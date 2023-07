El alcalde de Jaén: "Gobernar con pactos puede dar más valor. Andalucía fue un ejemplo"

El flamante alcalde de Jaén, el popular Agustín González, no es un político al uso. Nacido en Sevilla, aunque con cuatro años se mudó a la que considera su tierra, es funcionario del Cuerpo Superior de la Seguridad Social desde hace 20, habla inglés y francés y ha vivido en Marruecos y en EEUU.

Curiosamente llegó a la política de la mano de Ciudadanos (Cs) como secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo junto a la entonces consejera naranja Rocío Blanco (hoy en las filas del PP), en la anterior legislatura. No obstante, nunca se dio de baja como afiliado del PP. Su último cargo fue el de director general de Consumo.

Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, ha sido el único candidato popular de capital de provincia andaluza que ha tenido que pactar para gobernar, al obtener 297 votos menos que el PSOE. Ha logrado alcanzar un acuerdo con el partido provincialista Jaén Merece Más, surgido de una plataforma ciudadana para reclamar mejoras para su tierra. Pero no lo ve como un triunfo menor. Al contrario, piensa que gobernar con pactos puede dar más valor a su gobierno municipal.

Pone como ejemplo a Andalucía, donde Juanma Moreno tuvo que acordar los apoyos de Vox para su investidura en 2019 y ahora gobierna con mayoría absoluta.

Por tanto, cree que no sólo va a completar la legislatura porque la sintonía con sus socios es total, sino que incluso bromea con "hacer un Paco de la Torre", refiriéndose al alcalde de Málaga, que acaba de iniciar su séptima legislatura a sus 80 años.

Sin embargo, a nivel nacional, prefiere que el candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, obtenga un gobierno con mayoría suficiente el 23 de julio y no tenga que pactar con Vox ni con nadie. "Es lo mejor para España". A punto de cumplir los 50 y recién estrenado en la política municipal, cuenta a EL ESPAÑOL sus primeras sensaciones como alcalde.

¿Cómo está siendo el aterrizaje en el Ayuntamiento?

Muy intenso, pero es donde más estoy disfrutando porque mi ciudad es lo que mejor conozco. Los meses de precampaña han supuesto una experiencia nueva para mí, pero me encanta crecer y aprender.

¿Qué es lo primero que hará como alcalde?

Ya estoy trabajando para tener un ayuntamiento solvente, capaz de dar respuesta ágil a los ciudadanos. Estoy conociendo a todos los funcionarios, son 1.200 trabajadores, para conformar un buen equipo.

Mis principales objetivos son acortar el periodo de la cesión de licencias, generar más ingresos y lograr reducir la deuda, que está muy por encima de los 500 millones de euros. En definitiva, atraer inversiones que se están yendo y trabajar en el nuevo presupuesto municipal, que lleva seis años prorrogado. Sobre el empleo, vengo de ese ámbito, y la Administración no lo crea, pero sí mejoraré la empleabilidad.

¿Cuál es su proyecto de ciudad?

Se trata de hacer y pensar a lo grande para crear una ciudad grande. En Jaén ha faltado pensar a largo plazo, no sólo a cuatro años. El PGOU es de 1997, con todo lo que han cambiado las ciudades en dos décadas. Se aprobó uno nuevo en 2017, pero se anuló por una directiva de la UE.

"Al candidato de Jaén Merece Más le honra no haber aceptado la alcaldía que le ofrecía el PSOE si les apoyaban".

Mi objetivo es hacer una ciudad moderna, apostar por los sectores tecnológicos y seguir fomentando la riqueza en la agricultura.

¿Cómo interpreta los resultados electorales?

El resultado ha sido bueno. Mucha gente no me conocía, fui anunciado como candidato sólo cinco meses antes y hemos tenido que hacer una campaña muy intensa desde diciembre, planificando el día a día para llegar a todos los colectivos y asociaciones.

El PP venía de tener ocho ediles y hemos pasado a 11, pese a la irrupción de Jaén Merece Más. Siempre te da un poco de rabia no haber sido el más votado, pero los dos partidos tenemos el mismo interés. Siempre estamos hablando de equipo y somos 14 concejales.

¿Cree que el viento a favor por el triunfo de Juanma Moreno y el hartazgo del Gobierno por temas como la designación del Colce finalmente a Córdoba han influido también en el resultado?

Se ha unido todo. La situación de Jaén era un poco la misma que Andalucía en 2018. Es decir, una comunidad lastrada en esta economía subsidiaria por el conformismo y por el "no podemos llegar a más". En definitiva, la gran olvidada.

Sin embargo, en estos cuatro años se ha demostrado su potencial, se ha apostado por la tecnología y por los autónomos. Yo he creado una concejalía de Trabajo Autónomo. Andalucía le ha ayudado a Jaén a ver que este cambio es posible, por eso esta ciudad puede ser una miniAndalucía respecto a 2018.

El alcalde de Jaén, Agustín González, en una reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Cedida

Usted ha sido el único candidato del PP de capital de provincia que ha tenido que pactar. ¿Lo ve como un triunfo menor?

Lo veo como un triunfo porque el resultado es lo que importa. Me anima más a trabajar por Jaén y creo que esa confianza tiene más valor porque tenemos que demostrar que somos capaces con trabajo, ilusión y unión.

Alberto Núñez Feijóo apuesta por que gobierne siempre la lista más votada. ¿Por qué no ha sido así en Jaén?

Eran unas circunstancias especiales, pero prácticamente estábamos empatados tras subir nosotros siete puntos, por lo que interpretamos que había ganas de cambio. Soy de números e hice estas cuentas: de cada diez jienenses, siete querían un cambio y cinco de estos siete votaron al PP.

¿Cómo han sido las negociaciones? ¿Qué cree que le ha hecho decantarse por usted a Jaén Merece Más?

El PSOE llegó el último día incluso a ofrecerle la alcaldía al candidato de Jaén Merece Más, Manuel Carlos Vallejo. Lo rechazó porque consideró que los jienenses lo habían votado para ser la llave de cambio, no para ser alcalde. Eso le honra al demostrar que no buscaba un sillón y nos dio la confianza de que su objetivo era pelear por Jaén.

"El hartazgo de Jaén no creo que sea tanto por el olvido del Gobierno de esta tierra, sino por el conformismo".

Tenemos un proyecto en común. También la inercia de la Junta apoyando y en pocas semanas tendremos a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

¿Juanma Moreno se implicó personalmente en la campaña como anunció?

Sí, se implicó y ha estado informado de las negociaciones. Además, desde que es presidente ha estado muy comprometido con esta tierra.

En definitiva, ¿cree que usted es alcalde por el hartazgo de los jienenses?

Ese mensaje ha calado, pero no creo que sea por el olvido a esta tierra, sino por el conformismo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Mi padre era muy exigente con las notas y cuando sacaba un seis y le justificaba que era porque el profesor me tenía manía, me decía: si hubieras sacado un diez te hubiera puesto un ocho, pero no un seis.

Sin embargo, ya ha dimitido el secretario general de Jaén Merece Más por coherencia política y personal, ¿cree que daña la imagen de estabilidad?

No lo creo, ni lo hemos hablado, la verdad. El equipo de gobierno está muy cohesionado y no se trata de un concejal, sino de un miembro del partido.

Para pactar le han obligado a firmar ante notario un acuerdo de 101 medidas... ¿Cree que no se fían?

Es un acuerdo firmado por el secretario general del PP y por el presidente de Jaén Merece Más. Hay medidas que en cuatro años no se van a poder cumplir porque no dará tiempo. Yo me siento cómodo y encantado de tener este papel.

Usted tiene experiencia en negociaciones. ¿Cómo ve los pactos autonómicos que ha llevado a efecto su partido en otras comunidades?

Cada sitio es distinto y peculiar. Por eso es tan difícil tener una decisión uniforme porque siempre todo tiene matices. Soy una persona muy de consenso y de diálogo.

¿Cree que Feijóo ha hecho bien dando autonomía a cada candidato, teniendo en cuenta lo ocurrido en Valencia y en Extremadura, donde finalmente también se ha terminado pactando con Vox?

No soy quién para darle consejos a Feijóo o a Juanma Moreno, al contrario, se los tendré que pedir. El aval de Feijóo a lo largo de su carrera es que sabe controlar los tiempos y darle a cada uno su valor y su capacidad de decisión.

¿Cómo ve la campaña de cara al 23-J y qué le parece Feijóo como candidato?

Feijóo es el hombre perfecto en el momento adecuado. Es lo que necesita España. Es muy difícil gobernar tanto tiempo y no estar quemado. Estoy seguro de que cumplirá con España y con Jaén.

"Al final la única disputa va a ser ponernos de acuerdo con qué es lo mejor para Jaén y demostrar que estamos unidos para cumplir nuestro objetivo".

En cuanto a la campaña, hay que evitar que unos árboles no nos dejen ver el bosque. Las políticas sanchistas nos han llevado a esta situación, pero marcan estrategias para que no se vea lo importante. Los ciudadanos están cansados.

Pero tras lo ocurrido en Extremadura, ¿cree que la forma de llevar a cabo estos pactos con Vox puede redundar en los resultados del PP a nivel nacional?

España quiere el mismo cambio que ha ocurrido en las municipales y en las autonómicas andaluzas. Ahí empezó realmente, pero Feijóo necesita un gobierno estable con una mayoría suficiente, que no necesite gobernar con Vox ni con nadie. Es lo mejor para España.

Pero usted ha tenido que pactar... ¿Cree que va a poder completar la legislatura?

En Jaén somos distintos hasta para eso. A Jaén Merece Más y al PP nos une Jaén. No sólo voy a terminar la legislatura, el otro día amenacé de broma con hacer un Paco de la Torre [risas].

El alcalde de Jaén, Agustín González, durante la toma de posesión el pasado 17 de junio. Cedida

¿Le veo muy seguro entonces de acabarla y gobernar en las siguientes?

Yo he venido a eso.

Insisto entonces, ¿no tiene ningún complejo tras no haber sido el más votado y tener que pactar para gobernar?

Al contrario, es que puede dar más valor tener que contar con otro partido. Andalucía fue un ejemplo. Al final nuestra única disputa va a ser ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para Jaén y demostrar que estamos unidos para cumplir nuestro objetivo. Por eso, es muy bueno que vayamos de la mano y pensando en lo mismo. Eso reforzará mi gestión.

Un último mensaje a los jienenses...

Les quiero transmitir la tranquilidad de que tenemos un gobierno estable. Y también pedirles que no se dejen llevar por cantos de sirena.

