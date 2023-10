Juanma Moreno se abre a retirar la ley de Doñana si la inminente propuesta del Ministerio es viable

El Gobierno andaluz ha vuelto abrirse a negociar y a retirar la proposición de ley para la organización de los regadíos en el entorno de Doñana, si la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ofrece una alternativa viable.

Sin embargo, esta vez suena más realista teniendo en cuenta que esta misma tarde la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tendrán una reunión al más alto nivel en san Telmo para abordar el asunto, entre otras cuestiones.

Así lo ha indicado el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno a preguntas de los periodistas.

[Compra de fincas y recuperar acuíferos, el plan del Gobierno para 'salvar' Doñana con 356 millones]

Una de las propuestas que ya avanzó el Ministerio en el plan que anunció la ministra en Almonte hace casi un año fue la expropiación de fincas colindantes para reducir los derechos de riego y para frenar su deterioro en definitiva.

"Vamos a escuchar", ha indicado Fernández-Pacheco. Si el Gobierno central "es capaz de poner sobre la mesa una solución" al problema del agua de Doñana que sea compatible la conservación del espacio natural la Junta la escuchará.

Sin embargo, el portavoz ha recordado que hay una línea roja infranqueable: los intereses de las familias y de los agricultores afectados por las hectáreas que el Gobierno andaluz persigue convertir en regadíos.

Tras meses de rifirrafes entre ambas administraciones, desde la Junta consideran que es un paso importante que el Gobierno haya solicitado esta reunión exprés y se celebre 24 horas antes de que la proposición de ley se incluya en el orden del día del pleno de la próxima semana, cuando está previsto que se apruebe.

[La ley de regadíos de Doñana encara su recta final y puede aprobarse en dos semanas]

Fernández-Pacheco forma muy positiva el que la ministra se desplace a Sevilla y haya concedido que la reunión se mantenga en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. También que el encuentro se vaya a producir sin que se haya tenido que retirar la norma de la Cámara andaluza, algo que hasta ahora era una condición inamovible del Gobierno central para negociar.

No obstante, no ha habido consenso a la hora de convocarla. Según el portavoz, el Ministerio convocó la agenda de la ministra sin que estuviera cerrada. De ahí que la Junta no ha haya convocado a la prensa y, a última hora, lo haya hecho únicamente para gráficos.

En cualquier caso, haya o no haya acuerdo, el portavoz ha asegurado que el Gobierno andaluz "nunca ha dejado tirados a los agricultores y no lo va a hacer ahora". Sin embargo, el hecho de que este miércoles no se incluya en el orden del día del próximo pleno ya será una señal.

Sigue los temas que te interesan