La Junta quiere mantener la paz en Doñana: se ofrece a cambiar la reforma legal de usos agrícolas

La Junta de Andalucía quiere mantener la paz en Doñana y que siga adelante el plan acordado con el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado mes de noviembre para preservar el parque natural.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra, Teresa Ribera, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha trasladado su "disponibilidad para corregir las modificaciones del decreto ley que pudieran afectar a la corona forestal de Doñana".

La polémica surgió este lunes cuando el PSOE andaluz desveló que la Junta de Andalucía, a través de su cuarto decreto ley de simplificación administrativa, había introducido una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría supuestamente la conversión de terreno forestal en agrícola en el entorno de Parque Nacional de Doñana.

Desde la Junta aseguraron que se habían limitado a adaptar la normativa estatal a la autonómica. El propio Juanma Moreno ha remarcado su postura esta mañana en Madrid a su llegada la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP: "No quiero ningún problema ni con Doñana ni con el agua".

En declaraciones a los periodistas, ha recalcado la voluntad de su Gobierno de sentarse con el ministerio para que sus representantes aclaren qué no les gusta de ese artículo del decreto ley de Simplificación Administrativa y que se "modifique" para que se sientan "a gusto" con la interpretación del texto.

La ministra Ribera y el presidente andaluz mantuvieron ayer una llamada telefónica para aclarar el asunto. Aunque un encuentro técnico que estaba previsto este martes para avanzar en el citado plan fue suspendido al enterarse de la denuncia, sí se mantendrá la reunión concertada este jueves entre ambos dirigentes para abordar la sequía. No obstante, presumiblemente, también hablarán de Doñana.

"Hay que ver despacio cómo se hace, porque jurídicamente tendremos que ver cuál es la mejor manera de encajar algo que ya ha aparecido publicado en el Diario Oficial de la Junta de Andalucía", ha señalado Ribera.

Juanma Moreno ha resumido la polémica en una interpretación por parte del ministerio de un decreto que tiene 600 hojas, con la que él no está de acuerdo. No obstante, ha destacado que desde el Gobierno andaluz no quieren "guerra de ningún tipo".

"No vamos a tardar ni diez minutos en ponernos de acuerdo para que no haya ningún problema ni con Doñana ni con acuerdos del agua", ha subrayado el presidente andaluz.

De hecho, este miércoles se reúnen de manera telemática los consejeros de la Presidencia, Agricultura y Sostenibilidad, Antonio Sanz, Carmen Crespo y Ramón Fernández-Pacheco, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para analizar la posible modificación del citado artículo sobre suelos forestales y cultivos incluido en el decreto de simplificación administrativa.