Ciudadanos facilita el primer Presupuesto de Antonio Muñoz como alcalde de Sevilla

"Sevilla tendrá presupuestos en 2023". Con estas palabras, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha anunciado el acuerdo cerrado este mismo lunes con el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Aumesquet.

Al término de la reunión entre Muñoz y Aumesquet, ambos han firmado el documento acordado de seis páginas y 40 medidas y han confirmado "la mejor noticia con la que puede empezar el año Sevilla", ha subrayado el primer edil.

Muñoz saca así adelante tras un año en la Alcaldía su primer presupuesto, que se aprobará este mismo mes de enero. Se garantiza así "la normalidad económica" y también política de la ciudad en un año electoral con las elecciones municipales fechadas el próximo mes de mayo.

Para el alcalde de Sevilla, con esta firma, tanto Cs como el PSOE están dando "un ejemplo a toda España": "por encima de las diferencias y el ruido político, estamos anteponiendo los intereses de Sevilla".

En relación a la repercusión que este acuerdo puede tener de cara a posibles pactos postelectorales, especialmente con los grupos a la izquierda del PSOE, Muñoz ha señalado que "es muy pronto para hablar" de ello.

Precisamente, el próximo sábado será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo acompañe en un acto público en la ciudad para apoyar su candidatura.

La crisis de Ciudadanos

En la misma línea se ha manifestado Aumesquet, para el que aun "no siendo estos los presupuestos de Ciudadanos, ha suscrito el acuerdo con los socialistas por "utilidad y por estar en el ADN de Cs". "Incluso en un año electoral, sin politiqueos", ha subrayado.

Ciudadanos acaba de cerrar una crisis interna dentro del grupo municipal tras la marcha del anterior portavoz, Álvaro Pimentel, y del concejal Lorenzo López Aparicio. Además, afronta las próximas elecciones municipales con Aumesquet con candidato a la Alcaldía y con encuestas que no les auguran representación municipal. También con un escollo a nivel nacional: las primarias que se celebrarán el 11 y 12 de enero.

No obstante, el propio Ausmequet ha defendido el acuerdo "incluso en año electoral", porque "sería un gravísimo error" que la ciudad no contara con presupuestos. "Sevilla está de moda y hay que aprovechar este input", ha señalado el portavoz de la formación liberal.

El presupuesto supone un incremento de un 8% con respecto al de 2022, lo que eleva la cifra final hasta los 1.158 millones en concepto de ingresos y gastos, 86 más que el año anterior. Se prevén inversiones por 111 millones, casi 80 millones más respecto al que está vigente si se tienen en cuenta "las anualidades que se arrastran en este capítulo desde 2022".

En cambio, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, cree que el socialista Antonio Muñoz "hipoteca" el futuro de la ciudad. Lo hace, a su juicio, al "no querer negociar el presupuesto con el PP" y pactar con un grupo político que "no estará a partir de mayo en el Ayuntamiento y que, por tanto, no va a exigir responsabilidades".

Cs ya aprobó los presupuestos de 2021 en este mandato, siendo entonces alcalde Juan Espadas, actual secretario general del PSOE de Andalucía. Lo acordó el anterior jefe de filas de la formación, Álvaro Pimentel, que ha renunciado a su acta de concejal por desavenencias con el partido, sustituyéndole en el cargo Aumesquet.

La formación naranja también fue el sostén de Espadas en dos presupuestos en el mandato municipal anterior, mientras que el actual lo acordó también Espadas pero con la entonces Adelante Sevilla, ahora Podemos-Izquierda Unida.

Las medidas "estrella"

Entre las medidas fiscales, Ciudadanos ha querido "echar el resto" con las bonificaciones más que con bajadas de impuestos. En este sentido, ha amarrado una bonificación del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante los tres primeros años de implantación de nuevas empresas cuya actividad se enmarque en sectores "estratégicos" para la ciudad.

Igualmente, habrá bonificación del 50% de las tasas por ocupación en los mercados de abastos en 2023 y en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para negocios de hasta 100 metros.

Para la plantilla municipal, se ha acordado dar cobertura a todas las vacantes de los Servicios Sociales Comunitarios, un refuerzo del 092 de la Policía Local. También la creación, dentro de este mismo cuerpo, de un servicio de control de zonas peatonales y carriles bici y un "refuerzo" del Grupo Diana, especializado en los casos de violencia de género, y de la Policía Turística.

Para movilidad, Cs y el PSOE van a iniciar los trámites para que el bonobús sea gratuito para los jóvenes hasta los 16 años, una medida que será efectiva una vez haya finalizado la reducción del 50% en los precios de todos los títulos de transporte público.

En hostelería, las medidas excepcionales aprobadas con motivo de la pandemia se mantendrán hasta la declaración oficial de finalización de la misma. Se incrementa también la partida para los polígonos industriales hasta llegar a los 1,5 millones de euros y un aumento de la dotación presupuestaria para el "fomento y difusión" de los programas de emprendimiento y startups.

En el acuerdo se recoge la firma específica de un "acuerdo protocolario" de impulso al Plan de Vivienda Municipal. El objetivo es que Emvisesa cuente en la próxima década de un parque propio de 5.000 viviendas para alquiler para así controlar los precios.

