Servirte la Coca-Cola desde el móvil: así es la nueva máquina de Five Guys

Las nuevas máquinas FreeStyle S9100 de Coca-Cola de Five Guys. Nacho Castañón Omicrono

La cadena de hamburguesas Five Guys ha abierto un nuevo restaurante en el centro comercial La Vaguada en Madrid. Se trata del primer restaurante en España en contar con la nueva máquina FreeStyle S9100 de Coca-Cola que, además de ofrecer más de 110 combinaciones de bebidas, permite usar el móvil para ponerse un refresco.

La nueva máquina FreeStyle de Coca-Cola, uno de los elementos más populares de Five Guys en países como Estados Unidos, llega con una serie de mejoras y diferencias con respecto a su antecesora. La principal es la posibilidad de que el usuario la utilice sin llegar a tocar nada de ella, es decir, usando únicamente el teléfono móvil.

"La gran novedad es lo que hay dentro de las máquinas: un ordenador súper sofisticado; pero a nivel de usuario es una cosa sencilla, ya que la controlan con su móvil mediante internet y sin necesidad de bajarse una aplicación", explica Daniel Agromayor, director de España y Portugal de Five Guys, a OMICRONO.

Código QR

En los anteriores modelos de las máquinas FreeStyle de Coca-Cola que utiliza Five Guys en sus restaurantes, el usuario tiene que acercarse a una de ellas, tocar la pantalla y escoger la bebida que quiere entre más de 110 combinaciones posibles, entre el refresco base y los aromas; y apretar un botón para servirse.

La máquina de Five Guys para servirse una bebida usando el móvil Nacho Castañón

La nueva máquina FreeStyle S9100 de Coca-Cola de Five Guys hace posible que el proceso de servirse una bebida sea sin tener que tocar nada; excepto el vaso para poner hielos y colocarlo en su sitio para llenarlo. "La pantalla de 24 pulgadas incluye un código QR que se puede escanear con la aplicación de cámara del móvil, convirtiendo así al smartphone en la máquina de bebidas", señala Agromayor.

Una vez escaneado el código QR, se abre una pestaña en el navegador del móvil en la que aparece la misma interfaz de la pantalla de la máquina y en la que se puede aumentar el tamaño de los iconos y hasta cambiar los colores, como activar un modo oscuro. Tras ello, se puede escoger en el teléfono la bebida que se desea tomar, si tiene cafeína, si se quiere sin azúcar o si son bajas en calorías. Posteriormente se elige el aroma, como puede ser, por ejemplo, una Coca-Cola con lima.

El móvil se convierte en la máquina de bebidas de Five Guys. Nacho Castañón Omicrono

Una vez hecho, y con el vaso ya colocado y con hielos (que salen con menos fuerza para evitar que no caigan fuera), basta con pulsar en el botón correspondiente para verter el refresco. "Con el móvil se puede gestionar toda la bebida y una vez servida, la cojo y me voy. Durante el proceso solamente se toca la pantalla del móvil, que en tiempos de coronavirus o no resulta más higiénico. Además, se puede rellenar la bebida todas las veces que se quiera", indica el directivo.

La nueva FreeStyle S9100 también incorpora otra serie de novedades en comparación con el anterior modelo, como una definición de imagen mayor o un botón táctil que avisa cuándo hay que tocarlo para verter el refresco. Incluso "es súper eficiente, ya que no genera gases" y cuenta con un sistema de navegación en forma de botones para que la gente con minusvalía o que por cualquier motivo no alcance la pantalla, como los niños, puedan activar el menú, moverse y elegir la bebida sin complicaciones.

De cara a los empleados del restaurante, la FreeStyle S9100 también incorpora NFC para que "cuando se cambian los cartuchos de los aromas; al escanearlos se recogen todos los datos para trazabilidad y de caducidad. Con ello la máquina sabe cuánto le queda al cartucho y cuándo caduca, entre otros detalles", indica Agromayor.

Evitar colas

Esta tecnología resulta realmente útil si se pretende evitar las colas que se suelen generar en este tipo de máquinas en las que hay una gran variedad de productos a elegir. "La idea es que el proceso de servirse una bebida sea más rápido y que la gente no se quede un rato largo tocando la pantalla y generando una gran fila de personas. Incluso se puede escanear el código y dejar que, mientras, otra persona utilice la pantalla de la máquina para servirse", comenta Daniel Agromayor.

Pantalla de la nueva máquina de bebidas de Five Guys. Nacho Castañón Omicrono

Una de las características que ayuda a evitar esas colas es que una vez se escanea el código, o si se activa la pantalla táctil de la máquina, existe un límite de tiempo (unos segundos) para realizar todo el proceso. "Si la FreeStyle detecta que no hay movimiento, automáticamente vuelve a comenzar para que la siguiente persona pueda coger su bebida y no formar colas", afirma Agromayor.

Tras este nuevo local, todos los restaurantes que abra Five Guys en España incorporarán este nuevo modelo de máquina FreeStyle y la idea de la compañía "es actualizar las de los anteriores establecimientos siempre que se pueda, ya que algunos cuentan con máquinas nuevas y porque supone una gran inversión", concluye el directivo.

