayor que gobiernan los socialistas en la actualidad, y la presencia de dirigentes nacionales se ha multiplicado en los últimos meses. Los populares consideran que, una victoria en Valencia, facilitaría la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa en las elecciones generales previstas para final de año.

El evento con el presidente andaluz tuvo lugar en Alfafar, un municipio situado en el sur del área metropolitana de Valencia y gobernado por el PP, una excepción en esta comarca ya que el PSOE domina la mayoría de ayuntamientos. Allí se celebró un primer acto institucional con la población valenciana de procedencia andaluza y a continuación tuvo lugar el encuentro político para respaldar la candidatura de Mazón a las elecciones autonómicas.

Moreno aprovechó el acto para hacer balance de su gestión y defender su política económica y bajada masiva de impuestos. Según el presidente de Andalucía, "bajar impuestos no deteriora los servicios públicos", y consideró que para atraer inversiones hay que ser una autonomía "competitiva" y "quitar la grasa de la Administración que impide la inversión". Para defender este argumento, Moreno aseguró que Andalucía ha recaudado 1.200 millones de euros más pese a la bajada generalizada de tasas y tributos.

"Si les gusta lo que estamos haciendo en Andalucía, les digo que es exactamente lo que se va a producir en la Comunidad Valenciana, uno de los grandes motores de España", remarcó.

Juanma Moreno este sábado en Valencia celebrando el Día de Andalucía. EFE

Además, su visita a Valencia sirvió para poner en el centro del debate los temas que más incomodan a los socialistas valencianos porque dependen de Pedro Sánchez: agua, financiación autonómica e infraestructuras.

"Carlos, tienes que ser presidente de la Comunidad Valenciana porque juntos tenemos que hacer muchas cosas: tenemos que hablar de esa financiación autonómica; de quienes han cerrado el grifo del agua a Murcia, la Comunidad y parte de Andalucía para llevar a la ruina a miles de ganaderos; del corredor mediterráneo que es fundamental", expuso.

Modelo para Valencia

Mientras, Carlos Mazón aplaudió reiteradamente el "modelo de gestión" del presidente de la Junta de Andalucía, con "bajada de impuestos y mejora de los servicios públicos", al tiempo que apostó por un "gran cambio a la valenciana y la andaluza" con "propuestas propias" para el territorio valenciano.

"A mí me gusta hablar de un proyecto propio, nuestro, de un modelo de cambio", defendió Mazón. "Hay muchas cosas que trabajamos en común. Los dos somos PP y los dos aspiramos a una gran España gobernada por Alberto Núñez Feijóo y no por Pedro Sánchez, que se ha olvidado de l'Horta y la Comunidad, y aquí en la Generalitat no tenemos a nadie que la defienda como se merece", añadió.

Juanma Moreno y Carlos Mazón durante la visita. EFE

El impulsor de esta iniciativa fue el propio Carlos Mazón, a quien Juanma Moreno le habría puesto todas las facilidades para acudir a Valencia y brindarle un espaldarazo muy necesario a su proyecto, según han confirmado fuentes del partido a EL ESPAÑOL.

Tras el encuentro en Alfafar, Juanma Moreno se marchó con Mazón y María José Catalá, candidata al Ayuntamiento de Valencia, a una convivencia de comisiones falleras. Se espera un desembarco de dirigentes nacionales del PP durante el mes de marzo para asistir a las Fallas de Valencia y darse un baño de masas.

El 28M tenemos la oportunidad de elegir a personas que gestionen bien y para todos. Nos jugamos el futuro. El cambio está cerca de llegar a Valencia con @mjosecatala.



Todo mi apoyo para conseguirlo. Será una gran alcaldesa.



¡Gracias por la acogida y el cariño! #EntreTodos pic.twitter.com/GM9nSWgBaz — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 18, 2023

La presencia de Moreno junto a Mazón pretende, además, desmontar la imagen de proximidad entre el barón andaluz y el presidente valenciano, Ximo Puig. Cabe recordar que el popular y el socialista hicieron piña hace año y medio para denunciar el agravio que sufren sus comunidades por el caducado sistema de financiación autonómica, que se encuentran a la cola en financiación por habitante.

Este fue un escenario que incomodó al PP valenciano, que se quedó fuera de una foto en la que uno de los barones del partido elegía como compañero de protesta a su rival a batir. Transcurrido el tiempo desde aquella reunión, es Mazón quien se acerca ahora a Juanma Moreno, mientras son los socialistas quienes recelan de su visita a Valencia.

Sigue los temas que te interesan