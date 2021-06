Five Guys abrirá en Málaga este verano su restaurante número veinte en España

Five Guys abrirá en Málaga este verano. La conocida cadena de restauración especializada en el concepto de better burger abrirá su primer restaurante en la Costa del Sol en el McArthurGlen Designer Outlet, el centro comercial especializado en primeras marcas que está junto al Plaza Mayor.

Las obras para habilitar el nuevo local, que tendrá 350 metros cuadrados (de los cuales 180 metros corresponden a terraza), comenzarán la próxima semana “con la idea de abrir lo antes posible, para verano, que es la época más fuerte de la Costa del Sol”, explica Daniel Agromayor, director general de Five Guys España, a El ESPAÑOL. Lo cierto es que las reformas de Five Guys son generalmente ambiciosas y llevaría unas ocho o diez semanas, con lo que si todo va según lo previsto podría abrir en el mes de agosto.

La elección del McArthurGlen Designer Outlet no es casual y el interés por el centro de ocio viene de lejos según Agromayor. "Hace tiempo que estamos con el proyecto. Lo fui a ver en construcción, hemos visto cómo ha evolucionado y con McArthurGlen ya tenemos algunos desarrollos en otros países que nos funciona muy bien. Tienen un mix de marcas aspiracionales -como la nuestra- muy interesantes".

Five Guys Chema Flores

El McArthurGlen Designer Outlet no es un centro comercial al uso. Se trata de la recreación de un pequeño pueblo, que imita a calles, con lo que la sensación no es la de ir caminando por un gran centro comercial. En este espacio además se concentran firmas de alto nivel como Prada, Sandro, Calvin Klein, Armani, Hugo Boss o Burberry, "marcas que generan una inercia positiva. No podríamos tener mejores compañeros de viaje. Son marcas aspiracionales, de prestigio. [McArthurGlen] son muy, muy, muy selectivos con las marcas de restauración que entran. Estamos muy ilusionados", reconoce Agromayor.

Este tipo de espacios comerciales abiertos son un concepto nuevo para Five Guys. Hasta ahora la firma fundada en Arlington (Virginia) tiene locales en España tanto a pie de calle, como el de Gran Vía en Madrid; como en centros comerciales, como La Maquinista en Barcelona. Pero esta mezcla de ambos conceptos aún no ha sido desarrollada por la firma en España.

"Es muy distinto a estar en un centro comercial al uso. Porque es estar en la calle. Es más cercano a un high street que a un centro comercial puro. Para mi esta apertura no la consideraría como abrir en un centro comercial normal, porque no lo es. Es una zona comercial distinta por cómo está diseñada y por el mix de marcas, no es un sitio donde llegas para competir con muchas firmas de restauración. Es un test para nosotros, pero estamos muy ilusionados", reconoce el máximo responsable de Five Guys España.

Vigésimo Five Guys en España

La idea de la compañía es que la presencia en Málaga no se quede únicamente en este local, sino que la aspiración final sea poder llegar al centro de la ciudad, aunque Agromayor quiere ir paso a paso y no tiene prisa en ese sentido. "Si va bien McArthur, abriremos un local en el centro de la ciudad cuando surja la oportunidad. Queremos estar en el centro, nos lo pide la gente".

El Five Guys del McArthurGlen será el vigésimo restaurante de la cadena de restauración en España en los cinco años que se cumplirán a final de octubre. Se tratará además de la cuarta apertura en 2021, cuando la compañía ha retomado el ritmo de aperturas tras la irrupción del coronavirus, que frenó en seco su actividad.

La primera apertura de este año, que ha representado su particular vuelta a la normalidad, ha sido en el centro comercial La Vaguada (Madrid) el pasado mes de mayo. La previsión es que antes que Málaga abran dos nuevos restaurantes. Uno en Sevilla (en la Avenida de la Constitución) y otro en Alicante (en Rambla Méndez Núñez). Unas aperturas que contarán además con la nueva máquina Freestyle de Coca-Cola 9100, que permite pedir la bebida desde el móvil.

El nuevo Five Guys de La Vaguada Chema Flores

Al tiempo que se ha retomado el ritmo de aperturas, el pasado 31 de mayo se terminó de recuperar a todos los empleados del ERTE. "Poco a poco, se van absorbiendo en sus centros de trabajo que han vuelto y a la espera de que las ventas se vayan recuperando, que obviamente todavía no son como antes del Covid".

El local de Málaga generará unos 30 puestos de trabajo que, si todo va según lo previsto "esperamos que la mayoría de incorporaciones sean nuevas porque obviamente en la provincia de Málaga no estamos. Cuando son nuevas contrataciones suelen ser locales. Ese es el espíritu".

Con la apertura de Málaga y el segundo local de Sevilla, Andalucía igualará a Cataluña en número de restaurantes Five Guys, ya que cada comunidad autónoma tendrá cuatro locales. Le seguirá la Comunidad Valenciana con dos en cuanto abra Alicante y País Vasco con uno en Bilbao. Eso sí, por delante sigue Madrid con siete locales en Madrid, uno en Leganés y otro en Arroyomolinos.