El PP expedienta al ruso Shirokov y a los concejales alicantinos que aparecen en la 'Operación Testudo'

El PP de la provincia de Alicante abrió este lunes un expediente informativo a Alexey Shirokov, el presunto “conseguidor” de la mafia rusa en la Costa Blanca investigado en la ‘Operación Testudo’. La formación ha tomado esta decisión por su condición de afiliado al partido en Altea.

Asimismo, ha abierto también expediente al concejal de Seguridad Ciudadana y Playas de Benidorm, Lorenzo Martínez; y a otros dos ediles de Altea, Jaime Sellés y Jesús Ballester. Los tres representantes públicos aparecen como contactos del primero en la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, si bien Ballester no se encuentra entre los investigados.

“El Partido Popular de la Provincia de Alicante no conoce estos hechos más que por la prensa y abrirá estos expedientes informativos únicamente en virtud de las noticias publicadas en los últimos días por los medios de comunicación”, argumentó este lunes el PP, que no tomará medidas más drásticas como la suspensión de militancia hasta conocer de primera mano la versión de los afectados.

Por lo que respecta al abogado y empresario de origen ruso criado en la provincia de Alicante, este se encuentra en prisión preventiva. Se le acusa de hechos muy graves, hasta el punto que la Policía Nacional lo considera el engranaje clave e indispensable del mecanismo que las mafias rusas empleaban para ocultar sus turbias fortunas en España.

Tanto es así que Testudo es considerada la mayor operación contra la mafia rusa de la última década. En el marco de la misma, tanto Alexey Shirokov como otras 22 personas fueron detenidas por los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

Entre ellos figuran funcionarios, técnicos municipales, el mencionado concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola; el presidente del PP en Altea, Jaime Sellés, un inspector de la Policía Nacional o el responsable de la Guardia Civil en Altea. Martínez

Por lo que respecta a Jesús Ballester, su nombre aparece en las diligencias previas por un tema aparentemente trivial. Se trata de una llamada del conseguidor de la mafia rusa a un número de teléfono perteneciente a la Dirección General de la Policía -a un tal Fernando- a quien Shirokov pidió ayuda para renovar el DNI del político.

“Sí le pedí un contacto, pero simplemente para pedir cita para renovar el DNI. Yo trabajaba mucho en esa época, por la mañana estaba en el ayuntamiento y por la tarde pasaba consulta -soy médico-. Y como sabía que tenía contactos le pedí consejo”, expuso el propio Ballester preguntado al respecto por EL ESPAÑOL.

“Cierta relación de amistad”

Ballester manifiesta estar “absolutamente perplejo” ante la investigación a Alexey Shirokov, con quien reconoce que mantenía “cierta relación de amistad”. “Todavía no me puedo creer que pueda estar metido en tantas cosas. Para nosotros era alguien del lugar, un empresario ruso pero que llevaba muchísimo tiempo aquí, desde pequeño. Ha llegado a ser mayoral en las fiestas patronales”, detalló.

“A mí me lo presentaron como un empresario que venía de Benidorm, que se había formado en Jesuitas. De verdad que era uno más. Esto es un partido pequeño, y se agradece muchísimo que la gente participe. Él no ha estado en mi casa ni yo en la suya, pero sí he almorzado y comido algunas veces con él, unas dos o tres veces”, recuerda Ballester.

El político lo define como alguien “muy activo en la militancia y con muchos contactos empresariales”. “Hace solo tres o cuatro meses repartió material para la protección ante la Covid-19. Yo nunca vi nada raro, ha sido una sorpresa total y absoluta. Si lo hubiéramos sabido, por supuesto, nos habríamos apartado”, afirma.