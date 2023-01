Gabriel Rufián pide "valentía" a "las izquierdas valencianas" para que se sumen al independentismo

Gabriel Rufián visitó este viernes Valencia, donde pidió "valentía" a "las izquierdas valencianistas" para que se sumen al independentismo. El diputado de ERC protagonizó una charla en el Octubre Centre de Cultura Contemporània, el bastión del independentismo en la capital del Turia.

Asistieron al evento algo más de 50 personas, una convocatoria acorde con la salud del separatismo en la Comunidad Valenciana. Y sobre esta cuestión se pronunció Rufián al acabar, preguntado al respecto por EL ESPAÑOL.

Pese al anhelo nacionalista de conformar unos Països Catalans que incluyan desde el sur de Francia hasta Murcia, ni Esquerra Republicana de Cataluña ni ninguna otra fuerza independentista tienen -ni han tenido de forma independiente- representación en el Parlamento autonómico. Pero para Rufián ve en el actual escenario "una oportunidad".

"Siempre es bueno cambiarlo. Es una gran oportunidad para cambiarlo. Nosotros le pedimos a la gente que confíe", manifestó. Su mensaje no va solo hacia los votantes. Se dirige también a las fuerzas de izquierda que sí están representadas en las Cortes Valencianas.

"Le pedimos valentía a todo el mundo, también, por qué no decirlo, a las izquierdas valencianistas, que las conozco. Las conozco mucho, y les pedimos ser valientes, delante de todos, no solo delante de la derecha, también delante de la supuesta izquierda española", manifestó.

Tras incitarles a militar en el independentismo, Rufián viró en su crítica, y se centró en el conformismo que, a su juicio, padece Compromís en el Congreso de los Diputados. "Yo no le pido a Compromís ser independentista, me da igual que sean independentistas o no. Lo único que quiero es que sean útiles para obligar al PSOE a que haga cosas", dijo.

En esta línea, subrayó las diferencias entre los diputados de ERC y el de Compromís. "Nosotros tenemos 13 diputados en el Congreso, y no son 13 diputados del PSOE. Le hago esa reflexión a Compromís: les pregunto si ellos actúan como diputados del PSOE. Ahora son solo uno. Han llegado a ser cinco o cuatro", argumentó.

Comencem la conferència debat "Sobiranisme el valencianisme útil" emmarcada dins del cicle “País Valencià i futur” amb @Josep_Barbera i @gabrielrufian . Reflexionem i parlem! pic.twitter.com/Q07m0Z9RcP — Acció Cultural PV (@AccioCulturalPV) January 20, 2023

Gabriel Rufián también se pronunció sobre un asunto concreto, el controvertido rechazo de ERC a la ampliación del Puerto de Valencia por motivos medioambientales mientras respalda la que, de forma simultánea, se está impulsando en el Puerto de Barcelona. Ambos recintos son rivales directos por el tráfico internacional de mercancías.

Rufián justificó esta doble vara de medir en que, a su juicio, la ampliación de Barcelona carece de controversia. "No conozco la polémica que me explica en Barcelona. Es la primera noticia", ironizó.

"Nosotros somos ecologistas, no hay otro planeta, la protección del territorio ha de primar. Entendemos que el progreso es imparable, pero seguramente, el proyecto que se planteaba (en Valencia) era inasumible para un partido progresista y ecologista como el nuestro", dijo.

El portavoz de ERC en el Congreso se pronunció también sobre los pitos e insultos que recibió su compañero de partido, Oriol Junqueras, en las protestas independentistas organizadas con motivo de la cumbre hispanofrancesa que reunió en Barcelona a Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. "Entiendo que haya gente que esté decepcionada y quiera que el statu quo de Cataluña sea diferente", manifestó.

